पुराना फोन बेचने से पहले सावधान! Factory Reset के बाद भी चोरी हो रहा आपका डेटा, सर्वे में हुआ खुलासा, जरूर करें ये काम
पुराना स्मार्टफोन बेचने से पहले सिर्फ Factory Reset करना काफी नहीं हो सकता। 31% लोग डिलीट किया गया डेटा दोबारा रिकवर कर चुके हैं। जिससे डेटा चोरी की चिंता बढ़ रही है।
भारत में पुराने स्मार्टफोन खरीदने और बेचने का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। हर साल लाखों लोग नया फोन खरीदने के बाद अपना पुराना डिवाइस बेच देते हैं या एक्सचेंज कर देते हैं। फोन बेचने से पहले हर कोई अपना फोन Factory Reset कर के बेच रहा है जिससे उसके फोटोज, कांटेक्ट और पर्सनल डिटेल्स का गलत इस्तेमाल नहीं हो पाए। लेकिन अब Cashify की ओर से किए गए एक सर्वे में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं।
सर्वे के मुताबिक, ज्यादातर लोग फोन बेचने से पहले Factory Reset जरूर करते हैं, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में यूजर्स को डर है कि उनका पर्सनल डेटा किसी और के हाथ लग जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि करीब 31 फीसदी लोगों ने बताया कि वे किसी फोन से डिलीट किया गया डेटा दोबारा रिकवर कर पाए। अब स्मार्टफोन सिर्फ कॉल और मैसेज तक सीमित नहीं हैं। इनमें बैंकिंग जानकारी, फोटो, वीडियो, दस्तावेज, ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट और कई डिटेल मौजूद होती हैं। ऐसे में डेटा सुरक्षा का मुद्दा पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है।
सर्वे में सामने आई बड़ी बातें
Cashify ने करीब 8,000 लोगों के बीच यह सर्वे किया। इसमें स्मार्टफोन रीसेल और डेटा प्राइवेसी से जुड़े सवाल पूछे गए। सर्वे के अनुसार 83.3 फीसदी लोगों ने कहा कि वे फोन बेचने से पहले Factory Reset करते हैं। हालांकि इसके बावजूद डेटा सुरक्षा को लेकर चिंता खत्म नहीं हुई है।सर्वे की सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि 31 फीसदी लोगों ने दावा किया कि वे किसी डिवाइस से डिलीट किया गया डेटा दोबारा निकालने में सफल रहे हैं। यानी सिर्फ डेटा डिलीट कर देना या Factory Reset कर देना हमेशा यह गारंटी नहीं देता कि जानकारी पूरी तरह खत्म हो गई है।
लोगों को सता रहा है डेटा चोरी का डर
सर्वे में शामिल 74 फीसदी लोगों ने कहा कि उन्हें फोन बेचने के बाद अपने निजी डेटा के गलत इस्तेमाल की चिंता रहती है। फोन में सिर्फ फोटो और वीडियो ही नहीं बल्कि बैंकिंग ऐप्स, UPI रिकॉर्ड, ईमेल अकाउंट, आधार से जुड़ी जानकारी और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मौजूद रहते हैं। यही वजह है कि लोग डेटा सुरक्षा को लेकर ज्यादा सतर्क हो गए हैं।
डेटा डिलीशन सर्टिफिकेट की बढ़ी मांग
भारत में पुराने स्मार्टफोन का बाजार लगातार बड़ा हो रहा है। 56.6 फीसदी लोगों ने बताया कि वे पहले अपना स्मार्टफोन बेच या एक्सचेंज कर चुके हैं। नए फोन लॉन्च होने और अपग्रेड की बढ़ती मांग के कारण यह ट्रेंड और तेजी से बढ़ रहा है। सर्वे के मुताबिक 83.3 फीसदी लोगों ने कहा कि फोन बेचते समय डेटा डिलीशन सर्टिफिकेट उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह सर्टिफिकेट इस बात की पुष्टि करता है कि डिवाइस से मौजूद डेटा पूरी तरह और सुरक्षित तरीके से मिटा दिया गया है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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