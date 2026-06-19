पुराना फोन बेचने से पहले सावधान! Factory Reset के बाद भी चोरी हो रहा आपका डेटा, सर्वे में हुआ खुलासा, जरूर करें ये काम

पुराना स्मार्टफोन बेचने से पहले सिर्फ Factory Reset करना काफी नहीं हो सकता। 31% लोग डिलीट किया गया डेटा दोबारा रिकवर कर चुके हैं। जिससे डेटा चोरी की चिंता बढ़ रही है।

भारत में पुराने स्मार्टफोन खरीदने और बेचने का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। हर साल लाखों लोग नया फोन खरीदने के बाद अपना पुराना डिवाइस बेच देते हैं या एक्सचेंज कर देते हैं। फोन बेचने से पहले हर कोई अपना फोन Factory Reset कर के बेच रहा है जिससे उसके फोटोज, कांटेक्ट और पर्सनल डिटेल्स का गलत इस्तेमाल नहीं हो पाए। लेकिन अब Cashify की ओर से किए गए एक सर्वे में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं।

सर्वे के मुताबिक, ज्यादातर लोग फोन बेचने से पहले Factory Reset जरूर करते हैं, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में यूजर्स को डर है कि उनका पर्सनल डेटा किसी और के हाथ लग जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि करीब 31 फीसदी लोगों ने बताया कि वे किसी फोन से डिलीट किया गया डेटा दोबारा रिकवर कर पाए। अब स्मार्टफोन सिर्फ कॉल और मैसेज तक सीमित नहीं हैं। इनमें बैंकिंग जानकारी, फोटो, वीडियो, दस्तावेज, ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट और कई डिटेल मौजूद होती हैं। ऐसे में डेटा सुरक्षा का मुद्दा पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है।

सर्वे में सामने आई बड़ी बातें Cashify ने करीब 8,000 लोगों के बीच यह सर्वे किया। इसमें स्मार्टफोन रीसेल और डेटा प्राइवेसी से जुड़े सवाल पूछे गए। सर्वे के अनुसार 83.3 फीसदी लोगों ने कहा कि वे फोन बेचने से पहले Factory Reset करते हैं। हालांकि इसके बावजूद डेटा सुरक्षा को लेकर चिंता खत्म नहीं हुई है।सर्वे की सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि 31 फीसदी लोगों ने दावा किया कि वे किसी डिवाइस से डिलीट किया गया डेटा दोबारा निकालने में सफल रहे हैं। यानी सिर्फ डेटा डिलीट कर देना या Factory Reset कर देना हमेशा यह गारंटी नहीं देता कि जानकारी पूरी तरह खत्म हो गई है।

लोगों को सता रहा है डेटा चोरी का डर सर्वे में शामिल 74 फीसदी लोगों ने कहा कि उन्हें फोन बेचने के बाद अपने निजी डेटा के गलत इस्तेमाल की चिंता रहती है। फोन में सिर्फ फोटो और वीडियो ही नहीं बल्कि बैंकिंग ऐप्स, UPI रिकॉर्ड, ईमेल अकाउंट, आधार से जुड़ी जानकारी और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मौजूद रहते हैं। यही वजह है कि लोग डेटा सुरक्षा को लेकर ज्यादा सतर्क हो गए हैं।