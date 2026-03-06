Hindustan Hindi News
रेल यात्रियों के लिए चेतावनी! ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने पर होगी 6 महीने तक की जेल या बड़ा जुर्माना

Mar 06, 2026 03:11 pm ISTHimani Gupta
रेलवे ने यात्रियों को चेतावनी दी है कि बिना टिकट ट्रेन में सफर करना कानूनी अपराध है। रेलवे एक्ट की धारा 137 के तहत ऐसे यात्रियों को जुर्माना या 6 महीने तक की जेल हो सकती है। जरूर जान लें रेलवे के इस रूल के बारे में:

Train Ticket Rules: भारत में हर दिन लाखों लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं। रेलवे आम लोगों के लिए सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क माना जाता है। लेकिन कई बार कुछ यात्री ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने की कोशिश करते हैं, जो न केवल गलत है बल्कि कानूनन अपराध भी है। हाल ही में रेलवे ने यात्रियों को जागरूक करने के लिए एक अहम संदेश सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर जारी किया है। रेलवे ने साफ कहा है कि बिना वैध टिकट या पास के ट्रेन में यात्रा करना कानून के खिलाफ है। रेलवे एक्ट की धारा 137 के तहत ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। इसमें जुर्माना लगने के साथ-साथ जेल की सजा भी हो सकती है।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार कई लोग बिना टिकट यात्रा करके सिस्टम का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जिससे बाकी यात्रियों को भी परेशानी होती है। इसलिए रेलवे लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है ताकि लोग नियमों का पालन करें और कानूनी तरीके से यात्रा करें। रेलवे का साफ संदेश है कि यात्रा से पहले टिकट जरूर लें और उसे अपने पास रखें।

बिना टिकट यात्रा करना क्यों है अपराध

रेलवे ने साफ बताया है कि ट्रेन में चढ़ने से पहले हर यात्री के पास वैध टिकट होना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति बिना टिकट यात्रा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे नियमों के अनुसार दंड दिया जा सकता है। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि रेलवे सिस्टम सही तरीके से चल सके और सभी यात्रियों को बराबरी का मौका मिल सके। अगर कुछ लोग बिना टिकट यात्रा करेंगे तो इससे रेलवे को आर्थिक नुकसान भी होता है।

भारतीय रेलवे एक्ट की धारा 137 के अनुसार बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध है।इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति बिना टिकट ट्रेन में यात्रा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर : जुर्माना लगाया जा सकता है, जेल की सजा हो सकती है, या दोनों सजा एक साथ भी दी जा सकती हैं, कई मामलों में जेल की सजा 6 महीने तक हो सकती है।

टिकट होना क्यों जरूरी

रेलवे का कहना है कि टिकट केवल एक कागज या मोबाइल मैसेज नहीं है, बल्कि यह आपके यात्रा करने का अधिकार है। जब आप टिकट खरीदते हैं तो इससे रेलवे को यह पता चलता है कि ट्रेन में कितने लोग सफर कर रहे हैं। इससे यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा बेहतर तरीके से संभाली जा सकती है। आज के समय में रेलवे ने टिकट बुकिंग को काफी आसान बना दिया है। अब यात्री मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। मोबाइल में मौजूद ई-टिकट भी वैध माना जाता है। इसलिए यात्रियों के पास टिकट रखने के कई आसान ऑप्शन मौजूद हैं।

यात्रियों के लिए जरूरी सलाह

रेलवे ने यात्रियों को कुछ जरूरी सलाह भी दी है: ट्रेन में चढ़ने से पहले टिकट जरूर लें, टिकट को सुरक्षित रखें, ऑनलाइन टिकट होने पर मोबाइल में टिकट दिखाया जा सकता है, बिना टिकट यात्रा करने से बचें। इन आसान नियमों का पालन करके आप किसी भी परेशानी से बच सकते हैं।

Himani Gupta

Indian Railway Railway Railway News

