Android फोन है? तुरंत करें ये काम, वरना हैक हो सकता है आपका मोबाइल, सरकार ने दी चेतावनी

Mar 13, 2026 02:22 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
भारत सरकार की साइबर एजेंसी ने एंड्रायड यूजर्स के लिए गंभीर सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। अगर आपके फोन में यह एंड्रायड वर्जन है तो तुरंत सॉफ्टवेयर अपडेट करना जरूरी है, नहीं तो डेटा चोरी और हैकिंग का खतरा हो सकता है।

अगर आप एंड्रायड स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। भारत सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी Indian Computer Emergency Response Team ने एंड्रायड यूजर्स के लिए एक गंभीर सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। एजेंसी के मुताबिक एंड्रायड ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ऐसी खामियां पाई गई हैं जिनका फायदा उठाकर हैकर्स किसी भी फोन में घुस सकते हैं। सरकार का कहना है कि इन बग्स की वजह से साइबर अपराधी फोन में मौजूद पर्सनल डिटेल तक पहुंच सकते हैं, डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं या सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह खतरा खासतौर पर उन स्मार्टफोनों में ज्यादा है जो नए एंड्रायड वर्जन पर चल रहे हैं लेकिन जिनमें सिक्योरिटी अपडेट इंस्टॉल नहीं किया गया है।

साइबर सुरक्षा एजेंसी ने यूजर्स को सलाह दी है कि वे अपने फोन को तुरंत लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट से अपडेट करें। अगर फोन अपडेट नहीं किया गया तो हैकर्स डेटा चोरी, फोन कंट्रोल या सिस्टम क्रैश जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। ऐसे में अगर आपके पास एंड्रायड फोन है तो यह जानना जरूरी है कि यह खतरा किन वर्जन पर है और इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए।

इन Android वर्जन को खतरा

सरकारी एडवाइजरी के अनुसार कई नए वर्जन में सुरक्षा से जुड़ी खामियां पाई गई हैं। इनमें खास तौर पर Android 13, Android 14, Android 15 और Android 16 शामिल हैं। इन खामियों का फायदा उठाकर साइबर अपराधी फोन में मौजूद संवेदनशील डेटा तक पहुंच सकते हैं या डिवाइस को दूर से कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपका स्मार्टफोन इन वर्जन पर चल रहा है और आपने सिक्योरिटी अपडेट नहीं किया है तो आपका फोन खतरे में हो सकता है।

आपको हो सकता है बड़ा नुकसान

अगर कोई हैकर इन बग्स का फायदा उठा लेता है तो कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। सबसे बड़ा खतरा डेटा चोरी का है। फोन में मौजूद कॉन्टैक्ट, मैसेज, फोटो और बैंक से जुड़ी जानकारी तक भी पहुंच बनाई जा सकती है। इसके अलावा हमलावर फोन में मैलवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे फोन की एक्टिविटी पर नजर रखी जा सकती है या डिवाइस को पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ मामलों में फोन अचानक क्रैश भी हो सकता है।

