अब कोई भी ऐरा-गैरा आपको नहीं कर पाएगा WhatsApp Call, बस ऑन कर दें यह सेटिंग

How to Stop Unknown WhatsApp calls: अब कोई भी ऐरा-गैरा आपको WhatsApp Call नहीं कर पाएगा, जिसे आप नहीं जानते हैं। वॉट्सऐप आपको फालतू कॉल्स रोकने की सेटिंग प्रदान करता है। कैसे ऑन करें यह सेटिंग, चलिए बताते हैं

How to Stop Unknown WhatsApp calls: दुनियाभर में WhatsApp के लगभग 3 से 3.3 अरब मंथली एक्टिव यूजर्स (MAU) हैं। अकेले भारत में WhatsApp के लगभग 85 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। दोस्तों-रिश्तेदारों से बातें (चैट, वॉयस और वीडियो कॉल) करना हो या फिर फोटो-वीडियो शेयर करना हो, हमें सबसे पहले वॉट्सऐप की ही याद आती है। नए-नए फीचर्स से वॉट्सऐप ने खुद को इतना एडवांस कर लिया है कि यूजर ऐप पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन वॉट्सऐप पर आने वाले अननोन कॉल्स अभी भी एक बड़ी समस्या बने हुए हैं। अगर आप भी वॉट्सऐप पर जाने वाले अनजान कॉल्स से परेशान हैं, तो यब खबर आपके काम की है।

धोखेबाज अब WhatsApp के जरिए लोगों को निशाना बना रहे हैं। लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए धोखेबाज अब ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल और अनजान नंबरों से कॉल करके लोगों को अपने चंगुल में फंसा रहे हैं और पैसे ऐंठ रहे हैं। लेकिन, स्पैम कॉल्स को कम करने के लिए WhatsApp में एक ऐसी सेटिंग मौजूद है, जो यूजर्स की तुरंत मदद कर सकती है। Android और iPhone, दोनों पर उपलब्ध WhatsApp का इन-बिल्ट फीचर 'Silence Unknown Callers' यूजर्स को उन नंबरों से आने वाली कॉल्स को म्यूट करने की सुविधा देता है, जो उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव नहीं हैं। इस सेटिंग को ऑन करने में एक मिनट से भी कम समय लगता है। चलिए बताते हैं इसे ऑन करना का स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस…

WhatsApp स्पैम-कॉल सेटिंग क्या है? इस फीचर को 'Silence Unknown Callers' कहा जाता है। इसे चालू करने के बाद, वॉट्सऐप अपने-आप उन नंबरों से आने वाली वॉयस और वीडियो कॉल को साइलेंट कर देता है जिनसे आपने कभी बात नहीं की है या जिन्हें अपने कॉन्टैक्ट्स में सेव नहीं किया है। आपके फोन की घंटी बजने के बजाय, कॉल चुपचाप आपकी नोटिफिकेशन्स और वॉट्सऐप कॉल हिस्ट्री में दिखाई देती है।

यह फीचर जरूरी भी है क्योंकि हाल के सालों में वॉट्सऐप पर स्पैम कॉल बढ़ गई हैं; जालसाज अक्सर बैंक एजेंट, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव या कस्टमर केयर स्टाफ होने का दिखावा करते हैं। चूंकि वॉट्सऐप कॉल इंटरनेट के जरिए आती हैं, इसलिए वे आम टेलीकॉम स्पैम फिल्टर को बायपास कर सकती है

स्पैम कॉल्स बंद करने के लिए वॉट्सऐप सेटिंग कैसे चालू करें: इस सेटिंग को ऑन करना बेहद आसान है:

1. सबसे पहले WhatsApp ओपन करें।

2. अब ऊपर दिखाई दे रहे थ्री डॉट (⋮) ऑप्शन पर क्लिक करें और यहां दिखाई दे रहे Settings ऑप्शन पर टैप करें।

3. अब Privacy में जाएं, नीचे स्क्रॉल करें। यहां आपको Calls का ऑप्शन दिखाई देगा।

4. Calls ऑप्शन पर टैप करें। टैप करते ही आपके सामने Silence Unknown Callers का ऑप्शन आ जाएगा।

5. अब Silence Unknown Callers के बगल में दिखाई दे रहे बटन को ऑन कर दें। बस हो गया काम।

Android पर, Settings सबसे ऊपर टॉप-राइट कॉर्नर में दिखाई दे रहे थ्री-डॉट मेनू में मिलती हैं। iPhone पर, Settings ऐप के सबसे नीचे होती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यह फीचर किसी को भी पूरी तरह से ब्लॉक नहीं करता। अगर कोई जरूरी कॉलर किसी नए नंबर से संपर्क करता है, तो भी आप बाद में मिस्ड कॉल देख सकते हैं और तय कर सकते हैं कि जवाब देना है या नहीं।

वॉट्सऐप स्पैम-कॉल: यह सेटिंग क्या नहीं कर सकती इसमें एक पेंच है। अगर आपने पहले कभी किसी ऐसे नंबर पर मैसेज या कॉल किया है जो आपके फोन में सेव नहीं है, तो वॉट्सऐप उसे 'अनजान' कॉन्टैक्ट मानना ​​बंद कर सकता है। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति की तरफ से आने वाली भविष्य की कॉल भी सामान्य रूप से बज सकती हैं। ऑनलाइन फोरम पर कुछ यूजर्स ने इस कमी की ओर ध्यान दिलाया है, खासकर डिलीवरी एजेंट या काम से जुड़े नंबर जैसे टेम्पररी कॉन्टैक्ट्स के मामले में।