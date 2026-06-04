कोई चोरी नहीं कर पाएगा WhatsApp चैट, हैकर्स भी हो जाएंगे फेल, बस ऑन कर लेना यह सेटिंग

वैसे तो WhatsApp पर आपकी सारी चैट्स एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि जब आप वॉट्सऐप चैट्स का बैकअप बनाते हैं, तो आपको इसे खुद से End-to-End Encrypt करना होता है, वरना हैकर इन्हें आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। कैसे सेफ रखे चैट बैकअप, चलिए बताते हैं...

दुनियाभर में WhatsApp के लगभग 3.3 अरब मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, अकेले भारत में इसके लगभग 85 करोड़ यूजर्स हैं। आज की तारीख में शायद ही कोई ऐसा हो, जो अपनों से साथ जुड़े रहने के लिए और दोस्तों-रिश्तेदारों से बातें करने के लिए इसका इस्तेमाल न करता हो। शायद इसलिए अब जालसाज लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए वॉट्सऐप का सहारा ले रहे हैं। हालांकि, वॉट्सऐप, प्लेटफॉर्म पर ही कई ऐसे सेफ्टी फीचर्स प्रदान करता है, जिसका इस्तेमाल कर यूजर्स काफी हद तक सुरक्षित रह सकते हैं। वॉट्सऐप पर एक ऐसा फीचर है, जिससे आप अपनी चैट बैकअप को तगड़ी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। आपके अलावा कोई भी आपकी पर्सनल चैट्स नहीं देख पाएगा।

वैसे तो वॉट्सऐप आपके मैसेज को 'एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन' के जरिए सुरक्षित रखता है, लेकिन एक बात ऐसी है जिस पर ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते वो यह कि लोगों को चैट बैकअप को भी अतिरिक्त सुरक्षा देने की जरूरत है वरना यह हैकर्स इसका फायदा उठा सकते हैं।

यदि आप नियमित रूप से अपने वॉट्सऐप चैट का बैकअप ले रहे हैं, तो आपकी प्राइवेसी बरकरार रखने के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड बैकअप फीचर ऑन करना आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए।

वॉट्सऐप चैट बैकअप को अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत क्यों है? आपके मैसेज खुद लॉक हो गए हैं, केवल आप और वह व्यक्ति जिससे आप चैट कर रहे हैं, ही उन्हें पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप उन चैट्स का गूगल ड्राइव या iCloud पर बैकअप लेते हैं, तो वे तब तक असुरक्षित रहते हैं, जब तक आप एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड बैकअप एक्टिवेट नहीं करते। यदि आप यह काम करना भूल जाते हैं या जाने अनजाने में ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो आपका क्लाउड अकाउंट हैक हो सकता है, और हैक होने पर बैकअप की गई आपकी सारी चैट और फाइलें देखी जा सकती है। यह एक बड़ा जोखिम है, खासकर यदि आपकी बातचीत काफी प्राइवेट हों।

इस फीचर का इस्केमाल करना भी बेहद आसन है, नीचे देखें स्टेप-बय-स्टेप पूरा प्रोसेस: 1. सबसे पहले WhatsApp ओपन करें।

2. फिर ऊपर दिखाई दे रहे थ्री डॉट्स (⋮) पर क्लिक करके Settings में जाएं।

3. यहां आपको Chats का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उसपर क्लिक करें।

4. फिर Chat Backup पर टैप करें।

5. यहां आपको सबसे नीचे End-to-End Encryption का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा।

5. उस पर टैप करें और डिस्प्ले पर दिखाई दे रहे निर्देशों का पालन करें।

6. एक मजबूत पासवर्ड बनाएं या एन्क्रिप्शन Key को सुरक्षित रूप से कहीं लिख कर रख लें।

एक बार जब आप इस सेटिंग को ऑन कर देते हैं, तो आप जो भी बैकअप बनाते हैं, वह मजबूत एन्क्रिप्शन से सुरक्षित हो जाता है।

End-to-End Encrypted Backup असल में क्या है यह आपके बैकअप को आपके डिवाइस से बाहर जाने से पहले ही एन्क्रिप्ट करके सुरक्षित रखता है। इन्हें सिर्फ आप ही अनलॉक कर सकते हैं, या तो पासवर्ड से, या फिर किसी खास एन्क्रिप्शन Key से। यहां तक कि वॉट्सऐप भी यह नहीं देख सकता कि इसके अंदर क्या है। यह किसी भी तरह के अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है, और आपके मैसेज, मीडिया और पुरानी चैट को सुरक्षित रखता है, भले ही वे किसी और के सर्वर पर ही क्यों न मौजूद हों।