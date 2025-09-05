मालामाल कर देगा X, खुद प्रोडक्ट हेड ने बताया सीक्रेट, बस करना होगा यह काम

Elon Musk अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को एवरीथिंग ऐप में बदलने में बिजी हैं। अगर आप एक्स से पैसा कमाने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव में से एक ने एक्स से पैसे कमाने का सीक्रेट शेयर किया है।

Elon Musk अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को "एवरीथिंग ऐप" में बदलने में बिजी हैं। अगर आप एक्स से पैसा कमाने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव में से एक ने बताया है कि यूजर्स वास्तव में एक्स से कैसे पैसे कमा सकते हैं। दरअसल, एक्स की प्रोडक्ट हेड निकिता बियर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अमीर बनने का एक सीधा और सिंपल सीक्रेट शेयर किया है। उन्होने कहा कि जल्दी अमीर बनाने के क्विक हैक्स को भूल जाइए और किसी ऐसी चीज के एक्सपर्ट बनिए जिसे आप दूसरों से बेहतर जानते हों।

प्रोडक्ट हेड निकिता बियर ने बताया सीक्रेट इंडियाटूडे की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा, "अगर आप एक्स पर अमीर बनना चाहते हैं, तो यह क्रिएटर रेवेन्यू या मीम कॉइन्स के जरिए ऐसा नहीं होगा।" इसके बजाय, बियर ने लोगों को सलाह दी कि "किसी एक ऐसे विषय के बारे में सोचें जिसके बारे में आप दुनिया में किसी और से ज्यादा जानते हों। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे कि प्लंबिंग, मेंसवियर, इंडियन फूड, फर्नीचर, सोशल ऐप्स और कुछ भी।"

यह सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे एक स्पष्ट रणनीति है। बियर का सुझाव है कि यूजर एक खास जगह बनाएं और रोजाना छोटे-छोटे कंटेंट के साथ उस पर टिके रहें। उन्होंने कहा, "उस क्षेत्र में अपने अनुभव से कोई एक अलग और हटके जानकारी पोस्ट करें। उसे पांच वाक्यों से कम रखें। ऐसा छह महीने तक रोजाना करें।"

और यहीं से बात और दिलचस्प हो जाती है, बियर ने आगे कहा कि जो लोग वाकई लगातार ऐसा करेंगे, उन्हें एक्स की ओर से कुछ अतिरिक्त मदद मिलेगी। उन्होंने वादा किया, “अगर आप इस पर कायम रहेंगे, तो हम आपके अकाउंट को दूसरों के सामने प्रमोट करेंगे।”

6 महीने तक लगातार करें यह काम बियर का कहना है कि अगर आप छह महीने तक लगातार किसी विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करते हैं, तो आप उस क्षेत्र में सबसे विश्वसनीय एक्सपर्ट के रूप में अपनी पहचान बना सकते हैं। बियर ने कहा कि आपको उस क्षेत्र में एक एक्सपर्ट के रूप में मान्यता मिल जाएगी। इसके बाद, आप अपनी सलाह, समय या किसी भी चीज के लिए मनचाही कीमत वसूल सकते हैं, और कोई इसे आपसे छीन नहीं सकता।

यह सीक्रेट ऐसे समय में सामने आया है, जब कई लोग वाकई प्रोफेशनल क्रिएटर बनने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी ऑनलाइन उपस्थिति से कमाई करना चाहते हैं। सालों से, प्लेटफॉर्म क्रिएटर फंड, एड रेवेन्यू स्प्लिट और ब्रांड पार्टनरशिप स्कीम्स का लालच देते रहे हैं, लेकिन ज्यादातर यूजर्स को यह पता ही नहीं चलता कि भुगतान बहुत कम है, जब तक कि आप पहले से ही इंटरनेट पर प्रसिद्ध न हों। बियर का सुझाव कंटेंट क्रिएशन के सबसे पुराने सिद्धांत पर फोकस करता है: निरंतरता, विश्वसनीयता और एक विशिष्ट स्थान बनाना।