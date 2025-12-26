नए साल में घर लाएं बड़ा TV? आधी से कम कीमत में मिल रहे ये 55 inch मॉडल, लिस्ट
नए साल में बड़ा Smart TV खरीदने का प्लान है, तो Amazon पर आपके लिए कई धांसू डील्स हैं। यहां हम आपको 55 इंच डिस्प्ले वाले ऐसे स्मार्ट टीवी बता रहे हैं, जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बड़े डिस्काउंट के साथ एमआरपी से 64 फीसदी तक सस्ते मिल रहे हैं। लिस्ट
प्रोडक्ट्स के सुझाव
नए साल में बड़ा Smart TV खरीदने का प्लान है, तो Amazon पर आपके लिए कई धांसू डील्स हैं। यहां हम आपको 55 इंच डिस्प्ले वाले ऐसे स्मार्ट टीवी बता रहे हैं, जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बड़े डिस्काउंट के साथ एमआरपी से 64 फीसदी तक सस्ते मिल रहे हैं। लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा टीवी बेस्ट रहेगा...
Acerpure 140 cm (55 inch) Swift Series UHD LED Smart Google TV AP55UG51ASFTD Model (Black)
1. Acerpure 140 cm (55 inch) Swift Series UHD LED Smart Google TV AP55UG51ASFTD Model (Black)
69,990 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 61 फीसदी छूट के साथ मात्र 26,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 55 इंच का अल्ट्रा एचडी LED डिस्प्ले है। टीवी में डोल्बी एटमॉस के साथ 24W का साउंड आउटपुट मिलता है।
BLACK+DECKER 139 cm (55 inches) A1 Series 4K Ultra HD LED Smart Google TV BXTVGU55UD2875ATIN (Black)
2. BLACK+DECKER 139 cm (55 inches) A1 Series 4K Ultra HD LED Smart Google TV BXTVGU55UD2875ATIN (Black)
74,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 64 फीसदी छूट के साथ मात्र 26,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED डिस्प्ले है। टीवी में डोल्बी एटमॉस के साथ 36W का साउंड आउटपुट मिलता है।
VW 140 cm (55 inches) Nano Sync Series 4K Ultra HD Smart JioTele OS QLED TV VW55JQ1 (Black)
3. VW 140 cm (55 inches) Nano Sync Series 4K Ultra HD Smart JioTele OS QLED TV VW55JQ1 (Black)
64,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 62 फीसदी छूट के साथ मात्र 24,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले है। टीवी में डोल्बी एटमॉस के साथ 40W का साउंड आउटपुट मिलता है।
acer 139 cm (55 inches) Ultra V Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV AR55QDVGU2875BD
4. acer 139 cm (55 inches) Ultra V Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV AR55QDVGU2875BD
78,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 62 फीसदी छूट के साथ मात्र 29,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले है। टीवी में डोल्बी एटमॉस के साथ 36W का साउंड आउटपुट मिलता है।
Blaupunkt 139 cm (55 inches) Quantum Dot Series 4K Ultra HD QLED Google TV 55QD7020 (Black)
54,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 50 फीसदी छूट के साथ मात्र 27,599 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले है। टीवी में डोल्बी एटमॉस के साथ 60W का साउंड आउटपुट मिलता है।
Onida 139 cm (55 inch) Nexg Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 55UZI
5. Onida 139 cm (55 inch) Nexg Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 55UZI
42,990 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 37 फीसदी छूट के साथ मात्र 26,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED डिस्प्ले है। टीवी में डोल्बी एटमॉस के साथ 20W का साउंड आउटपुट मिलता है।
55 इंच टीवी के इन मॉडल्स पर भी बड़ा डिस्काउंट
लेखक के बारे मेंArpit Soni
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।