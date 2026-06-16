काम की बात: Train में नीचे वाली सीट चाहिए? टिकट बुक करते समय करें ये छोटा सा काम, बढ़ जाएंगे सीट मिलने के चांस
Train में नीचे की सीट बुक करना चाहते हैं तो जान लीजिए टिकट बुकिंग के दौरान कौन-सा ऑप्शन आपको चुनना चाहिए और रेलवे के कौन से नियम आपकी मदद कर सकते हैं।
भारतीय रेलवे से हर दिन करोड़ों लोग सफर करते हैं। लंबी दूरी की यात्रा के दौरान ज्यादातर यात्री Lower Berth यानी नीचे वाली सीट पसंद करते हैं, क्योंकि इस पर चढ़ने-उतरने में आसानी होती है। खासकर बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और शारीरिक रूप से असुविधा महसूस करने वाले यात्रियों के लिए Lower Berth काफी जरूरी होती है। हालांकि टिकट बुकिंग के समय हर किसी को अपनी पसंद की सीट नहीं मिल पाती और कई बार यात्रियों को Upper Berth या Side Upper सीट आवंटित हो जाती है।
ऐसे में अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या ट्रेन टिकट बुक करते समय Lower Berth पाने का कोई तरीका है? हाल ही में रेलवे अधिकारियों ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है, जिससे यात्रियों, खासकर वरिष्ठ नागरिकों को Lower Berth मिलने की संभावना बढ़ सकती है। हालांकि रेलवे सीट आवंटन पूरी तरह उपलब्धता पर निर्भर करता है, लेकिन कुछ नियम और ऑप्शन ऐसे हैं जिनका सही इस्तेमाल करके आप अपने लिए नीचे वाली सीट मिलने के चांस बढ़ा सकते हैं।
रेलवे देता है Lower Berth कोटा
बहुत कम लोग जानते हैं कि भारतीय रेलवे कुछ सीटें विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं और जरूरतमंद यात्रियों के लिए रिजर्व रखता है। रेलवे के नियमों के अनुसार Lower Berth Quota के तहत कुछ सीटें अलग रखी जाती हैं ताकि जरूरतमंद यात्रियों को यात्रा के दौरान कम परेशानी हो।
कौन ले सकता है Lower Berth Quota का फायदा
रेलवे के अनुसार आमतौर पर 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पुरुष और 58 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाएं इस सुविधा का लाभ लेने के पात्र हो सकती हैं। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं और कुछ विशेष परिस्थितियों वाले यात्रियों को भी प्राथमिकता दी जा सकती है।
टिकट बुकिंग के समय क्या करें
IRCTC पर टिकट बुक करते समय सीट प्रेफरेंस चुनने का विकल्प मिलता है। यहां यात्री "Lower Berth" का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि यह कोई गारंटी नहीं है कि सीट जरूर मिलेगी, लेकिन सिस्टम उपलब्धता के आधार पर आपकी पसंद को ध्यान में रखने की कोशिश करता है। अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं, तो टिकट बुकिंग के दौरान अपनी सही उम्र दर्ज करना बेहद जरूरी है। उम्र के आधार पर रेलवे सिस्टम यह पहचानता है कि यात्री Lower Berth Quota के लिए पात्र है या नहीं। गलत जानकारी देने पर यह सुविधा नहीं मिल पाएगी।
ग्रुप में यात्रा करने वालों को ध्यान में रखनी चाहिए ये बातें
अगर एक साथ कई लोगों के टिकट बुक किए जाते हैं, तो रेलवे कोशिश करता है कि सभी यात्रियों को एक ही जगह सीट मिले। ऐसी स्थिति में कई बार Lower Berth की जगह दूसरी सीटें भी आवंटित हो सकती हैं ताकि पूरा समूह एक साथ यात्रा कर सके। कई बार यात्रा शुरू होने से पहले सीटों में बदलाव होता है। अगर किसी कारण से Lower Berth खाली होती है, तो रेलवे सिस्टम उसे पात्र यात्रियों को आवंटित कर सकता है।
TTE भी कर सकता है मदद
अगर किसी वरिष्ठ नागरिक या जरूरतमंद यात्री को Upper Berth मिल गई है, तो यात्रा के दौरान TTE से विनम्रता से अनुरोध किया जा सकता है। यदि ट्रेन में कोई Lower Berth खाली हो या सीट एक्सचेंज की संभावना हो, तो TTE मदद कर सकता है। हालांकि यह पूरी तरह उपलब्धता पर निर्भर करता है। IRCTC वेबसाइट या ऐप से टिकट बुक करते समय हमेशा सीट प्रेफरेंस सेक्शन को ध्यान से भरें। Lower Berth चुनना न भूलें और यात्री की सही जानकारी दर्ज करें। यह छोटा सा कदम आपकी यात्रा को ज्यादा आरामदायक बना सकता है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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