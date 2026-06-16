Train में नीचे वाली सीट चाहिए? टिकट बुक करते समय करें ये छोटा सा काम, बढ़ जाएंगे सीट मिलने के चांस

Train में नीचे की सीट बुक करना चाहते हैं तो जान लीजिए टिकट बुकिंग के दौरान कौन-सा ऑप्शन आपको चुनना चाहिए और रेलवे के कौन से नियम आपकी मदद कर सकते हैं।

भारतीय रेलवे से हर दिन करोड़ों लोग सफर करते हैं। लंबी दूरी की यात्रा के दौरान ज्यादातर यात्री Lower Berth यानी नीचे वाली सीट पसंद करते हैं, क्योंकि इस पर चढ़ने-उतरने में आसानी होती है। खासकर बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और शारीरिक रूप से असुविधा महसूस करने वाले यात्रियों के लिए Lower Berth काफी जरूरी होती है। हालांकि टिकट बुकिंग के समय हर किसी को अपनी पसंद की सीट नहीं मिल पाती और कई बार यात्रियों को Upper Berth या Side Upper सीट आवंटित हो जाती है।

ऐसे में अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या ट्रेन टिकट बुक करते समय Lower Berth पाने का कोई तरीका है? हाल ही में रेलवे अधिकारियों ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है, जिससे यात्रियों, खासकर वरिष्ठ नागरिकों को Lower Berth मिलने की संभावना बढ़ सकती है। हालांकि रेलवे सीट आवंटन पूरी तरह उपलब्धता पर निर्भर करता है, लेकिन कुछ नियम और ऑप्शन ऐसे हैं जिनका सही इस्तेमाल करके आप अपने लिए नीचे वाली सीट मिलने के चांस बढ़ा सकते हैं।

रेलवे देता है Lower Berth कोटा बहुत कम लोग जानते हैं कि भारतीय रेलवे कुछ सीटें विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं और जरूरतमंद यात्रियों के लिए रिजर्व रखता है। रेलवे के नियमों के अनुसार Lower Berth Quota के तहत कुछ सीटें अलग रखी जाती हैं ताकि जरूरतमंद यात्रियों को यात्रा के दौरान कम परेशानी हो।

कौन ले सकता है Lower Berth Quota का फायदा रेलवे के अनुसार आमतौर पर 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पुरुष और 58 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाएं इस सुविधा का लाभ लेने के पात्र हो सकती हैं। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं और कुछ विशेष परिस्थितियों वाले यात्रियों को भी प्राथमिकता दी जा सकती है।

टिकट बुकिंग के समय क्या करें IRCTC पर टिकट बुक करते समय सीट प्रेफरेंस चुनने का विकल्प मिलता है। यहां यात्री "Lower Berth" का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि यह कोई गारंटी नहीं है कि सीट जरूर मिलेगी, लेकिन सिस्टम उपलब्धता के आधार पर आपकी पसंद को ध्यान में रखने की कोशिश करता है। अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं, तो टिकट बुकिंग के दौरान अपनी सही उम्र दर्ज करना बेहद जरूरी है। उम्र के आधार पर रेलवे सिस्टम यह पहचानता है कि यात्री Lower Berth Quota के लिए पात्र है या नहीं। गलत जानकारी देने पर यह सुविधा नहीं मिल पाएगी।

ग्रुप में यात्रा करने वालों को ध्यान में रखनी चाहिए ये बातें अगर एक साथ कई लोगों के टिकट बुक किए जाते हैं, तो रेलवे कोशिश करता है कि सभी यात्रियों को एक ही जगह सीट मिले। ऐसी स्थिति में कई बार Lower Berth की जगह दूसरी सीटें भी आवंटित हो सकती हैं ताकि पूरा समूह एक साथ यात्रा कर सके। कई बार यात्रा शुरू होने से पहले सीटों में बदलाव होता है। अगर किसी कारण से Lower Berth खाली होती है, तो रेलवे सिस्टम उसे पात्र यात्रियों को आवंटित कर सकता है।