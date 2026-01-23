2 लाख कदम चलिए और ₹10,000 जीतिए, Samsung दे रहा पैसा कमाने का मौका; जानिये कैसे
Samsung ने भारत में Fit India Walk-a-thon ’26 लॉन्च किया है, जिसमें Samsung Health ऐप पर 2,00,000 कदम पूरे कर 10,000 रुपए का Gift Card जीतने का मौका मिलेगा। जानें कैसे रजिस्ट्रेशन करें और इनाम कैसे जीतें।
Samsung ने भारत में Fit India Walk-a-thon ’26 की घोषणा कर दी है, जिसमें उपयोगकर्ताओं को 30 दिनों में कुल 2,00,000 कदम (steps) पूरा करने पर Amazon Gift Card जीतने का मौका मिलेगा। यह पहल Samsung Health ऐप के माध्यम से आयोजित की जा रही है और इसका उद्देश्य युवाओं और सभी लोगों को स्वस्थ जीवनशैली की ओर प्रेरित करना है और साथ ही उन्हें रोज़ाना शरीरिक गतिविधि बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित करना है। रेजिस्ट्रेशन 22 जनवरी 2026 से शुरू हो गया है और यह चुनौती 26 जनवरी से 24 फरवरी 2026 तक चलेगी यानी Republic Day के मौके पर यह चैलेंज शुरू हो रहा है। इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिये किसी सदस्यता फीस की आवश्यकता नहीं है, बस Samsung Health ऐप में पंजीकरण (register) करना होगा और निर्धारित अवधि के दौरान डेली स्टेप लक्ष्य पूरा करना होगा।
Walk-a-thon ’26 भाग लेने की समय सीमा और रजिस्ट्रेशन का तरीका
Registration Start: 22 जनवरी 2026
Challenge Period: 26 जनवरी से 24 फरवरी 2026
कुल अवधि: 30 दिन
Step Target: 2,00,000 कदम
रजिस्ट्रेशन के लिये यूजर्स को Samsung Health ऐप खोलकर संबंधित इवेंट में Walk-a-thon ’26 चुनना होगा और रजिस्ट्रेशन दर्ज करना होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद यूजर्स को अपनी डेली स्टेप काउंट पूरी चुनौती अवधि में जोड़नी होती है जो Samsung Health ऐप में ऑटोमैटिकली ट्रैक हो जाती है।
Rewards और Prize Structure
अगर आप 2,00,000 कदमों का लक्ष्य पूरा कर लेते हैं, तो आपको लकी ड्रॉ में प्रवेश मिलेगा जिसमें पुरस्कार इस प्रकार हैं:
- 3 लकी विजेताओं को ₹10,000 Amazon Gift Card
- 1,000 प्रतिभागियों को ₹500 Amazon Gift Card
इनाम जीतने की घोषणा चैलेंज समाप्त होने के बाद लकी ड्रॉ के जरिए की जाएगी।
