Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Walk 2 lakh steps and win 10000 rupees Samsung is offering a chance to earn money find out how Samsung Walk a thon 2026
2 लाख कदम चलिए और ₹10,000 जीतिए, Samsung दे रहा पैसा कमाने का मौका; जानिये कैसे

2 लाख कदम चलिए और ₹10,000 जीतिए, Samsung दे रहा पैसा कमाने का मौका; जानिये कैसे

संक्षेप:

Samsung ने भारत में Fit India Walk-a-thon ’26 लॉन्च किया है, जिसमें Samsung Health ऐप पर 2,00,000 कदम पूरे कर 10,000 रुपए का Gift Card जीतने का मौका मिलेगा। जानें कैसे रजिस्ट्रेशन करें और इनाम कैसे जीतें।

Jan 23, 2026 12:36 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Samsung Galaxy S27

Samsung Galaxy S27

  • check12GB RAM
  • check128GB / 256GB / 512GB Storage
  • check6.3-inch Display Size

₹81999

और जाने

discount

9% OFF

Oppo Reno 15 Pro 5G

Oppo Reno 15 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹67999

₹74999

खरीदिये

discount

9% OFF

Vivo X300 5G

Vivo X300 5G

  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹75999

₹83999

खरीदिये

discount

2% OFF

OnePlus 15

OnePlus 15

  • checkSand Dune (Light Titanium)
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB Storage
flipkart-logo

₹68000

₹70000

खरीदिये

Apple iPhone 17

Apple iPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
flipkart-logo

₹82900

खरीदिये

Samsung ने भारत में Fit India Walk-a-thon ’26 की घोषणा कर दी है, जिसमें उपयोगकर्ताओं को 30 दिनों में कुल 2,00,000 कदम (steps) पूरा करने पर Amazon Gift Card जीतने का मौका मिलेगा। यह पहल Samsung Health ऐप के माध्यम से आयोजित की जा रही है और इसका उद्देश्य युवाओं और सभी लोगों को स्वस्थ जीवनशैली की ओर प्रेरित करना है और साथ ही उन्हें रोज़ाना शरीरिक गतिविधि बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित करना है। रेजिस्ट्रेशन 22 जनवरी 2026 से शुरू हो गया है और यह चुनौती 26 जनवरी से 24 फरवरी 2026 तक चलेगी यानी Republic Day के मौके पर यह चैलेंज शुरू हो रहा है। इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिये किसी सदस्यता फीस की आवश्यकता नहीं है, बस Samsung Health ऐप में पंजीकरण (register) करना होगा और निर्धारित अवधि के दौरान डेली स्टेप लक्ष्य पूरा करना होगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Samsung Galaxy S27

Samsung Galaxy S27

  • check12GB RAM
  • check128GB / 256GB / 512GB Storage
  • check6.3-inch Display Size

₹81999

और जाने

discount

9% OFF

Oppo Reno 15 Pro 5G

Oppo Reno 15 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹67999

₹74999

खरीदिये

discount

9% OFF

Vivo X300 5G

Vivo X300 5G

  • check16GB RAM
  • check512GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹75999

₹83999

खरीदिये

discount

2% OFF

OnePlus 15

OnePlus 15

  • checkSand Dune (Light Titanium)
  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB/1TB Storage
flipkart-logo

₹68000

₹70000

खरीदिये

Apple iPhone 17

Apple iPhone 17

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
flipkart-logo

₹82900

खरीदिये

Walk-a-thon ’26 भाग लेने की समय सीमा और रजिस्ट्रेशन का तरीका

Registration Start: 22 जनवरी 2026

Challenge Period: 26 जनवरी से 24 फरवरी 2026

कुल अवधि: 30 दिन

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

21% OFF

Samsung Galaxy M17 5G

Samsung Galaxy M17 5G

  • checkSapphire Black
  • check4 GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹12998

₹16499

खरीदिये

discount

17% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹14950

₹17999

खरीदिये

discount

11% OFF

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check4GB / 6GB / 8GBRAM
  • check128GB / 256GB Storage
flipkart-logo

₹14999

₹16999

खरीदिये

discount

14% OFF

Oppo A6x 5G

Oppo A6x 5G

  • checkOlive Green
  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
amazon-logo

₹12499

₹14499

खरीदिये

discount

32% OFF

Xiaomi Redmi Note 14 SE 5G

Xiaomi Redmi Note 14 SE 5G

  • checkCrimson Red (Crimson Art)
  • check6GB RAM
  • check128GB Storage
flipkart-logo

₹13499

₹19999

खरीदिये

Step Target: 2,00,000 कदम

ये भी पढ़ें:अब एक बटन दबाते ही रुकेगा डिजिटल अरेस्ट स्कैम? जानिए नए ‘Kill Switch’ का खेल

रजिस्ट्रेशन के लिये यूजर्स को Samsung Health ऐप खोलकर संबंधित इवेंट में Walk-a-thon ’26 चुनना होगा और रजिस्ट्रेशन दर्ज करना होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद यूजर्स को अपनी डेली स्टेप काउंट पूरी चुनौती अवधि में जोड़नी होती है जो Samsung Health ऐप में ऑटोमैटिकली ट्रैक हो जाती है।

Rewards और Prize Structure

अगर आप 2,00,000 कदमों का लक्ष्य पूरा कर लेते हैं, तो आपको लकी ड्रॉ में प्रवेश मिलेगा जिसमें पुरस्कार इस प्रकार हैं:

- 3 लकी विजेताओं को ₹10,000 Amazon Gift Card

- 1,000 प्रतिभागियों को ₹500 Amazon Gift Card

इनाम जीतने की घोषणा चैलेंज समाप्त होने के बाद लकी ड्रॉ के जरिए की जाएगी।

ये भी पढ़ें:सबसे बड़ा मौका: Sale में ₹14000 से कम में खरीदें DSLR जैसे कैमरा वाले Phones
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Samsung

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।