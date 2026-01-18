महज 6899 रुपये में धड़ल्ले से बिक रहा VW TV, कहीं हाथ से न निकल जाए मौका

संक्षेप: भारतीय मार्केट में VW TV के कई ऑप्शन्स मिल जाते हैं। अगर आप एक नया टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो अमेजन पर मिलने वाले कुछ अच्छे ऑप्शन्स मिल जाएंगे।

Jan 18, 2026 08:31 pm IST

टीवी मार्केट में अब बजट-फ्रेंडली विकल्पों का ट्रेंड बढ़ रहा है और इसमें खास है VW कंपनी के स्मार्ट टीवी, जो लगभग 7,499 की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध हैं। ये टीवी एचडी-रेडी डिस्प्ले, स्मार्ट फीचर्स, वाई-फाई और लोकप्रिय ऐप सपोर्ट जैसे यूट्यूब और नेटफ्लिक्स के साथ आते हैं, जिससे एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस बेहतर होता है। बजट में इतनी बड़ी स्क्रीन और स्मार्ट कनेक्टिविटी देना इन्हें छोटे घरों और पहली बार टीवी खरीदने वालों के लिए एक शानदार विकल्प बन जाता है। अमेजन से इन्हें 66% तक सस्ते में खरीदा जा सकेगा।

इसकी कीमत 59,999 रुपये है। इसे 58% डिस्काउंट के साथ 24,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। एसबीआई कार्ड से पेमेंट करने पर 1,500 रुपये तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। वहीं, 2,200 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है। यह 4K Ultra HD स्मार्ट टीवी उन यूजर्स के लिए शानदार विकल्प है जो बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी, दमदार साउंड और स्मार्ट फीचर्स एक ही टीवी में चाहते हैं। 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ ALLM और VRR सपोर्ट गेमिंग को स्मूथ बनाता है। गूगल टीवी प्लेटफॉर्म पर आप नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब और डिज्नी+ हॉटस्टार जैसी ऐप्स आसानी से चला सकते हैं।

Specifications रिजोल्यूशन 4K Ultra HD (3840x2160) डिस्प्ले QLED 10-बिट पैनल रिफ्रेश रेट 60Hz साउंड 30W आउटपुट ऑडियो टेक्नोलॉजी डॉल्बी एटमस, डॉल्बी डिजिटल रैम और स्टोरेज 2GB रैम, 16GB स्टोरेज कनेक्टिविटी एचडीएमआई ईआर्क, यूएसबी, डुअल-बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ क्यों खरीदें शानदार 4K QLED पिक्चर क्वालिटी Dolby Atmos के साथ दमदार साउंड Google TV पर ढेरों OTT ऐप्स गेमिंग के लिए ALLM और VRR सपोर्ट प्रीमियम बेजल-लेस डिजाइन क्यों खोजें विकल्प रिफ्रेश रेट 120Hz नहीं है हैवी यूजर्स के लिए स्टोरेज सीमित लग सकती है कीमत नॉर्मल LED टीवी से थोड़ी ज्यादा

इसकी कीमत वैसे तो 49,999 रुपये है। इस पर 66% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 16,999 रुपये हो जाती है। इसमें QLED 10-बिट पैनल और फुल एरे लोकल डिमिंग दिया गया है, जिससे कलर ज्यादा ब्राइट और डीप दिखाई देते हैं। 1 बिलियन कलर्स और एचडीआर10 सपोर्ट मूवी और वेब सीरीज देखने का एक्सपीरियंस शानदार बनाते हैं। गूगल टीवी प्लेटफॉर्म के साथ नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब और डिज्नी+ हॉटस्टार जैसे ऐप्स आसानी से मिलते हैं।

Specifications रिजोल्यूशन 4K Ultra HD (3840 x 2160) डिस्प्ले QLED 10-बिट पैनल रिफ्रेश रेट 60Hz साउंड 30W आउटपुट, डॉल्बी एटमॉस, डीटीएस वर्चुअल:एक्स स्मार्ट टीवी प्लेटफॉर्म गूगल टीवी रैम और स्टोरेज 2GB, 16GB कनेक्टिविटी एचडीएमआई, यूएसबी, वाई-फाई, ब्लूटूथ, ईथरनेट क्यों खरीदें शानदार 4K QLED पिक्चर क्वालिटी 1 बिलियन कलर्स और HDR10 सपोर्ट डॉल्बी एटमस के साथ दमदार साउंड Google TV पर सभी पॉपुलर OTT ऐप्स बेजल-लेस और प्रीमियम डिजाइन क्यों खोजें विकल्प 120Hz रिफ्रेश रेट नहीं मिलता USB पोर्ट सिर्फ 1 हार्डकोर गेमर्स के लिए लिमिटेड फीचर्स

इसकी एमआरपी 24,999 रुपये है। इसे 48% डिस्काउंट के साथ 12,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हर महीने 457 रुपये देकर भी इसे ऑर्डर किया जा सकता है। 1920 x 1080 रेजोल्यूशन और 178 डिग्री वाइड व्यूइंग एंगल के साथ यह टीवी हर एंगल से साफ और ब्राइट विज़ुअल दिखाता है। QLED डिस्प्ले, ट्रू डिस्प्ले और क्वांटम लूसेंट टेक्नोलॉजी कलर्स को ज्यादा नेचुरल और शार्प बनाती है। एंड्रॉइड टीवी प्लेटफॉर्म पर प्राइम वीडियो, यूट्यूब, जी5 जैसे ऐप्स आसानी से चलते हैं। 24W साउंड आउटपुट और 5 साउंड मोड के साथ ऑडियो भी दमदार मिलती है।

Specifications रिजोल्यूशन फुल एचडी रिफ्रेश रेट 60Hz डिस्प्ले टेक्नोलॉजी QLED, IPE टेक्नोलॉजी, ट्रू डिस्प्ले साउंड आउटपुट 24W साउंड मोड 5 अलग-अलग साउंड मोड स्मार्ट टीवी एंड्रॉइड टीवी, क्वाड कोर प्रोसेसर कनेक्टिविटी 2 एचडीएफसी, 2 यूएसबी, वाई-फाई, लैन क्यों खरीदें QLED डिस्प्ले के साथ ब्राइट और शार्प पिक्चर Android TV पर कई OTT ऐप्स सपोर्ट 24W दमदार साउंड आउटपुट वाइड व्यूइंग एंगल अच्छी एनर्जी एफिशिएंसी क्यों खोजें विकल्प 4K रेजोल्यूशन नहीं है 60Hz रिफ्रेश रेट गेमिंग के लिए सीमित Dolby Atmos का सपोर्ट नहीं मिलता

20,999 रुपये के बजाय 48% डिस्काउंट के साथ इस टीवी को 10,899 रुपये में खरीदा जा सकेगा। 383 रुपये की EMI पर भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। 1920 x 1080 रेज़ोल्यूशन और 178 डिग्री वाइड व्यूइंग एंगल के कारण हर एंगल से साफ और ब्राइट व्यू मिलता है। QLED डिस्प्ले, ट्रू डिस्प्ले और क्वांटम लूसेंट टेक्नोलॉजी कलर्स को ज्यादा नेचुरल और शार्प बनाती है। एंड्रॉइड टीवी प्लेटफॉर्म पर प्राइम वीडियो, यूट्यूब, यूट्यूब, जी5 जैसी लोकप्रिय ऐप्स आसानी से चल जाते हैं। 24 वॉट का स्टीरियो साउंड और 5 साउंड मोड मूवी और म्यूजिक का मजा दोगुना कर देते हैं।

Specifications रिजोल्यूशन Full HD QLED (1920 x 1080) रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज साउंड आउटपुट 24 वॉट स्टीरियो सराउंड साउंड साउंड मोड 5 अलग-अलग मोड स्मार्ट टीवी एंड्रॉइड टीवी, क्वाड कोर प्रोसेसर कनेक्टिविटी 2 एचडीएमआई, 2 यूएसबी, वाई-फाई, लैन क्यों खरीदें QLED डिस्प्ले से ब्राइट और शार्प पिक्चर Android TV के साथ कई OTT ऐप्स सपोर्ट 24W दमदार साउंड आउटपुट वाइड व्यूइंग एंगल अच्छी एनर्जी एफिशिएंसी क्यों खोजें विकल्प 4K रेजोल्यूशन का सपोर्ट नहीं 60Hz रिफ्रेश रेट हार्डकोर गेमिंग के लिए सीमित

इसकी कीमत 18,999 रुपये है, जिस पर 61% डिस्काउंट दिया जा रहा है। ऑफर के बाद इसकी कीमत 7,499 रुपये हो गई है। यह एक किफायती विकल्प है। 1366 x 768 रेजोल्यूशन और 178 डिग्री वाइड व्यूइंग एंगल के साथ यह टीवी हर एंगल से साफ और ब्राइट विज़ुअल दिखाता है। QLED डिस्प्ले, ट्रू डिस्प्ले और क्वांटम लूसेंट टेक्नोलॉजी कलईस को ज्यादा वाइब्रेंट बनाता है। प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार और जी5 जैसे OTT ऐप्स के साथ यह टीवी एंटरटेनमेंट को आसान बनाता है। 24 वॉट साउंड और 5 साउंड मोड ऑडियो एक्सपीरियंस को बेहतर करते हैं।

Specifications रिजोल्यूशन HD Ready QLED (1366 x 768) रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज साउंड आउटपुट 24 वॉट स्टीरियो सराउंड साउंड साउंड मोड 5 साउंड मोड स्मार्ट फीचर्स प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार, जी5, स्क्रीन मिररिंग कनेक्टिविटी एचडीएमआई, यूएसबी, वाई-फाई, लैन क्यों खरीदें QLED डिस्प्ले के साथ ब्राइट और क्लियर पिक्चर लोकप्रिय OTT ऐप्स का सपोर्ट 24W दमदार साउंड आउटपुट कम बिजली खपत वाइड व्यूइंग एंगल क्यों खोजें विकल्प Full HD या 4K रेजोल्यूशन नहीं हाई-एंड गेमिंग के लिए सीमित फीचर्स Dolby Audio/Atmos सपोर्ट नहीं

इसकी कीमत 12,999 रुपये है। इसे 47% डिस्काउंट के साथ 6,899 रुपये में खरीदा जा सकेगा। 720p एचडी रेजोल्यूशन और 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ यह टीवी रोजमर्रा की टीवी देखने की जरूरतों को अच्छी तरह पूरा करता है। LED डिस्प्ले क्लियर और ब्राइट पिक्चर देता है, जो केबल, डीटीएच और यूएसबी कंटेंट के लिए सही है। इसमें इनबिल्ट ब्राउजर की सुविधा भी मिलती है, जिससे आप सीमित वेब एक्सेस कर सकते हैं।

Specifications स्क्रीन साइज 32 इंच, LED रिजोल्यूशन HD (720p) रिफ्रेश रेट 60Hz स्पेशल फीचर इनबिल्ट ब्राउजर कनेक्टिविटी एचडीएमआई, यूएसबी, ऑडियो जैक क्यों खरीदें बजट में 32 इंच का बड़ा स्क्रीन साइज रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए HD पिक्चर क्वालिटी HDMI और USB कनेक्टिविटी वॉल माउंट और स्टैंड दोनों का विकल्प इस्तेमाल में आसान और सिंपल इंटरफेस क्यों खोजें विकल्प Full HD या 4K रेजोल्यूशन नहीं एडवांस स्मार्ट टीवी फीचर्स सीमित हाई-एंड साउंड टेक्नोलॉजी का अभाव

इस टीवी की कीमत 54,999 रुपये है। इसे 60% डिस्काउंट के साथ 21,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 4K Ultra HD QLED स्मार्ट टीवी प्रीमियम पिक्चर क्वालिटी और दमदार साउंड के साथ शानदार एंटरटेनमेंट अनुभव देता है। 3840 x 2160 रेज़ोल्यूशन और 1 बिलियन रंगों के सपोर्ट के कारण तस्वीरें बेहद शार्प, ब्राइट और नेचुरल दिखती हैं। Full Array Local Dimming और HDR10+ टेक्नोलॉजी डार्क और ब्राइट सीन में बेहतरीन कंट्रास्ट देती है। Google TV प्लेटफॉर्म पर Netflix, Prime Video, YouTube जैसे ऐप्स आसानी से चलते हैं। 48 वॉट का 2.1 चैनल साउंड सबवूफर के साथ थिएटर जैसा ऑडियो अनुभव देता है।

Specifications रिजोल्यूशन 4K Ultra HD (3840 x 2160) रिफ्रेश रेट 60Hz डिस्प्ले QLED, 10-बिट पैनल साउंड आउटपुट 48W स्मार्ट टीवी गूगल टीवी, प्रो प्रोसेसर मेमोरी 2GB रैम + 16GB स्टोरेज कनेक्टिविटी 3 HDMI (eARC), 2 USB, ड्यूल-बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.1 क्यों खरीदें शानदार 4K QLED पिक्चर क्वालिटी 48W पावरफुल साउंड सबवूफर के साथ गूगल टीवी और वॉइस कंट्रोल सपोर्ट गेमिंग के लिए ALLM और VRR क्यों खोजें विकल्प 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट नहीं साइज और फीचर्स के कारण कीमत ज्यादा हो सकती है बहुत पुराने डिवाइस के लिए सभी फीचर्स उपयोगी नहीं

