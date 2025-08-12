आ गए 43, 50, 55, 65 और 75 इंच के तगड़े Smart TV, मिलेगा Dolby साउंड 4K डिस्प्ले, कीमत ₹24,990 से शुरू
Vu ने आज भारत में 43 इंच से लेकर 75 इंच तक के शानदार स्मार्ट टीवी की नई रेंज को लॉन्च कर दिया है। ये टीवी 4K QLED, Dolby Vision, 24W Dolby Atmos के साथ आते हैं। इसकी कीमत 24,990 रुपये से शुरू है।
भारतीय स्मार्ट टीवी बाजार में किफायती लेकिन हाई-क्लास ऑप्शन तलाश रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। Vu ने अपनी नई Glo QLED TV 2025 (Dolby Edition) सीरीज लॉन्च की है। जिसमें 43 इंच से लेकर 75 इंच तक के आकार शामिल हैं। ये टीवी क्वालकॉम QLED पैनल्स, 400 निट्स ब्राइटनेस, 92% NTSC कलर रेंज और चार-पक्षी Dolby विज़न सपोर्ट के साथ आते हैं जो उन्हें बजट सेगमेंट में एक बेहतरीन ऑप्शन बनाते हैं।
इन TV में सिर्फ बेहतर विज़ुअल नहीं, बल्कि बेहतरीन ऑडियो का वादा भी है ये स्मार्ट टीवी 24W Dolby Atmos साउंड सिस्टम से लैस है, जिससे थियेटर जैसा अनुभव मिलता है। स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो इसमें Google TV OS, वॉयस असिस्टेंट, Instant Network Remote (Smart remote जो नेटवर्क से तुरंत कनेक्ट होता है), और Apple/Android दोनों के लिए स्क्रीन कास्टिंग सपोर्ट भी है।
Vu Glo QLED TV 2025 डॉल्बी एडिशन की कीमत और उपलब्धता
Vu Glo QLED TV 2025 डॉल्बी एडिशन पांच साइ में उपलब्ध है। इसमें 43 इंच के स्मार्ट टीवी की कीमत 24,990 रुपये, 50 इंच के स्मार्ट टीवी की कीमत 30,990 रुपये, 55-इंच के टीवी की कीमत 35,990 रुपये, 65-इंच स्मार्ट टीवी की कीमत 50,990 रुपये और 75-इंच के स्मार्ट टीवी का प्राइस 64,990 रुपये रखा गया है। इस टीवी को अमेजन, फ्लिपकार्ट और देशभर के ऑफलाइन रिटेलर्स से खरीदा जा सकता है। सभी मॉडलों पर एक साल की वारंटी शामिल है।
Vu Glo QLED 2025 Dolby Edition के फीचर्स
Vu का नया Glo QLED Dolby Edition Smart TV शानदार पिक्चर और साउंड क्वालिटी के साथ आया है, जो आपके घर को मिनी थिएटर में बदल सकता है। इसमें 4K Ultra HD QLED डिस्प्ले है, जो Dolby Vision और HDR10+ सपोर्ट करता है, जिससे आपको ब्राइट, शार्प और असली जैसे कलर्स मिलते हैं। इसमें Glo AI प्रोसेसर दिया गया है जो पिक्चर को और बेहतर बनाता है। साउंड के लिए इसमें 104W का स्पीकर सिस्टम है, जिसमें Dolby Atmos और 2 मास्टर स्पीकर्स + 2 ट्वीटर दिए गए हैं, जो थियेटर जैसा ऑडियो अनुभव देते हैं।
इसमें Google TV प्लेटफॉर्म है, जिससे आप Netflix, YouTube, Amazon Prime Video जैसे ढेर सारे ऐप्स आसानी से चला सकते हैं। इसमें वॉइस सर्च, बिल्ट-इन Chromecast, और Google Assistant सपोर्ट भी है। डिजाइन के मामले में ये बेज़ल-लेस है और प्रीमियम लुक देता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें HDMI, USB, Bluetooth 5.0 और Wi-Fi सपोर्ट है। Vu के इस नए TV में आपको स्मूद परफॉर्मेंस, दमदार साउंड और बेहतरीन पिक्चर का पूरा कॉम्बिनेशन मिलता है।
