Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़vodafone idea two best plans one is offering 30gb extra data other one comes with 19 free ott app validity 180 days
180 दिन चलने वाले दो धाकड़ प्लान, एक में 30GB एक्सट्रा डेटा, दूसरे में 19 OTT फ्री, कॉलिंग भी

180 दिन चलने वाले दो धाकड़ प्लान, एक में 30GB एक्सट्रा डेटा, दूसरे में 19 OTT फ्री, कॉलिंग भी

संक्षेप: इन प्लान की वैलिडिटी 180 दिन की है। इनमें एक प्लान 30जीबी एक्सट्रा डेटा देता है। वहीं, दूसरे प्लान में आपको 19 ओटीटी ऐप का ऐक्सेस मिलेगा। अनलिमिटेड कॉलिंग बेनिफिट वाले इन प्लान में आपको हर दिन 1.5जीबी डेटा भी मिलेगा।

Mon, 17 Nov 2025 09:37 AMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

लंबी वैलिडिटी वाला बेस्ट और किफायती प्लान तलाश रहे हैं, तो हम आपको दो जबर्दस्त प्रीपेड प्लान के बारे में बता रहे हैं। ये प्लान वोडाफोन-आइडिया के हैं। इन प्लान की वैलिडिटी 180 दिन की है। इनमें एक प्लान 30जीबी एक्सट्रा डेटा देता है। वहीं, दूसरे प्लान में आपको 19 ओटीटी ऐप का ऐक्सेस मिलेगा। अनलिमिटेड कॉलिंग बेनिफिट वाले इन प्लान में आपको हर दिन 1.5जीबी डेटा भी मिलेगा। तो आइए डीटेल में जानते हैं वोडाफोन-आइडिया के इन प्लान के बारे में।

वोडाफोन-आइडिया का 1749 रुपये वाला प्लान

इस प्लान की वैलिडिटी 180 दिन है। प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए रोज 1.5जीबी डेटा मिलेगा। कंपनी इस प्लान में बिंज ऑल नाइट बेनिफिट भी दे रही है। यह प्लान वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट्स के साथ आता है। खास बात है कि इसमें कंपनी 45 दिन के लिए 30जीबी एक्सट्रा डेटा भी दे रही और वह भी बिना किसी अडिशनल चार्ज। यह प्लान देश भर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग देता है। प्लान में आपको रोज 100 फ्री एसएमएस भी मिलेंगे।

वोडाफोन-आइडिया का 2399 रुपये वाला प्लान

वोडाफोन-आइडिया के इस प्लान की वैलिडिटी भी 180 दिन की है। इसमें आपको हर दिन 1.5जीबी डेटा के साथ बिंज ऑल नाइट, डेटा डिलाइट्स और वीकेंड डेटा रोलओवर बेनिफिट मिलेगा। कंपनी इस प्लान में डेली 100 फ्री एसएमएस और देश भर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग भी ऑफर कर रही है। यह प्लान टोटल 19 ओटीटी ऐप का ऐक्सेस देता है, जिसमें सोनी लिव और जी5 भी शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:सैमसंग के 5G फोन पर एक बार फिर से बंपर डील, सीधे 10 हजार रुपये कम हुई कीमत

20 से ज्यादा फ्री ओटीटी वाला ऐनुअल प्लान

अगर आप ऊपर बताए गए प्लान से खास इंप्रेस नहीं हैं, जो आप वोडाफोन-आइडिया का 4999 रुपये वाला ऐनुअल प्लान चेक कर सकते हैं। इस प्लान में आपको हर दिन 2जीबी डेटा मिलेगा। कंपनी का यह प्लान हाफ डे अनलिमिटेड डेटा, वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट्स जैसे बेनिफिट के साथ आता है। इसमें आपको जियो हॉटस्टार के साथ 20 ओटीटी ऐप्स का ऐक्सेस मिलेगा।

(Photo: Freepik)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Vodafone Idea Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।