180 दिन चलने वाले दो धाकड़ प्लान, एक में 30GB एक्सट्रा डेटा, दूसरे में 19 OTT फ्री, कॉलिंग भी

संक्षेप: इन प्लान की वैलिडिटी 180 दिन की है। इनमें एक प्लान 30जीबी एक्सट्रा डेटा देता है। वहीं, दूसरे प्लान में आपको 19 ओटीटी ऐप का ऐक्सेस मिलेगा। अनलिमिटेड कॉलिंग बेनिफिट वाले इन प्लान में आपको हर दिन 1.5जीबी डेटा भी मिलेगा।

लंबी वैलिडिटी वाला बेस्ट और किफायती प्लान तलाश रहे हैं, तो हम आपको दो जबर्दस्त प्रीपेड प्लान के बारे में बता रहे हैं। ये प्लान वोडाफोन-आइडिया के हैं। इन प्लान की वैलिडिटी 180 दिन की है। इनमें एक प्लान 30जीबी एक्सट्रा डेटा देता है। वहीं, दूसरे प्लान में आपको 19 ओटीटी ऐप का ऐक्सेस मिलेगा। अनलिमिटेड कॉलिंग बेनिफिट वाले इन प्लान में आपको हर दिन 1.5जीबी डेटा भी मिलेगा। तो आइए डीटेल में जानते हैं वोडाफोन-आइडिया के इन प्लान के बारे में।

वोडाफोन-आइडिया का 1749 रुपये वाला प्लान इस प्लान की वैलिडिटी 180 दिन है। प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए रोज 1.5जीबी डेटा मिलेगा। कंपनी इस प्लान में बिंज ऑल नाइट बेनिफिट भी दे रही है। यह प्लान वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट्स के साथ आता है। खास बात है कि इसमें कंपनी 45 दिन के लिए 30जीबी एक्सट्रा डेटा भी दे रही और वह भी बिना किसी अडिशनल चार्ज। यह प्लान देश भर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग देता है। प्लान में आपको रोज 100 फ्री एसएमएस भी मिलेंगे।

वोडाफोन-आइडिया का 2399 रुपये वाला प्लान वोडाफोन-आइडिया के इस प्लान की वैलिडिटी भी 180 दिन की है। इसमें आपको हर दिन 1.5जीबी डेटा के साथ बिंज ऑल नाइट, डेटा डिलाइट्स और वीकेंड डेटा रोलओवर बेनिफिट मिलेगा। कंपनी इस प्लान में डेली 100 फ्री एसएमएस और देश भर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग भी ऑफर कर रही है। यह प्लान टोटल 19 ओटीटी ऐप का ऐक्सेस देता है, जिसमें सोनी लिव और जी5 भी शामिल हैं।

20 से ज्यादा फ्री ओटीटी वाला ऐनुअल प्लान अगर आप ऊपर बताए गए प्लान से खास इंप्रेस नहीं हैं, जो आप वोडाफोन-आइडिया का 4999 रुपये वाला ऐनुअल प्लान चेक कर सकते हैं। इस प्लान में आपको हर दिन 2जीबी डेटा मिलेगा। कंपनी का यह प्लान हाफ डे अनलिमिटेड डेटा, वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट्स जैसे बेनिफिट के साथ आता है। इसमें आपको जियो हॉटस्टार के साथ 20 ओटीटी ऐप्स का ऐक्सेस मिलेगा।