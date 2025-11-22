19 ओटीटी ऐप फ्री, 180 दिन तक की वैलिडिटी और रोज 3GB तक डेटा भी, जबर्दस्त हैं ये तीन प्रीपेड प्लान

संक्षेप: इन प्लान में आपको 56 दिन से 180 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। इस प्लान में 19 ओटीटी ऐप का फ्री ऐक्सेस दिया जा रहा है। ये प्लान हर दिन 3जीबी तक डेटा ऑफर करते हैं। इनमें आपको अमलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी।

मोबाइल रिचार्ज के साथ फ्री में कई सारे ओटीटी ऐप का सब्सक्रिप्शन चाहते हैं, तो वोडाफोन-आइडिया के पोर्टफोलियो में कई जबर्दस्त ऑप्शन हैं। हम आपको इनमें से टॉप 3 के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान में आपको 56 दिन से 180 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। इस प्लान में 19 ओटीटी ऐप का फ्री ऐक्सेस दिया जा रहा है। ये प्लान हर दिन 3जीबी तक डेटा ऑफर करते हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।

वोडाफोन-आइडिया का 795 रुपये वाला प्लान इस प्लान में आपको 56 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। प्लान में इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 3जीबी डेटा ऑफर किया जा रहा है। कंपनी इसमें हाफ डे अनलिमिटेड डेटा, वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट्स भी ऑफर कर रही है। यह प्लान हर दिन 100 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर करता है। इसमें आपको ViMTV का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जो 19 ओटीटी ऐप का ऐक्सेस देता है।

वोडाफोन-आइडिया का 979 रुपये वाला प्लान कंपनी का यह प्लान 84 दिन चलता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए रोज 2जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी हाफ डे अनलिमिटेड डेटा, वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट्स जैसे बेनिफिट्स दे रही है। प्लान में आपको डेली 100 फ्री एसएमएस और देशभर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी। यह प्लान भी ViMTV सब्सक्रिप्शन के साथ आता है, जिसमें सोनी लिव और जी5 समेट 19 ओटीटी ऐप का ऐक्सेस दिया जा रहा है।