मोबाइल यूजर्स को लगा तगड़ा झटका, 250 रुपये महंगा हुआ अनलिमिटेड कॉलिंग वाला प्रीपेड प्लान
संक्षेप: Vi ने ने अपने 1999 रुपये वाले प्लान को महंगा कर दिया है। अब इस प्लान की कीमत 2249 रुपये हो गई है। वोडाफोन-आइडिया का यह प्लान 365 दिन की वैलिडिटी ऑफर करता था। आइए डीटेल में जानते हैं प्लान में क्या कुछ बदला है।
मोबाइल यूजर्स को तगड़ा झटका लगा है। यह झटका टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन-आइडिया (Vi) ने दिया है। टेलिकॉम टॉक की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने अपने 1999 रुपये वाले प्लान को महंगा कर दिया है। अब इस प्लान की कीमत 2249 रुपये हो गई है। वोडाफोन-आइडिया का यह प्लान 365 दिन की वैलिडिटी ऑफर करता था और प्राइस हाइक के बाद भी इसकी वैलिडिटी इतनी ही है। आइए डीटेल में जानते हैं कीमत बढ़ने के बाद प्लान में ऑफर किए जाने वाले बेनिफिट्स में क्या फर्क पड़ा है।
1999 रुपये वाले प्लान में मिल रहे थे ये बेनिफिट
कंपनी अपने 1999 रुपये वाले प्लान में पहले अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और 3600 फ्री एसएमएस देती थी। इसमें सर्किल के अनुसार 24जीबी या 36जीबी डेटा दिया जाता था। डेटा लिमिट खत्म होने के बाद यूजर्स को प्रति एमबी 50 पैसे देने पड़ते थे। इससे इस प्लान का इफेक्टिव डेली कॉस्ट 5.40 रुपये हो जाता था। अब यह प्लान महंगा हो कर 2249 रुपये का हो गया है।
2249 रुपये वाले प्लान में मिलने वाले बेनिफिट
कंपनी अपने 2249 रुपये वाले प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग के साथ 3600 फ्री एसएमएस ऑफर कर रही है। इसमें इंटरनेट यूज करने के लिए सर्किल के आधार पर 30जीबी (6जीबी एक्सट्रा) और 40जीबी (4जीबी एक्सट्रा) दिया जा रहा है। डेटा लिमिट खत्म होने के बाद यूजर्स को प्रति एमबी 50 पैसे खर्च करने होंगे। प्लान की वैलिडिटी 365 दिन ही है। प्राइस हाइक के बाद से इस प्लान का डेली इफेक्टिव कॉस्ट करीब 6.16 रुपये हो गया है।
कौन से सर्किल में कितना डेटा
रिपोर्ट के अनुसार प्राइस हाइक के बाद कंपनी आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, चेन्नै, कर्नाटक, केरल, हरियाणा, कोलकाता, महाराष्ट्र, गोवा, मुंबई, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, यूपी ईस्ट और वेस्ट और पश्चिम बंगाल में 30जीबी डेटा ऑफर कर रही है। वहीं, 40जीबी डेटा पाने वाले सर्किल में असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और ओडीशा शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।