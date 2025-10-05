अब इस कंपनी ने दिया ग्राहकों को झटका, बंद किया 249 रुपये का प्लान, मिलता था इतना डेटा vodafone idea removed rs 249 prepaid plan offer 1gb daily data, Gadgets Hindi News - Hindustan
अब इस कंपनी ने दिया ग्राहकों को झटका, बंद किया 249 रुपये का प्लान, मिलता था इतना डेटा

कुछ दिन पहले Jio और Airtel ने अपने कुछ पॉपुलर प्लान्स को बंद कर दिया था और अब वीआई भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। वोडाफोन आइडिया (Vi) ने अपने पॉपुलर प्लान्स में से एक 249 रुपये वाले प्लान को बंद कर दिया है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSun, 5 Oct 2025 10:54 AM
कुछ दिन पहले Jio और Airtel ने अपने कुछ पॉपुलर प्लान्स को बंद कर दिया था और अब वीआई भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। वोडाफोन आइडिया (Vi) ने अपने पॉपुलर प्लान्स में से एक 249 रुपये वाले प्लान को बंद कर दिया है। कंपनी ने इस प्लान को अपने पोर्टफोलियों से हटा दिया है और अब ग्राहकों के लिए उपलब्ध नहीं है। बता दें कि वीआई के 249 रुपये का प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी और डेली 1GB डेटा मिलता था। टेलीकॉमटॉक की रिपोर्ट के अनुसार, इस प्लान में डेली 100 एसएमएस और अनलिमिटेड कॉल्स भी शामिल थे। डेला डेटा लिमिट समाप्त होने के बाद स्पीड घटकर 64Kbps रह जाती थी।

वोडाफोन आइडिया (Vi) ने संभवतः इस प्लान को इसलिए हटाया है ताकि यूजर्स ज्यादा कीमत वाले प्लान्स के साथ रिचार्ज करें जिनमें डेली 1.5GB डेटा या उससे ज्यादा मिलता है। इसके बाद, अगर हम किफायती रेंज (300 रुपये से कम) पर नजर डालें, तो जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने 1GB डेली डेटा वाले प्लान्स को काफी हद तक हटा दिया है। ऐसा लग रहा है कि सभी टेलीकॉम कंपनियां अपनी कमाई बढ़ाने के लिए ग्राहकों को ज्यादा डेली डेटा वाले प्लान्स लेने के लिए प्रेरित कर रही हैं। गणित सीधा है - ग्राहक जितना ज्यादा डेटा इस्तेमाल करेंगे, कंपनियां उतनी ही ज्यादा कमाई करेंगी।

हालांकि, वीआई के पास अभी भी डेली 1GB डेटा वाले कुछ प्लान हैं, चलिए एक नजर डालते हैं इन प्लान्स पर:

वीआई का 239 रुपये का प्रीपेड प्लान

वोडाफोन आइडिया अभी भी 239 रुपये वाला प्लान पेश कर रहा है, जो अभी भी एक अच्छा ऑफर है। 239 रुपये का प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें कुल 2GB डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉल्स, कुल 300 एसएमएस और जियो हॉटस्टार (मोबाइल) सब्सक्रिप्शन मिलता है।

वीआई का 279 रुपये का प्रीपेड प्लान

यह प्लान 24 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 1GB डेटा, डेली 100 एसएमएस मिलते हैं।

वीआई का 299 रुपये का प्रीपेड प्लान

यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 1GB डेटा, डेली 100 एसएमएस और अनलिमिटेड 5G डेटा मिलता है।

वीआई का 340 रुपये का प्रीपेड प्लान

यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 1GB डेटा + 1GB एक्स्ट्रा डेटा, डेली 100 एसएमएस और अनलिमिटेड 5G डेटा मिलता है।

वीआई का 479 रुपये का प्रीपेड प्लान

यह प्लान 48 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 1GB डेटा, डेली 100 एसएमएस और अनलिमिटेड 5G डेटा मिलता है।

वीआई का 719 रुपये का प्रीपेड प्लान

यह प्लान 72 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 1GB डेटा, डेली 100 एसएमएस और अनलिमिटेड 5G डेटा मिलता है।

