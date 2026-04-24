Vodafone Idea यूजर्स के लिए बड़ी राहत! नहीं महंगे होंगे कंपनी के Plans, CEO ने किया कन्फर्म

काम की बात: Vodafone Idea यूजर्स के लिए बड़ी राहत! नहीं महंगे होंगे कंपनी के Plans, CEO ने किया कन्फर्म
Vodafone Idea यूजर्स के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। Vi के CEO ने साफ कर दिया है कि फिलहाल कंपनी अपने मोबाइल प्लान्स की कीमत में कोई बड़ा टैरिफ हाइक नहीं करने जा रही है।
Vi Tariff Hike 2026: मोबाइल रिचार्ज महंगा होने की खबरों के बीच Vodafone Idea यूजर्स के लिए अच्छी खबर आई है। कंपनी के CEO ने साफ कहा है कि अभी प्लान्स के दाम ज्यादा नहीं बढ़ाए जाएंगे। यानी फिलहाल आपको महंगे रिचार्ज का झटका नहीं लगेगा। हालांकि कंपनी कुछ छोटे बदलाव जरूर कर सकती है लेकिन वो धीरे-धीरे होंगे। इसका मतलब यह है कि अभी आपकी जेब पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ऐसे में यह फैसला उन करोड़ों यूजर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो पहले से महंगे रिचार्ज को लेकर परेशान हैं।
इस बयान के बाद यह साफ हो गया है कि Vi अभी “वेट एंड वॉच” की रणनीति अपनाने जा रही है। कंपनी का फोकस फिलहाल अपने नेटवर्क और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने पर है, ताकि ज्यादा से ज्यादा नए यूजर्स जुड़ सकें।
क्या कहा Vodafone Idea के CEO ने
Vodafone Idea के CEO अभिजीत किशोर ने साफ कहा कि कंपनी टैरिफ में “माइनर करेक्शन” करेगी, लेकिन कोई बड़ा या स्ट्रक्चरल हाइक नहीं लाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि कंपनी सभी प्लान्स की कीमत एक साथ नहीं बढ़ाएगी, बल्कि जरूरत के हिसाब से कुछ चुनिंदा बदलाव कर सकती है।
क्यों नहीं कर रही कंपनी बड़ा टैरिफ हाइक
Vi का यह फैसला कंपनी की मौजूदा रणनीति को दिखाता है। कंपनी फिलहाल अपने यूजर बेस को बढ़ाने और सर्विस क्वालिटी सुधारने पर ध्यान दे रही है। अगर इस समय बड़े पैमाने पर कीमत बढ़ाई जाती, तो कई यूजर्स दूसरी कंपनियों की तरफ जा सकते थे। इसलिए कंपनी धीरे-धीरे बदलाव करने के मूड में है।
Airtel और बाकी कंपनियां बढ़ा चुकी हैं टैरिफ
हाल ही में Bharti Airtel ने अपने कुछ प्लान्स की कीमत करीब 4-5% तक बढ़ाई है। वहीं, रिपोर्ट्स के अनुसार टेलीकॉम कंपनियां आने वाले समय में 10-15% तक टैरिफ बढ़ाने की योजना बना सकती हैं। ऐसे में Vi का यह फैसला बाकी कंपनियों से थोड़ा अलग नजर आता है। Vi के इस फैसले का सीधा फायदा यूजर्स को मिलेगा। अभी उन्हें अचानक महंगे रिचार्ज का सामना नहीं करना पड़ेगा।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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