कभी खत्म नहीं होगा डेटा, लिमिटलेस डेटा प्लान लाई पॉपुलर कंपनी, इन रिचार्ज पर ऑफर

अब डेटा खत्म होने का टेंशन खत्म। एक पॉपुलर टेलीकॉम कंपनी अपने ग्राहकों के लिए लिमिटलेस डेटा वाले प्लान लेकर आई है। यानी जितना मर्जी इंटरनेट चलाओ, डेटा खत्म ही नहीं होगा। Vi अपने ग्राहकों को लिमिटलेस डेटा प्लान ऑफर कर रही है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 07:42 AM
अब डेटा खत्म होने का टेंशन खत्म। एक पॉपुलर टेलीकॉम कंपनी अपने ग्राहकों के लिए लिमिटलेस डेटा वाले प्लान लेकर आई है। यानी जितना मर्जी इंटरनेट चलाओ, डेटा खत्म ही नहीं होगा। दरअसल, भारत की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vi) अपने ग्राहकों को लिमिटलेस डेटा प्लान ऑफर कर रही है। कंपनी प्रीपेड प्लान के बजाय पोस्टपेड प्लान के साथ अनलिमिटेड डेटा दे रही है। प्रीपेड प्लान अनलिमिटेड डेटा के साथ आते हैं, लेकिन इनकी 300GB की कैपिंग है। टेलीकॉमटॉक की रिपोर्ट के अनुसार, नए लिमिटेलेस पोस्टपेड प्लान बिना किसी डेटा कैपिंग के आते हैं। अपने FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल) सेक्शन में, वीआई ने बताया है, "पोस्टपेड अनलिमिटेड प्लान बिना किसी लिमिट के पूरी तरह से अनलिमिटेड डेटा प्रदान करते हैं।"

ऑफर चुनिंदा सर्किल में ही उपलब्ध

यह एक दिलचस्प ऑफर है, लेकिन यह केवल चुनिंदा सर्किलों के लिए ही उपलब्ध है। ध्यान दें कि अगर आपके सर्किल में अनलिमिटेड डेटा प्लान है, तो आप डेटा इस्तेमाल की लिमिट जानने के लिए कंपनी के कस्टमर केयर से संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रहें यह ऑफर पोस्टपेड यूजर्स के लिए है। हाल ही में, वीआई ने नए REDX 1601 रुपये वाले प्लान की घोषणा की है, जिसके साथ अनलिमिटेड 4G और अनलिमिटेड 5G डेटा मिल रहा है। यह प्लान 4G और 5G, दोनों ही यूजर्स के लिए बेहतरीन है। आपको इसके कई फायदे मिलते हैं। टेलीकॉम कंपनी के REDX प्लान अंतरराष्ट्रीय यात्रा के फायदे भी देते हैं। यह इसे देश में उपलब्ध सबसे अनोखे ऑफर्स में से एक बनाता है।

इन प्लान्स के साथ मिलेगा ऑफर

ध्यान दें कि लिमिटलेस डेटा का बेनिफिट सिर्फ REDX प्लान्स के लिए ही नहीं है। यह 451 रुपये, 551 रुपये और 751 रुपये वाले प्लान्स के लिए भी उपलब्ध है। इससे पहले, वीआई बिना किसी डेटा लिमिट के अनलिमिटेड डेटा वाले पोस्टपेड प्लान पेश करता था। यह उसी तरह का बेनिफिट है जो अब यूजर्स के लिए वापस आ गया है। हालांकि, बस एक बात अलग है कि यह 451 रुपये प्रति माह (टैक्स छोड़कर) वाले सस्ते पोस्टपेड प्लान्स भी लेकर आ रहा है।

वीआई की वेबसाइट पर इस बेनिफिट का साफतौर से उल्लेख नहीं है। इसलिए, अपने नजदीकी वीआई स्टोर पर अपने टेलीकॉम सर्कल के बेनिफिट्स के बारे में अच्छे से जानने के बाद ही इन प्लान्स को चुनें।

