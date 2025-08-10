सीधे 365 दिन बाद कराएं मोबाइल रिचार्ज, 50GB एक्सट्रा डेटा और ओटीटी फ्री, कॉलिंग भी

वोडाफोन-आइडिया (Vi) यूजर्स को फ्री में 50जीबी एक्सट्रा डेटा दे रहा है। वोडाफोन-आइडिया के ये प्लान 365 दिन की वैलिडिटी के साथ आते हैं। इनमें डेली डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग भी दी जा रही है। आइए जानते हैं डीटेल।

टेलिकॉम कंपनियां यूजर्स को लुभाने के लिए नए-नए ऑफर लाती रहती हैं। इसी कड़ी में वोडाफोन-आइडिया (Vi) यूजर्स को फ्री में 50जीबी एक्सट्रा डेटा दे रहा है। वोडाफोन-आइडिया के ये प्लान 365 दिन की वैलिडिटी के साथ आते हैं। इनमें डेली डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग भी दी जा रही है। खास बात है कि कंपनी के 5G कवरेज वाले एरिया में रहने वाले यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी दिया जा रहा है। इनमें से कुछ प्लान ओटीटी ऐप्स का फ्री ऐक्सेस भी देते हैं। तो आइए जानते हैं इन प्रीपेड प्लान्स के बारे में।

3799 रुपये वाला प्लान वोडाफोन-आइडिया के इस प्लान की वैलिडिटी भी 365 दिन है। इसमें कंपनी हर दिन 2जीबी डेटा ऑफर कर रही है। प्लान 50जीबी एक्सट्रा डेटा के साथ आता है। यह प्लान भी कंपनी के 5G नेटवर्क में रहने वाले यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा देता है। कंपनी इस ऐनुअल प्लान में रात 12 बजे से सुबह 12 बजे तक अनलिमिटेड डेटा भी दे रही है। साथ ही इसमें वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट्स भी दिया जा रहा है। प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री एसएमएस के साथ आता है। इसमें आपको एक साल के लिए अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन मिलेगा।

3699 रुपये वाला प्लान वोडाफोन-आइडिया का यह प्लान 365 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 2जीबी डेटा मिलेगा। कंपनी के 5G नेटवर्क वाले एरिया में रहने वाले यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा। यह प्लान हाफ डे अनलिमिटेड डेटा और डेटा डिलाइट्स बेनिफिट के साथ आता है। यह प्लान फ्री में 50जीबी एक्सट्रा डेटा देता है। इसमें कंपनी अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 फ्री एसएमएस भी दे रही है। प्लान में आपको एक साल के लिए जियो हॉटस्टार का ऐक्सेस मिलेगा।