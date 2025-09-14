जियो से 50 रुपये सस्ता प्रीपेड प्लान, 180 दिन वैलिडिटी, 30GB एक्सट्रा डेटा फ्री vodafone idea offering 180 days validity and 30gb extra data in a plan that is 50 rupees cheaper than jio, Gadgets Hindi News - Hindustan
जियो से 50 रुपये सस्ता प्रीपेड प्लान, 180 दिन वैलिडिटी, 30GB एक्सट्रा डेटा फ्री

Vi का यह प्लान 180 दिन चलता है। इसमें 30जीबी एक्सट्रा डेटा भी दिया जा रहा है। जियो का प्लान हर दिन 3जीबी डेटा और एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा देता है। साथ ही इसमें नेटफ्लिक्स का फ्री ऐक्सेस भी दिया जा रहा है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 09:07 AM
जियो अपने यूजर्स को कम कीमत में बेस्ट बेनिफिट वाले प्लान ऑफर करता है। जियो के प्लान दूसरी कंपनियों के कड़ी टक्कर देते हैं, लेकिन वोडाफोन-आइडिया के पास एक ऐसा प्लान है, जो वैलिडिटी और डेटा में जियो से काफी आगे है। हम बात कर रहे हैं, वोडाफोन-आइडिया के 1749 रुपये वाले प्लान की। यह प्लान जियो के 1799 रुपये वाले प्लान से 50 रुपये सस्ता है। वोडा के इस प्लान में आपको 180 दिन की वैलिडिटी मिलेगा।

प्लान में 30जीबी एक्सट्रा डेटा भी दिया जा रहा है। जियो का प्लान हर दिन 3जीबी डेटा और एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा देता है। साथ ही इसमें नेटफ्लिक्स का फ्री ऐक्सेस भी दिया जा रहा है। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।

जियो का 1799 रुपये वाला प्लान

जियो के इस प्लान की वैलिडिटी 84 दिन की है। इस प्लाम में इंटरनेट यूज करने के लिए आपको हर दिन 3जीबी डेटा मिलेगा। यह प्लान एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी देता है। इसमें आपको हर दिन 100 फ्री एसएमएस के साथ देश भर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी। प्लान नेटफ्लिक्स (बेसिक) और जियो टीवी के फ्री सब्सक्रिप्शन के साथ आता है। इसमें आपको जियो 9th ऐनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफर बेनिफिट भी मिलेंगे। इसमें कंपनी जियो होम का 2 महीने का फ्री ट्रायल, जियो गोल्ड पर 2% एक्सट्रा (जियो फाइनेंस) और जियो हॉटस्टार का फ्री ऐक्सेस मिलेगा।

वोडाफोन-आइडिया का 1749 रुपये वाला प्लान

वोडाफोन-आइडिया के इस प्लान की वैलिडिटी 180 दिन की है। इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 1.5जीबी डेटा मिलेगा। प्लान के सब्सक्राइबर्स को बिना किसी अडिशनल चार्ज 45 दिन के लिए 30जीबी एक्सट्रा डेटा भी मिलेगा। प्लान में कंपनी बिंज ऑल नाइट और वीकेंड डेटा रोलओवर बेनिफिट भी दे रही है। साथ ही इसमें आपको डेटा डिलाइट्स भी मिलेगा। प्लान हर दिन 100 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग बेनिफिट के साथ आता है।

