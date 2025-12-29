Vi का न्यू ईयर गिफ्ट: इन दो प्लान्स में FREE मिल रही 96 दिन की Validity, आधा साल रिचार्ज की टेंशन खत्म

संक्षेप: Vi (Vodafone Idea) ने अपने यूजर्स को बड़ी राहत देते हुए दो प्रीपेड प्लान्स में 96 दिन की एक्स्ट्रा वैधता जोड़ दी है। अब ये प्लान्स 180 दिन तक की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा बेनिफिट्स के साथ आते हैं।

Vodafone Idea (Vi) यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी ने न्यू ईयर पर तोहफा देते हुए अपने दो पॉपुलर प्रीपेड प्लान्स में 96 दिन की एक्स्ट्रा वैधता जोड़ दी है, जिससे अब इन रिचार्ज प्लान्स की कुल वैलिडिटी बढ़कर 180 दिन हो गई है। यानी एक बार रिचार्ज कराइए और पूरे 6 महीने तक नंबर एक्टिव रखिए। Vi का यह कदम उन यूजर्स के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जो कम इस्तेमाल करते हैं, सेकेंडरी सिम चलाते हैं या फिर बार-बार रिचार्ज की झंझट से बचना चाहते हैं। कंपनी ने जिन दो प्लान्स में यह फायदा दिया है, उनमें एक डेटा और कॉलिंग प्लान है और दूसरा वॉयस-ओनली प्लान, ताकि हर तरह के यूजर को अपनी जरूरत के हिसाब से विकल्प मिल सके।

859 रुपए वाला प्लान उन लोगों के लिए है जो रोजाना इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, वहीं 548 रुपए का प्लान उन यूजर्स के लिए बेहतर है जिन्हें मुख्य रूप से कॉलिंग और बेसिक डेटा की जरूरत होती है। खास बात यह है कि दोनों ही प्लान्स में अब 180 दिन की लंबी वैधता मिल रही है, जो आमतौर पर महंगे रिचार्ज में ही देखने को मिलती है।

Vi 859 रुपए प्रीपेड प्लान की डिटेल्स Vi का 859 रुपए वाला प्रीपेड प्लान उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो डेली डेटा, कॉलिंग और SMS का नियमित इस्तेमाल करते हैं। इस प्लान में यूजर्स को हर दिन 1.5GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है, जो 5G नेटवर्क पर भी काम करता है। यानी जो यूजर्स 5G एरिया में रहते हैं, वे बेहतर इंटरनेट स्पीड का फायदा उठा सकते हैं।

इसके अलावा इस प्लान में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा मिलती है, जिससे बिना किसी लिमिट के देशभर में कॉल की जा सकती है। साथ ही, हर दिन 100 SMS भी मिलते हैं, जो सामान्य यूज के लिए काफी हैं। इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत इसकी 180 दिन की वैधता है। लंबे समय तक डेटा और कॉलिंग की जरूरत वाले यूजर्स के लिए यह प्लान काफी वैल्यू-फॉर-मनी साबित हो सकता है।

Vi 548 रुपए वाले वॉयस-ओनली प्लान Vi का 548 रुपए वाला प्लान खास तौर पर उन यूजर्स के लिए है जो इंटरनेट कम इस्तेमाल करते हैं। इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा मिलती है, जिससे किसी भी नेटवर्क पर बिना लिमिट कॉल की जा सकती है। इसके साथ ही इस प्लान में कुल 7GB डेटा दिया गया है, जिसे पूरी वैधता अवधि के दौरान कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा 1000 SMS भी मिलते हैं, जो बेसिक जरूरतों के लिए पर्याप्त हैं।