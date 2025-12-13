Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़vodafone idea launched three new data plans users will get upto rs 25000 worth of insurance in case of handset loss
इंश्योरेंस वाले प्लान लाई कंपनी, फोन गुम हुआ तो मिलेगा 25000 तक का रिफंड, कीमत ₹61 से शुरू

इंश्योरेंस वाले प्लान लाई कंपनी, फोन गुम हुआ तो मिलेगा 25000 तक का रिफंड, कीमत ₹61 से शुरू

संक्षेप:

Vodafone Idea (Vi) ने भारत में अपने ग्राहकों के लिए तीन पैसा वसूल डेटा प्लान्स लॉन्च किए हैं। इनकी कीमत 61 रुपये, 201 रुपये और 251 रुपये है। इन प्लान्स में 365 दिन तक के लिए 25,000 रुपये तक का हैंडसेट लॉस इंश्योरेंस कवर मिल रहा है।

Dec 13, 2025 10:58 am ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share

तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर, Vodafone Idea (Vi) ने भारत में अपने ग्राहकों के लिए तीन पैसा वसूल डेटा प्लान्स लॉन्च किए हैं, जो एकदम यूनिक बेनिफिट के साथ आते हैं। इन प्लान्स की कीमत 61 रुपये, 201 रुपये और 251 रुपये है। यह यूनिक इसलिए है क्योंकि इन प्लान्स में इंश्योरेंस भी शामिल है और यह इंश्योरेंस यूजर्स के फोन के लिए है। इन प्लान्स में 365 दिन तक के लिए 25,000 रुपये तक का हैंडसेट लॉस इंश्योरेंस कवर मिल रहा है। इन तीनों प्लान्स में ग्राहकों को 4G डेटा मिलता है। इन्हें रिचार्ज करने के लिए यूजर के पास पहले से एक एक्टिव बेस प्लान होना चाहिए। ये सिर्फ डेटा वाउचर हैं, और इनमें सर्विस वैलिडिटी शामिल नहीं है। आइए इन प्लान्स और इनके बेनिफिट्स पर एक नजर डालते हैं।

वोडाफोन आइडिया का 201 रुपये का डेटा प्लान

वोडाफोन आइडिया का 201 रुपये वाला प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें ग्राहकों को कुल 10GB (4G) डेटा मिलता है। यह प्लान 180 दिनों के लिए हैंडसेट खो जाने पर 25,000 रुपये तक का इंश्योरेंस देता है। Vi ने कहा है कि हैंडसेट की रियल टाइम इंश्योर्ड वैल्यू पाने के लिए इंश्योरेंस पार्टनर से SMS मिलने के 48 घंटे के अंदर रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा। टेलीकॉम कंपनी ने कहा कि रिफंड सिर्फ तभी मिलेगा जब हैंडसेट ABHICL की शर्तों के अनुसार इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल नहीं होगा।

read moreये भी पढ़ें:
सीधे ₹35,000 की छूट, आधी कीमत में लें Samsung Galaxy S24, लपक लो ऑफर

वोडाफोन आइडिया का 251 रुपये का डेटा प्लान

वोडाफोन आइडिया का 251 रुपये का डेटा प्लान भी 201 रुपये वाले प्लान जैसे ही फायदे देता है। 251 रुपये वाले प्लान में 30 दिनों की सर्विस वैलिडिटी और 10GB (4G) डेटा भी मिलता है। इस प्लान के साथ भी, यूजर्स को हैंडसेट खो जाने पर 25,000 रुपये तक का इंश्योरेंस मिलेगा। अंतर बस इतना है कि इस प्लान में इंश्योरेंस कवरेज 365 दिनों यानी पूरे एक साल के लिए होगा। 201 रुपये के प्लान में इंश्योरेंस कवरेज 180 दिनों के लिए है। इसी वजह से 251 रुपये वाला प्लान ज्यादा महंगा है। वीआई ने इन डेटा प्लान को अब कस्टमर्स के लिए एक्टिव और अवेलेबल कर दिया है। ये प्लान अभी कुछ खास इलाकों में ही अवेलेबल हो सकते हैं।

वोडाफोन आइडिया का 61 रुपये का डेटा प्लान

वोडाफोन आइडिया का 61 रुपये वाला डेटा वाउचर 15 दिनों की सर्विस वैलिडिटी और सिर्फ 2GB डेटा के साथ आता है। इस प्लान में यूजर्स को उनके हैंडसेट पर 25,000 रुपये तक का इंश्योरेंस भी मिलेगा। इस प्लान के साथ इंश्योरेंस कवर सिर्फ 30 दिनों के लिए होगा। अगर यूजर्स अपने हैंडसेट के लिए इंश्योरेंस चाहते हैं, तो उनके लिए 251 रुपये वाला प्लान लेना बेहतर होगा क्योंकि उसमें उन्हें एक साल का कवर मिलता है। 61 रुपये वाले प्लान के साथ, आप सिर्फ चार महीनों में 244 रुपये खर्च कर देंगे, और इससे आपको सिर्फ चार महीने का कवरेज मिलेगा।

नोट- वीआई के वेबसाइटस के अनुसार, हैंडसेट की रियल टाइम इंश्योर्ड वैल्यू पाने के लिए, इंश्योरेंस पार्टनर से SMS मिलने के 48 घंटे के अंदर रजिस्ट्रेशन पूरा करें। रिफंड सिर्फ तभी मिलेगा जब ABHICL की शर्तों के अनुसार हैंडसेट इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल हो। इंश्योरेंस पार्टनर की डिटेल्स और क्लेम से जुड़ी शर्तें जानने के लिए Vi ऐप/वेबसाइट पर जाएं।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।