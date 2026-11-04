₹142 शुरुआती कीमत के छोटू Recharge लाई कंपनी, इनमें Unlimited कॉल्स, SMS भी

Vodafone Idea एक बार फिर से सस्ता 'Voice Only' प्लान्स लेकर आ गई है। नए प्लान्स की कीमत 142 रुपये, 156 रुपये और 158 रुपये है। इन प्लान्स में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स और एसएमएस भी सुविधा मिलती है। देखें किस प्लान में क्या मिलता है…

इन प्लान्स को खासतौर से ऐसे ग्राहकों के लिए डिजाइन किया गया है, जो कॉलिंग बेनिफिट चाहते हैं और अपनी सिम को एक्टिव रखना चाहते हैं।

Vodafone Idea अपने यूजर्स के लिए तीन नए प्रीपेड प्लान लेकर आई है। इन प्लान्स की कीमत 142 रुपये, 156 रुपये और 158 रुपये है और ये वॉयस-ओनली प्लान्स हैं। ये प्लान ट्राई के एक आदेशानुसार लाए गए हैं। इन प्लान्स का मकसद ग्राहकों को कम कीमत पर कॉलिंग और एसएमएस बेनिफिट देना है। ट्राई ने हाल ही में सभी टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे प्लान लाने का निर्देश दिया था, जिसमें ग्राहकों को जबरन डेटा न थोपा जाए। इन प्लान्स को खासतौर से ऐसे ग्राहकों के लिए डिजाइन किया गया है, जो कॉलिंग बेनिफिट चाहते हैं और अपनी सिम को एक्टिव रखना चाहते हैं। आइए देखते हैं वीआई के नए प्लान्स में क्या-क्या मिलता है...

वीआई का 142 रुपये का प्लान टेलीकॉमटॉक की रिपोर्ट के अनुसार, वोडाफोन आइडिया के नए 142 रुपये वाले प्लान में 28 दिनों की सर्विस वैलिडिटी मिलती है, साथ ही इसमें अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और कुल 300 SMS भी मिलते हैं। चूंकि यह वॉयस-ओनली प्लान है इसलिए इसमें कोई डेटा बेनिफिट नहीं मिलता है।

वीआई का 156 रुपये का प्लान वोडाफोन आइडिया के नए 156 रुपये वाले प्लान में 30 दिनों की सर्विस वैलिडिटी मिलती है। इसमें ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और 300 SMS भी मिलते हैं। इसमें भी डेटा बेनिफिट शामिल नहीं है।

वीआई का 158 रुपये का प्लान वीआई का नया 158 रुपये का प्रीपेड प्लान पूरे 1 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ कुल 300 SMS मिलते हैं। इन प्लान्स के बीच बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर केवल वैलिडिटी का है।

कुछ दिन पहले चार Voice-Only प्लान लाया था Vi ये पहली बार नहीं है, जब वीआई सस्ता वॉयस ओनली प्लान लॉन्च कर रही है। कुछ दिन पहले ही कंपनी ने चार नए वॉयस ओनली प्लान लॉन्च किए हैं। इन प्लान्स की कीमत 179 रुपये, 185 रुपये, 203 रुपये और 206 रुपये थी। नीचे देखें लिस्ट...

वीआई का 179 रुपये का प्लान वीआई का 179 रुपये का प्लान 25 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा मिलती है। साथ में कुल 300 एसएमएस भी मिलते हैं। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल और 1.5 रुपये प्रति एसटीडी एसएमएस की दर से चार्ज देना होगा। प्लान में ग्राहकों को वीआई मूवीज और टीवी ऐप का फ्री एक्सेस भी मिलता है।

वीआई का 185 रुपये का प्लान वीआई का 185 रुपये का वॉयस ओनली प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा मिलती है। साथ में कुल 300 एसएमएस भी मिलते हैं। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल और 1.5 रुपये प्रति एसटीडी एसएमएस की दर से चार्ज देना होगा। इस प्लान में वीआई मूवीज और टीवी ऐप का फ्री एक्सेस नहीं मिलता है।

वीआई का 203 रुपये का प्लान वीआई का 203 रुपये का वॉयस ओनली प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा मिलती है। साथ में कुल 300 एसएमएस भी मिलते हैं। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल और 1.5 रुपये प्रति एसटीडी एसएमएस की दर से चार्ज देना होगा। इस प्लान में भी कोई एडिशनल बेनिफिट शामिल नहीं है।

वीआई का 206 रुपये का प्लान वीआई का 206 रुपये का वॉयस ओनली प्लान पूरे महीनेभर (1 महीने) की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा मिलती है। साथ में कुल 300 एसएमएस भी मिलते हैं। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल और 1.5 रुपये प्रति एसटीडी एसएमएस की दर से चार्ज देना होगा। इस प्लान में भी कोई एडिशनल बेनिफिट शामिल नहीं है।

Vi के पास लंबी वैलेडिटी वाले दो वॉयस-ओनली प्लान भी हैं: वीआई का 470 रुपये का प्लान वीआई का 470 रुपये का वॉयस ओनली प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा मिलती है। साथ में कुल 900 एसएमएस भी मिलते हैं। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल और 1.5 रुपये प्रति एसटीडी एसएमएस की दर से चार्ज देना होगा। इस प्लान में भी कोई एडिशनल बेनिफिट शामिल नहीं है।