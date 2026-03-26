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84 दिन तक चलने वाले नए प्लान, मिलेगा Unlimited 4G, 5G डेटा, साथ फ्री कॉल्स भी

Mar 26, 2026 04:23 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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Vodafone Idea (Vi) अपने ग्राहकों के लिए दो नए प्रीपेड प्लान लेकर आया है। इन दोनों नए प्लान की कीमत 670 रुपये और 1005 रुपये है। इन प्लान की सबसे खास बात यह है कि इनमें ग्राहकों को Unlimited 5G और 4G Data मिलता है। चलिए डिटेल में जानते हैं इन दोनों प्रीपेड प्लान्स में ग्राहकों को क्या-क्या मिलता है...

84 दिन तक चलने वाले नए प्लान, मिलेगा Unlimited 4G, 5G डेटा, साथ फ्री कॉल्स भी

Vodafone Idea (Vi) अपने ग्राहकों के लिए दो नए प्रीपेड प्लान लेकर आया है। इन दोनों नए प्लान की कीमत 670 रुपये और 1005 रुपये है। इन प्लान की सबसे खास बात यह है कि इनमें ग्राहकों को अनलिमिटेड डेटा मिलता है। 670 रुपये वाले प्लान की सर्विस वैलिडिटी 56 दिनों की है, जबकि 1005 रुपये वाले प्लान की सर्विस वैलिडिटी 84 दिनों की है। अब ग्राहक इन दोनों प्लान से रिचार्ज करवा सकते हैं। चलिए डिटेल में जानते हैं इन दोनों प्रीपेड प्लान्स में ग्राहकों को क्या-क्या मिलता है...

Vodafone Idea का 670 रुपये वाला प्रीपेड प्लान

वीआई का 670 रुपये वाला प्रीपेड प्लान अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, अनलिमिटेड डेटा और डेली 100 एसएमएस के साथ आता है। इस प्रीपेड प्लान की सर्विस वैलिडिटी 56 दिनों की है। यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा (4G और 5G दोनों) मिलता है, लेकिन इस पर एक कैपिंग है। प्लान में हर 28 दिनों में 300GB डेटा ही मिलता है। तो, भले ही यह असल में अनलिमिटेड न हो, फिर भी यह काफी ज्यादा है और आज के समय में प्रीपेड प्लान्स की कीमतों को देखते हुए, यह एक अच्छी कीमत पर उपलब्ध है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो प्लान में रोज का खर्च 11.96 रुपये आएगा।

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Vodafone Idea का 1005 रुपये वाला प्रीपेड प्लान

वीआई के 1005 रुपये वाले प्रीपेड प्लान में भी अनलिमिटेड डेटा मिलता है। इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड वॉयस कॉल्स के साथ डेली 100 एसएमएस भी मिलते हैं। इस प्रीपेड प्लान की सर्विस वैलिडिटी 84 दिनों की है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो प्लान में रोज का खर्च 11.96 रुपये आएगा। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो प्लान में भी रोज का खर्च 11.96 रुपये आएगा। इस प्लान के साथ मिलने वाले अनलिमिटेड डेटा की लिमिट भी 300GB है, ठीक वैसे ही जैसे 670 रुपये वाले प्लान में है।

कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो दोनों ही प्लान्स को यूज करने का रोज का खर्च 11.96 रुपये है। तो, असल में खर्च में कोई फर्क नहीं है, बस यह आप पर निर्भर करता है कि आप अभी कितने पैसे खर्च करना चाहते हैं। अगर आप एक लंबा रिचार्ज साइकिल चाहते हैं और 1005 रुपये देने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यह प्लान चुन सकते हैं; नहीं तो, आप 670 रुपये की कम रकम वाला प्लान ले सकते हैं। ये प्रीपेड प्लान उन लोगों के लिए परफेक्ट हैं जो ज्यादा डेटा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें मनोरंजन के लिए कोई OTT (ओवर-द-टॉप) बेनिफिट्स शामिल नहीं हैं।

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चलिए एक नजर डालते हैं जियो इस प्राइस रेंज में क्या ऑफर करते हैं:

Jio के पास 666 रुपये का प्लान है, जो 70 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 1.5GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में गूगल जेमिनी प्रो प्लान का सब्सक्रिप्शन, जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड का एक्सेस शामिल है।

जियो के पास 999 रुपये का प्लान भी है, जो 98 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है। प्लान में गूगल जेमिनी प्रो प्लान का सब्सक्रिप्शन, जियो हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन, जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड का एक्सेस शामिल है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

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