84 दिन तक चलने वाले नए प्लान, मिलेगा Unlimited 4G, 5G डेटा, साथ फ्री कॉल्स भी

Vodafone Idea (Vi) अपने ग्राहकों के लिए दो नए प्रीपेड प्लान लेकर आया है। इन दोनों नए प्लान की कीमत 670 रुपये और 1005 रुपये है। इन प्लान की सबसे खास बात यह है कि इनमें ग्राहकों को Unlimited 5G और 4G Data मिलता है। चलिए डिटेल में जानते हैं इन दोनों प्रीपेड प्लान्स में ग्राहकों को क्या-क्या मिलता है...

Vodafone Idea (Vi) अपने ग्राहकों के लिए दो नए प्रीपेड प्लान लेकर आया है। इन दोनों नए प्लान की कीमत 670 रुपये और 1005 रुपये है। इन प्लान की सबसे खास बात यह है कि इनमें ग्राहकों को अनलिमिटेड डेटा मिलता है। 670 रुपये वाले प्लान की सर्विस वैलिडिटी 56 दिनों की है, जबकि 1005 रुपये वाले प्लान की सर्विस वैलिडिटी 84 दिनों की है। अब ग्राहक इन दोनों प्लान से रिचार्ज करवा सकते हैं। चलिए डिटेल में जानते हैं इन दोनों प्रीपेड प्लान्स में ग्राहकों को क्या-क्या मिलता है...

Vodafone Idea का 670 रुपये वाला प्रीपेड प्लान वीआई का 670 रुपये वाला प्रीपेड प्लान अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, अनलिमिटेड डेटा और डेली 100 एसएमएस के साथ आता है। इस प्रीपेड प्लान की सर्विस वैलिडिटी 56 दिनों की है। यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा (4G और 5G दोनों) मिलता है, लेकिन इस पर एक कैपिंग है। प्लान में हर 28 दिनों में 300GB डेटा ही मिलता है। तो, भले ही यह असल में अनलिमिटेड न हो, फिर भी यह काफी ज्यादा है और आज के समय में प्रीपेड प्लान्स की कीमतों को देखते हुए, यह एक अच्छी कीमत पर उपलब्ध है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो प्लान में रोज का खर्च 11.96 रुपये आएगा।

Vodafone Idea का 1005 रुपये वाला प्रीपेड प्लान वीआई के 1005 रुपये वाले प्रीपेड प्लान में भी अनलिमिटेड डेटा मिलता है। इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड वॉयस कॉल्स के साथ डेली 100 एसएमएस भी मिलते हैं। इस प्रीपेड प्लान की सर्विस वैलिडिटी 84 दिनों की है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो प्लान में रोज का खर्च 11.96 रुपये आएगा। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो प्लान में भी रोज का खर्च 11.96 रुपये आएगा। इस प्लान के साथ मिलने वाले अनलिमिटेड डेटा की लिमिट भी 300GB है, ठीक वैसे ही जैसे 670 रुपये वाले प्लान में है।

कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो दोनों ही प्लान्स को यूज करने का रोज का खर्च 11.96 रुपये है। तो, असल में खर्च में कोई फर्क नहीं है, बस यह आप पर निर्भर करता है कि आप अभी कितने पैसे खर्च करना चाहते हैं। अगर आप एक लंबा रिचार्ज साइकिल चाहते हैं और 1005 रुपये देने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यह प्लान चुन सकते हैं; नहीं तो, आप 670 रुपये की कम रकम वाला प्लान ले सकते हैं। ये प्रीपेड प्लान उन लोगों के लिए परफेक्ट हैं जो ज्यादा डेटा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें मनोरंजन के लिए कोई OTT (ओवर-द-टॉप) बेनिफिट्स शामिल नहीं हैं।

चलिए एक नजर डालते हैं जियो इस प्राइस रेंज में क्या ऑफर करते हैं: Jio के पास 666 रुपये का प्लान है, जो 70 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल्स, डेली 1.5GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। प्लान में गूगल जेमिनी प्रो प्लान का सब्सक्रिप्शन, जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड का एक्सेस शामिल है।