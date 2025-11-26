Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़vodafone idea hike rs 509 plan by rs 39 now costs rs 548 check details
अब ₹39 महंगा पड़ेगा 84 दिन चलने वाला Recharge, इस कंपनी ने दिया ग्राहकों को झटका

अब ₹39 महंगा पड़ेगा 84 दिन चलने वाला Recharge, इस कंपनी ने दिया ग्राहकों को झटका

संक्षेप:

वोडाफोन आइडिया (Vi) ने एक बार फिर अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। वीआई ने अपने 509 रुपये के प्रीपेड प्लान की कीमत में 39 रुपये का इजाफा कर दिया है। कीमत के साथ कंपनी ने प्लान में मिलने वाले बेनिफिट्स में भी बदलाव किया है। चलिए डिटेल में बताते हैं अब प्लान में क्या-क्या मिलेगा

Wed, 26 Nov 2025 02:58 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Vodafone Idea (Vi) ने एक बार फिर अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कंपनी ने अपने एक और प्लान की कीमत में बढ़ोतरी कर दी है। दरअसल, वोडाफोन आइडिया (Vi) ने इस बार अपने एक सस्ते प्रीपेड प्लान की कीमत बढ़ा दी है, जो 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ वॉयस, डेटा और एसएमएस बेनिफिट देता है। वीआई ने अपने 509 रुपये के प्रीपेड प्लान की कीमत में 39 रुपये का इजाफा कर दिया है। हालांकि, कीमत के साथ कंपनी ने प्लान में मिलने वाले बेनिफिट्स में भी बदलाव किया है। चलिए बताते हैं अब इस प्लान में आपको क्या क्या मिलेगा...

पुराने 509 रुपये के प्लान में क्या मिलता था?

टेलीकॉमटॉक ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि, पहले 509 रुपये के प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉल्स के साथ 1000 एसएमएस और 6GB या 9GB डेटा (सर्किल के हिसाब से) मिलता था, जिसकी वैलिडिटी 84 दिन थी। डेटा कोटा खत्म होने के बाद भी डेटा इस्तेमाल करने पर 50 पैसे प्रति एमबी चार्ज लगता था। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से प्लान की रोज की लागत लगभग 6.05 रुपये थी। लेकिन कंपनी ने अब इस प्लान की कीमत को बढ़कर 548 रुपये कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें:भारत में तहलका मचा देगा OnePlus 15R, दुनिया का पहला जिसमें यह प्रोसेसर

Vi का नया 548 रुपये का प्रीपेड प्लान

नए 548 रुपये का प्लान भी 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉल, 1000 एसएमएस, और सर्कल के हिसाब से 7GB (1GB एक्स्ट्रा) या 10GB (1GB एक्स्ट्रा) डेटा मिलता है। जैसा कि हमने बताया प्लान की वैलिडिटी पहले की तरह ही 84 दिनों की है। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद डेटा इस्तेमाल करने पर 50 पैसे प्रति एमबी की दर से चार्ज लिया जाएगा। कीमत में बढ़ोतरी के बाद, अब इस प्लान की रोज की लागत 6.52 रुपये हो गई है।

टैरिफ बढ़ाने के बारे में, वीआई के सीईओ ने हाल ही में एक अर्निंग्स कॉल में कहा कि कंपनी 'अभी इंतजार करेगी और देखेगी।' हालांकि, वीआई ने उससे पहले ही टैरिफ बढ़ाना शुरू कर दिया था। इस नए बदलाव के साथ, वीआई का 84 दिन चलने वाला यह प्लान अब 39 रुपये महंगा हो गया है, हालांकि इसमें डेटा बेनिफिट्स थोड़े बढ़ गए हैं। कस्टमर्स अब अपने प्रीपेड प्लान के लिए ज्यादा पैसे देने की उम्मीद कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:आपके पास भी है यह पुराना OnePlus फोन, तो हो गई मौज, आ गया Android 16 अपडेट

Vi ने पिछले महीने 429 रुपये के प्लान में किया था बदलाव

वोडाफोन आइडिया ने 429 रुपये वाले प्लान के बेनिफिट्स में बदलाव किया है। कंपनी ने इस प्लान की वैलिडिटी कम कर दी है और डेटा बेनिफिट थोड़ा बढ़ा दिया है। यह बदलाव राजस्थान सर्कल में दिखाई दे रहा है। आइए इस प्लान के नए और पुराने बेनिफिट्स पर एक नजर डालते हैं।

वीआई का 429 रुपये प्लान: पहले और अब में क्या अंतर

पहले, वोडाफोन आइडिया का 429 रुपये का प्रीपेड प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता था। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड वॉयस कॉल्स के साथ 3GB डेटा और कुल 600 एसएमएस मिलते थे। पहले प्लान में रोज का खर्च करीब 5.11 रुपये था। लेकिन अब राजस्थान सर्कल में कंपनी ने इस प्लान के बेनिफिट्स को बदल दिया है।

अब, राजस्थान सर्कल में वोडाफोन आइडिया के 429 रुपये के प्लान की वैलिडिटी घटकर 65 दिनों की हो गई है, यानी यह प्लान अब 19 दिन कम चलेगा। हालांकि, डेटा बेनिफिट्स अब 3GB से बढ़ाकर 5GB हो गया है। एसएमएस पहले की तरह कुल 600 हैं और साथ ही अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग भी है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो अब इस प्लान की रोज की लागत 6.6 रुपये हो गई है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Vodafone Idea

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।