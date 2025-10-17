Hindustan Hindi News
Vi का दिवाली तोहफा! 200 रुपए से कम में लाया 3 नए प्लान्स, मिलेगा Unlimited डेटा, कॉल्स, SMS सब; देखें पूरी लिस्ट

संक्षेप: Vodafone Idea ने तीन नए प्रीपेड प्लान पेश किए हैं। इन प्लान्स की कीमत 155 रुपए, 179 रुपए और 189 रुपए है। Vi के इन प्लान्स में Unlimited कॉल, डेटा और SMS जैसी सुविधाएं शामिल हैं। जानें इन प्लान्स में मिलने वाले सभी फायदे:

Fri, 17 Oct 2025 01:10 PMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Vodafone Idea (Vi) ने अपने इस सर्किल में रहने वाले ग्राहकों को खुश करते हुए 200 रुपए से कम में बजट प्लान्स को लॉन्च कर दिया है। Vi ने राजस्थान में रहने वाले ग्राहकों के लिए तीन बजट प्लान्स को पेश किया है। इन नए प्रीपेड प्लान्स की कीमत 155 रुपए, 179 रुपए और 189 रुपए है। ये प्लान्स सिर्फ कॉलिंग तक सीमित नहीं हैं Vi ने इनमें Unlimited डेटा (1GB या अधिक) और SMS जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। जानें इन प्लान्स में मिलने वाले फायदों की डिटेल्स:

1. Vodafone Idea का 155 रुपये वाला प्लान

वोडाफोन आइडिया का 155 रुपये वाला प्लान 20 दिनों की सेवा वैधता, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और 1GB डेटा के साथ आता है। इस प्लान के साथ मिलने वाले एसएमएस पूरी वैधता के दौरान केवल 300 तक सीमित हैं। सभी लाभ और सिम की वैधता केवल 20 दिनों की होगी।

2. Vodafone Idea का 179 रुपये वाला प्लान

वोडाफोन आइडिया का 179 रुपये वाला प्लान भी 1GB डेटा के साथ आता है। इस प्लान के साथ भी, यूजर्स को अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, 1GB डेटा और 300 SMS मिलते हैं। इस पैक की वैधता 24 दिनों की है, जो 155 रुपये वाले प्लान की तुलना में थोड़ी ज़्यादा है।

3. Vodafone Idea का 189 रुपये वाला प्लान

वोडाफोन आइडिया के 189 रुपये वाले प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, 300 एसएमएस और 1GB डेटा भी मिलता है। हालांकि, 189 रुपये वाले प्लान में यूजर्स को 26 दिनों की सेवा वैधता मिलती है। तीनों प्लान की वैधता लगभग एक जैसी है, लेकिन यूजर्स को मिलने वाली वैधता में अंतर है।

इन तीनों के अलावा, वोडाफोन आइडिया ने राजस्थान सर्कल में और भी प्लान जोड़े हैं। इन प्लान की कीमत 289 रुपये और 340 रुपये है। ये सभी प्लान अब इस क्षेत्र के ग्राहकों के लिए उपलब्ध हैं।

Vodafone Idea

