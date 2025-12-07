Hindustan Hindi News
vodafone idea discontinues vi guarantee extra data benefit for smartphone users offer 130gb data
अब नहीं मिलेगा फ्री 130GB एक्स्ट्रा डेटा, कंपनी ने दिया ग्राहकों को झटका, बंद किया ऑफर

अब नहीं मिलेगा फ्री 130GB एक्स्ट्रा डेटा, कंपनी ने दिया ग्राहकों को झटका, बंद किया ऑफर

संक्षेप:

वोडाफोन आइडिया ने Vi Guarantee Extra Data बंद कर दिया है, जो नए स्मार्टफोन प्रीपेड यूजर्स को फ्री डेटा का बेनिफिट देता था। मई 2024 में एक लिमिटेड-पीरियड ऑफर के तौर पर लॉन्च किया गया, वीआई गारंटी प्रोग्राम 'सभी 5G और नए 4G स्मार्टफोन यूजर्स' को फ्री हाई-स्पीड डेटा देता था।

Dec 07, 2025 05:02 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
अगर आप Vodafone Idea (Vi) के ग्राहक हैं, तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, वोडाफोन आइडिया ने Vi Guarantee Extra Data बंद कर दिया है, जो नए स्मार्टफोन प्रीपेड यूजर्स को फ्री डेटा का बेनिफिट देता था। मई 2024 में एक लिमिटेड-पीरियड ऑफर के तौर पर लॉन्च किया गया, वीआई गारंटी प्रोग्राम 'सभी 5G और नए 4G स्मार्टफोन यूजर्स' को फ्री हाई-स्पीड डेटा देता था। टेलीकॉमटॉक ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अब ग्राहकों को यह फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि कंपनी ने इस ऑफर को बंद कर दिया है।

स्मार्टफोन यूजर्स के लिए Vi गारंटी: एक्स्ट्रा डेटा

रिपोर्ट में बताया कि वीआई गारंटी प्रोग्राम के तहत, यूजर्स को एक साल में 130GB गारंटीड एक्स्ट्रा डेटा मिलता था। इसका मतलब था कि लगातार 13 साइकिल के लिए हर 28 दिनों में 10GB डेटा अपने आप कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता था। वीआई गारंटी एक्स्ट्रा डेटा ऑफर का फायदा वीआई ऐप के जरिए उठाया जा सकता था। लॉन्च के समय, यूजर्स के लिए 239 रुपये या उससे ज्यादा कीमत वाला डेली डेटा अनलिमिटेड प्लान लेना जरूरी था। यह ऑफर 5G स्मार्टफोन वाले वीआई सब्सक्राइबर्स या उन लोगों के लिए वैलिड था जिन्होंने हाल ही में नए 4G स्मार्टफोन में अपग्रेड किया था।

27 मई, 2025 को लॉन्च के समय वीआई ने घोषणा की, "वीआई गारंटी ऑफर अभी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और नॉर्थ ईस्ट और उड़ीसा को छोड़कर पूरे भारत में सभी 5G और नए 4G स्मार्टफोन यूजर्स के लिए उपलब्ध है।"

ये भी पढ़ें:₹20,000 से कम में लें 55 इंच TV, 1 लाख वाले मॉडल पर 74% छूट, धूम मचा रही ये डील

2G यूजर्स के लिए Vi गारंटी: एक्स्ट्रा वैलिडिटी

इस साल जुलाई में, वीआई ने 2G हैंडसेट इस्तेमाल करने वाले अपने प्रीपेड कस्टमर्स के लिए भी वीआई गारंटी प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें अनलिमिटेड वॉयस रिचार्ज (199 रुपये और उससे ज्यादा) पर दो दिन की एक्स्ट्रा वैलिडिटी (साल में कुल 24 दिन) दी गई, जिससे 30 दिन का साइकिल पक्का हो गया।

"वीआई गारंटी का फायदा उन प्रीपेड कस्टमर्स के लिए है जो 2G हैंडसेट इस्तेमाल कर रहे हैं और 199 रुपये और उससे ज्यादा के अनलिमिटेड वॉयस रिचार्ज पैक पर हैं।"

2G हैंडसेट यूजर्स के लिए अनाउंसमेंट के दौरान, वीआई ने स्मार्टफोन यूजर्स के लिए मौजूदा वीआई गारंटी प्रोग्राम को जारी रखने पर भी जोर दिया, और कहा: "पिछले साल लॉन्च किया गया 4G और 5G कस्टमर्स के लिए वीआई गारंटी प्रोग्राम अभी भी अवेलेबल है, जो एक साल में कुल 130GB गारंटीड एक्स्ट्रा डेटा देता है...इसका फायदा उठाने के लिए, कस्टमर्स को 299 रुपये और उससे ज्यादा के डेली डेटा अनलिमिटेड प्लान लेने होंगे।"

असल में, यह एक दो-तरफा प्रोग्राम बन गया: बेसिक यूजर्स के लिए एक्स्ट्रा वैलिडिटी और 4G/5G यूजर्स के लिए बोनस डेटा - जिसे 2G यूजर्स को ज्यादा वैल्यू और स्मार्टफोन यूजर्स को बिना रुकावट डेटा देने के लिए डिजाइन किया गया था।

कंपनी ने क्यों बंद किया ऑफर

लेकिन, जुलाई 2025 में 239 रुपये का शुरुआती रिचार्ज जरूरी था, जो बढ़कर 299 रुपये हो गया। अब, ऐसा लगता है कि नए स्मार्टफोन यूजर्स के लिए एक्स्ट्रा-डेटा प्रोग्राम बंद कर दिया गया है, क्योंकि पूरे देश में नॉन-स्टॉप हीरो प्लान लॉन्च हो गए हैं, जो सर्कल के हिसाब से 349 रुपये या 365 रुपये से शुरू होकर अनलिमिटेड डेटा देते हैं।

अब वेबसाइट पर आ रहा यह मैसेज

वीआई गारंटी प्रोग्राम - इसके एक्स्ट्रा-डेटा इंडिकेटर और फायदे - अब वीआई ऐप या वेबसाइट पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। USSD एक्टिवेशन मैसेज में लिखा है: 'यह ऑफर खत्म हो गया है। अनलिमिटेड डेटा का मजा लेने के लिए, हमारे नॉन स्टॉप हीरो प्लान्स को सब्सक्राइब करें।'

हालांकि, हमारा मानना ​​है कि जो मौजूदा स्मार्टफोन यूजर पहले इस प्रोग्राम में एनरोल थे, उन्हें फ्री डेटा का फायदा मिलता रहेगा, जबकि नए यूजर्स को वीआई के नॉन-स्टॉप हीरो प्लान या अनलिमिटेड डेटा प्लान लेने होंगे। साथ ही, वीआई लिमिटेड टाइम ऑफर के तौर पर वीआई ऐप पर मेट्रो टिकट पर 50 परसेंट तक की छूट दे रहा है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
