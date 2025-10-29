Hindustan Hindi News
धमाका प्लान: ₹23 रोज में दो लोगों की रिचार्ज से छुट्टी, मिलेगा 110GB डेटा, FREE कॉल, Hotstar, Amazon Prime का मजा

धमाका प्लान: ₹23 रोज में दो लोगों की रिचार्ज से छुट्टी, मिलेगा 110GB डेटा, FREE कॉल, Hotstar, Amazon Prime का मजा

संक्षेप: Vodafone Idea का सबसे सस्ता 701 रुपए का फैमिली पोस्टपेड प्लान। इस प्लान में दो लोगों को मिलेगा 110GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, OTT बेनिफिट्स और साथ में Amazon Prime व Disney+ Hotstar जैसे OTT का मज़ा फ्री में। जानें इस प्लान के सभी फायदे:

Wed, 29 Oct 2025 11:19 AMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Vodafone Idea Best Postpaid Plan: भारत की तीसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vi) अपने यूजर्स को बेहतरीन फैमिली पोस्टपेड प्लान ऑफर करती है। कंपनी 701 रुपये में अपना सबसे सस्ता फैमिली पोस्टपेड प्लान पेश करती है। यह प्लान उन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है जो कम से कम दो कनेक्शन वाला प्लान ढूंढ रहे हैं। इस प्लान ढेर सारा डेटा मिलता है और साथ ही कई अतिरिक्त लाभ भी मिलते हैं।

इसमें आपको मिलते हैं 110GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, 3000 SMS और OTT सब्सक्रिप्शन जैसे Amazon Prime Video और Disney+ Hotstar वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। इस प्लान की रोज की कीमत का हिसाब लगाया जाए तो यह 23 रुपए आता है। ऐसे में अगर आप भी हर महीने अलग-अलग मोबाइल बिल भरकर परेशान हैं, तो यह प्लान आपके लिए राहत का सौदा साबित हो सकता है। चलिए जानते हैं आखिर इस प्लान में क्या-क्या खास है।

Vi का 701 रुपए वाला फैमिली धमाका

Vi का नया 701 रुपए फैमिली पोस्टपेड प्लान खासतौर पर दो लोगों वाले परिवार के लिए बनाया गया है मतलब एक प्राइमरी और एक सेकंडरी कनेक्शन। इस प्लान में प्राइमरी यूज़र को 70GB डेटा मिलता है जबकि सेकंडरी यूजर को 40GB डेटा। दोनों को अनलिमिटेड कॉलिंग और 3000 SMS/महीना की सुविधा भी दी गई है।

यानी कि अब आपको अलग-अलग रिचार्ज करवाने की झंझट नहीं, एक ही बिल में पूरा परिवार कवर हो जाएगा। Vi ने इस प्लान में ग्राहकों को 20GB एक्स्ट्रा बोनस डेटा भी दिया है जिसे दोनों सदस्य आपस में शेयर कर सकते हैं।

इतना ही नहीं, इस डेटा का रोलओवर फीचर भी है यानी जो डेटा आप महीने में इस्तेमाल नहीं कर पाए, वो अगले महीने ट्रांसफर हो जाएगा। Vi के मुताबिक यूज़र 200GB तक का डेटा रोलओवर कर सकते हैं। इस फीचर के साथ आप कभी डेटा लिमिट की टेंशन नहीं लेंगे।

आज के समय में बिना OTT के कोई प्लान अधूरा है, और Vi ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है। ₹701 फैमिली प्लान में प्राइमरी यूज़र को Amazon Prime Video, Disney+ Hotstar और Sony LIV जैसे OTT सब्सक्रिप्शन का एक्सेस भी दिया जाता है। यानी, कॉलिंग और डेटा के साथ अब आपके एंटरटेनमेंट का पूरा इंतजाम भी Vi ने कर दिया है।

