बदल गया 429 रुपये का प्लान, अब मिलेगा ज्यादा डेटा, फ्री कॉल्स, एसएमएस

बदल गया 429 रुपये का प्लान, अब मिलेगा ज्यादा डेटा, फ्री कॉल्स, एसएमएस

संक्षेप: देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (VIL) ने अपने 429 रुपये वाले प्लान के बेनिफिट्स में बदलाव किया है। कंपनी ने इस प्लान की वैलिडिटी कम कर दी है, लेकिन डेटा बेनिफिट बढ़ा दिया है। अब इस प्लान में ग्राहकों को क्या-क्या मिलेगा, चलिए जानते हैं…

Wed, 22 Oct 2025 10:49 AMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Vodafone Idea अपने कुछ चुनिंदा प्लान के बेनिफिट्स में बदलाव कर रही है। कुछ दिन पहले कंपनी ने 340 रुपये के प्लान में मिलने वाले डेटा बेनिफिट को दोगुना करके ग्राहकों को सरप्राइज दिया था, अब कंपनी ने एक ओर प्लान में बदलाव किया है। दरअसल, देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (VIL) ने अपने 429 रुपये वाले प्लान के बेनिफिट्स में बदलाव किया है। कंपनी ने इस प्लान की वैलिडिटी कम कर दी है, लेकिन डेटा बेनिफिट बढ़ा दिया है। यह बदलाव राजस्थान सर्कल में दिखाई दे रहा है। आइए इस प्लान के नए और पुराने बेनिफिट्स पर एक नजर डालते हैं। ध्यान दें कि हिमाचल प्रदेश जैसे अन्य सर्कल में, यह प्लान अभी भी पुराने बेनिफिट्स ही दे रहा है।

वीआई का 429 रुपये प्लान: पहले और अब में क्या अंतर

पहले, वोडाफोन आइडिया का 429 रुपये का प्रीपेड प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता था। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड वॉयस कॉल्स के साथ 3GB डेटा और कुल 600 एसएमएस मिलते थे। पहले प्लान में रोज का खर्च करीब 5.11 रुपये था। लेकिन अब राजस्थान सर्कल में कंपनी ने इस प्लान के बेनिफिट्स को बदल दिया है।

अब, राजस्थान सर्कल में वोडाफोन आइडिया के 429 रुपये के प्लान की वैलिडिटी घटकर 65 दिनों की हो गई है, यानी यह प्लान अब 19 दिन कम चलेगा। हालांकि, डेटा बेनिफिट्स अब 3GB से बढ़ाकर 5GB हो गया है। एसएमएस पहले की तरह कुल 600 हैं और साथ ही अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग भी है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो अब इस प्लान की रोज की लागत 6.6 रुपये हो गई है।

अब देखना यह है कि नए बेनिफिट्स अन्य सर्कल में भी आएंगे या नहीं, हालांकि इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। ध्यान रहे कि डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद 50 रुपये प्रति एमबी की दर से चार्ज देना होगा। एसएमएस कोटा समाप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल और 1.5 रुपये प्रति एसटीडी एसएमएस चार्ज देना होगा।

