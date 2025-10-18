ग्राहकों को दिवाली गिफ्ट, ₹419 का नया प्लान लाई कंपनी, खत्म नहीं होगा डेटा, फ्री JioHotstar भी

संक्षेप: वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (VIL) ने अपने पोर्टफोलियो में एक नया प्रीपेड प्लान जोड़ा है। वोडाफोन आइडिया का नया प्रीपेड प्लान डेटा बेनिफिट्स के मामले में बेहतरीन है। इस प्लान की कीमत 419 रुपये है। यह प्लान खासतौर से ऐसे यूजर्स के लिए है, जो हैवी डेटा यूज करते हैं और जिन्हें ओटीटी कंटेंट देखना पसंद है।

देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (VIL) ने अपने पोर्टफोलियो में एक नया प्रीपेड प्लान जोड़ा है। वोडाफोन आइडिया का नया प्रीपेड प्लान डेटा बेनिफिट्स के मामले में बेहतरीन है। इस प्लान की कीमत 419 रुपये है। यह प्लान खासतौर से ऐसे यूजर्स के लिए है, जो हैवी डेटा यूज करते हैं और जिन्हें ओटीटी कंटेंट देखना पसंद है। आइए एक नजर डालते हैं कि वोडाफोन आइडिया के नए 419 रुपये के प्लान में ग्राहकों को क्या-क्या मिलेगा...

वोडाफोन आइडिया का 419 रुपये प्रीपेड प्लान वोडाफोन आइडिया का 419 रुपये वाला प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। वैलिडिटी कम है, लेकिन इस प्लान के साथ यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा मिलता है। हालांकि, अनलिमिटेड डेटा 28 दिनों के लिए 300GB कैपिंग के साथ आता है। अगर ग्राहक 300GB डेटा भी यूज कर लेता है, तो भी 64Kbps की स्पीड से इंटरनेट यूज करना जारी रखा जा सकता है। अनलिमिटेड डेटा के अलावा, ग्राहकों को अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और डेली 100 एसएमएस भी मिलते हैं।

प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है, यानी अगर आपके क्षेत्र में वीआई का 5G नेटवर्क मौजूद है और आपके पास 5G फोन है, तो आप मुफ्त में जितना मर्जी उतना अनलिमिटेड 5G डेटा यूज कर सकते हैं। प्लान में कुछ OTT बेनिफिट्स भी शामिल हैं। इस प्लान में ग्राहकों को 28 दिनों के लिए JioHotstar (Mobile) सब्सक्रिप्शन और Vi Movies & TV (जिसमें सोनीलिव, जी5 समेत कुल 19 ओटीटी शामिल हैं) सब्सक्रिप्शन भी मिलता है।

यह प्लान फिलहाल कुछ ही सर्कल में दिखाई दे रहा है, जिसमें बिहार, राजस्थान और कर्नाटक शामिल है। आप कंपनी के वेबसाइट या ऐप पर जाकर चेक कर सकेत हैं कि यह आपके क्षेत्र में उपलब्ध है या नहीं।

वीआई के 340 रुपये प्लान में अब मिलेगा डबल डेटा टेलीकॉमटॉक की रिपोर्ट के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में, 340 रुपये वाले प्लान में अब 1GB डेली डेटा की जगह 2GB डेली डेटा मिल रहा है, यानी पहले से डबल डेटा। इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग, डेली 100 एसएमएस और अब डेली 2GB डेटा मिलेगा। यानी देखा जाए तो इस प्लान में ग्राहकों को कुल 28GB के बजाए पूरे 56GB डेटा मिलेगा। इसके साथ ही, कंपनी की ओर से ग्राहकों को 1GB एक्स्ट्रा डेटा भी मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे कि FUP (फेयर यूसेज पॉलिसी) डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद, यूजर की इंटरनेट स्पीड घटकर 64 Kbps रह जाएगी।