7 दिन चलने वाले प्लान में 28 दिन मिलेंगे दो OTT, सस्ता रिचार्ज लाई कंपनी, इसमें डेटा भी

Vodafone Idea का 35 रुपये का प्रीपेड प्लान 7 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो इस प्लान का रोज का खर्च 5 रुपये आएगा। इसमें OTT बेनिफिट भी शामिल है, जिनका एक्सेस 28 दिनों के लिए मिलता है।

35 रुपये का यह नया प्लान 7 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें मिलने वाले फायदे 28 दिनों तक मिलते रहते हैं।

हर कोई चाहता है कि पैसे कम खर्च हों और फायदे ज्यादा मिल जाएं, शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए Vodafone Idea अपने ग्राहकों के लिए एक नया प्लान लेकर आई है। वीआई ने अपने पोर्टफोलियो में 35 रुपये का नया प्लान जोड़ा है। असल में यह एक डेटा वाउचर है, यानी इस प्लान के साथ यूजर्स को सर्विस की वैलिडिटी नहीं मिलेगी। 35 रुपये का यह नया प्लान 7 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें मिलने वाले फायदे 28 दिनों तक मिलते रहते हैं। यानी 7 दिन चलने वाले इस प्लान में 28 दिनों तक बेनिफिट मिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें क्या बेनिफिट्स शामिल हैं। तो चलिए डिटेल में जानते हैं इस प्लान के बारे में सबकुछ…

वीआई का 35 रुपये का प्रीपेड प्लान टेलीकॉमटॉक की रिपोर्ट के अनुसार, वोडाफोन आइडिया का 35 रुपये का प्रीपेड प्लान 7 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो इस प्लान का रोज का खर्च 5 रुपये आएगा। यह एक डेटा वाउचर है और इसमें ग्राहकों को सिर्फ डेटा ही मिलता है, कॉलिंग और एसएमएस नहीं। इस प्लान में कोई सर्विस वैलिडिटी नहीं मिलती है। इसमें प्लान में ग्राहकों को पूरे 35 दिनों के लिए 1GB डेटा मिलता है। आप चाहें तो इसे थोड़ा-थोड़ा करके 7 दिनों में खत्म करें या एक ही दिन में पूरा यूज कर लें। अगर 7 दिन बाद भी डेटा बचता है तो अपने आप लैप्स हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि इस प्लान में OTT बेनिफिट शामिल हैं।

कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, इस प्लान में ग्राहकों को 28 दिनों के लिए किन्हीं दो प्रीमियम ओटीटी का एक्सेस मिलता है। ग्राहकों Vi Movies & TV ऐप पर अपनी पसंद के कोई भी दो ओटीटी चुन सकते हैं और 28 दिनों तक बिंदास कंटेंट का मजा ले सकते हैं।

हाल में तीन नए ‘Voice-Only’ प्लान लाई कंपनी वोडाफोन आइडिया ने हाल ही में कुछ चुनिंदा सर्किलों में ग्राहकों के लिए तीन नए प्रीपेड वाउचर लॉन्च किए हैं। अलग-अलग सर्किलों में इनकी कीमत अलग-अलग है। कंपनी ने 142 रुपये, 156 रुपये और 158 रुपये वाले प्लान पेश किए हैं। चलिए एक नजर इन प्लान्स पर भी डाल लेते हैं...

वीआई का 142 रुपये का प्लान वोडाफोन आइडिया के नए 142 रुपये वाले प्लान में 28 दिनों की सर्विस वैलिडिटी मिलती है, साथ ही इसमें अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और कुल 300 SMS भी मिलते हैं। चूंकि यह वॉयस-ओनली प्लान है इसलिए इसमें कोई डेटा बेनिफिट नहीं मिलता है।

वीआई का 156 रुपये का प्लान वोडाफोन आइडिया के नए 156 रुपये वाले प्लान में 30 दिनों की सर्विस वैलिडिटी मिलती है। इसमें ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और 300 SMS भी मिलते हैं। इसमें भी डेटा बेनिफिट शामिल नहीं है।