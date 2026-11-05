7 दिन चलने वाले प्लान में 28 दिन मिलेंगे दो OTT, सस्ता रिचार्ज लाई कंपनी, इसमें डेटा भी
Vodafone Idea का 35 रुपये का प्रीपेड प्लान 7 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो इस प्लान का रोज का खर्च 5 रुपये आएगा। इसमें OTT बेनिफिट भी शामिल है, जिनका एक्सेस 28 दिनों के लिए मिलता है।
हर कोई चाहता है कि पैसे कम खर्च हों और फायदे ज्यादा मिल जाएं, शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए Vodafone Idea अपने ग्राहकों के लिए एक नया प्लान लेकर आई है। वीआई ने अपने पोर्टफोलियो में 35 रुपये का नया प्लान जोड़ा है। असल में यह एक डेटा वाउचर है, यानी इस प्लान के साथ यूजर्स को सर्विस की वैलिडिटी नहीं मिलेगी। 35 रुपये का यह नया प्लान 7 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें मिलने वाले फायदे 28 दिनों तक मिलते रहते हैं। यानी 7 दिन चलने वाले इस प्लान में 28 दिनों तक बेनिफिट मिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें क्या बेनिफिट्स शामिल हैं। तो चलिए डिटेल में जानते हैं इस प्लान के बारे में सबकुछ…
वीआई का 35 रुपये का प्रीपेड प्लान
टेलीकॉमटॉक की रिपोर्ट के अनुसार, वोडाफोन आइडिया का 35 रुपये का प्रीपेड प्लान 7 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो इस प्लान का रोज का खर्च 5 रुपये आएगा। यह एक डेटा वाउचर है और इसमें ग्राहकों को सिर्फ डेटा ही मिलता है, कॉलिंग और एसएमएस नहीं। इस प्लान में कोई सर्विस वैलिडिटी नहीं मिलती है। इसमें प्लान में ग्राहकों को पूरे 35 दिनों के लिए 1GB डेटा मिलता है। आप चाहें तो इसे थोड़ा-थोड़ा करके 7 दिनों में खत्म करें या एक ही दिन में पूरा यूज कर लें। अगर 7 दिन बाद भी डेटा बचता है तो अपने आप लैप्स हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि इस प्लान में OTT बेनिफिट शामिल हैं।
कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, इस प्लान में ग्राहकों को 28 दिनों के लिए किन्हीं दो प्रीमियम ओटीटी का एक्सेस मिलता है। ग्राहकों Vi Movies & TV ऐप पर अपनी पसंद के कोई भी दो ओटीटी चुन सकते हैं और 28 दिनों तक बिंदास कंटेंट का मजा ले सकते हैं।
हाल में तीन नए ‘Voice-Only’ प्लान लाई कंपनी
वोडाफोन आइडिया ने हाल ही में कुछ चुनिंदा सर्किलों में ग्राहकों के लिए तीन नए प्रीपेड वाउचर लॉन्च किए हैं। अलग-अलग सर्किलों में इनकी कीमत अलग-अलग है। कंपनी ने 142 रुपये, 156 रुपये और 158 रुपये वाले प्लान पेश किए हैं। चलिए एक नजर इन प्लान्स पर भी डाल लेते हैं...
वीआई का 142 रुपये का प्लान
वोडाफोन आइडिया के नए 142 रुपये वाले प्लान में 28 दिनों की सर्विस वैलिडिटी मिलती है, साथ ही इसमें अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और कुल 300 SMS भी मिलते हैं। चूंकि यह वॉयस-ओनली प्लान है इसलिए इसमें कोई डेटा बेनिफिट नहीं मिलता है।
वीआई का 156 रुपये का प्लान
वोडाफोन आइडिया के नए 156 रुपये वाले प्लान में 30 दिनों की सर्विस वैलिडिटी मिलती है। इसमें ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और 300 SMS भी मिलते हैं। इसमें भी डेटा बेनिफिट शामिल नहीं है।
वीआई का 158 रुपये का प्लान
वीआई का नया 158 रुपये का प्रीपेड प्लान पूरे 1 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ कुल 300 SMS मिलते हैं। इन प्लान्स के बीच बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर केवल वैलिडिटी का है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें