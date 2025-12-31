आज कराएं रिचार्ज, अगला सीधे 12 महीने बाद, फ्री मिलेगा 50GB ज्यादा डेटा, पूरे साल कॉलिंग भी

संक्षेप: यहां हम आपको Vi के एक जबर्दस्त ऐनुअल प्लान के बारे में बता रहे हैं। वोडा का यह प्लान 3499 रुपये का है। कंपनी का यह प्लान 365 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। प्लान के साथ कंपनी बिना किसी अडिशनल चार्ज 50जीबी एक्सट्रा डेटा दे रही है।

आज मोबाइल रिचार्ज कराएं और अगला रिचार्ज सीधे 12 महीने बाद। इसके लिए आपको ऐनुअल प्लान को सब्सक्राइब करना होगा। यहां हम आपको वोडाफोन-आइडिया के एक जबर्दस्त ऐनुअल प्लान के बारे में बता रहे हैं। वोडा का यह प्लान 3499 रुपये का है। कंपनी का यह प्लान 365 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 1.5जीबी डेटा मिलेगा। प्लान के साथ कंपनी बिना किसी अडिशनल चार्ज 50जीबी एक्सट्रा डेटा दे रही है।

प्लान में ऑफर किए जाने वाले एक्स्ट्रा डेटा की वैलिडिटी 90 दिन है। कंपनी इस प्लान में हर दिन 100 फ्री एसएमएस और देश भर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग दे रही है। प्लान कई शानदार अडिशनल बेनिफिट्स के साथ आता है। इसमें रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ हर महीने 2जीबी तक एक्सट्रा डेटा देने वाला डेटा डिलाइट्स भी शामिल है। कंपनी के 5G नेटवर्क में रहने वाले यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा।

इस ऐनुअल प्लान में हर दिन मिलेगा 2जीबी डेटा कंपनी का यह प्लान भी 365 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 2जीबी डेटा दे रही है। कंपनी 5G नेटवर्क में रहने वाले यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी ऑफर कर रही है। इसमें आपको रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक के लिए अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी हर महीने 2जीबी तक बैकअप डेटा भी दे रही है। इस प्लान में आपको रोज 100 फ्री एसएमएस और देश भर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी।