फ्री में 30GB ज्यादा डेटा, 180 दिन तक रिचार्ज से फुर्सत, अनलिमिटेड कॉलिंग का भी मजा

यह प्लान 180 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। प्लान में कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 1.5जीबी डेटा ऑफर कर रही है। खास बात है कि प्लान में कंपनी बिना किसी अडिशनल चार्ज 30जीबी एक्सट्रा डेटा भी दे रही है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 09:16 AM
लंबी वैलिडिटी वाले बेस्ट प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो वोडाफोन-आइडिया का 1749 रुपये वाला प्लान आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। यह प्लान 180 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। प्लान में कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 1.5जीबी डेटा ऑफर कर रही है। खास बात है कि प्लान में कंपनी बिना किसी अडिशनल चार्ज 30जीबी एक्सट्रा डेटा भी दे रही है। एक्सट्रा डेटा को 45 दिन के अंदर यूज करना होगा।

वोडाफोन-आइडिया के 5G नेटवर्क में रहने वाले यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा। यह प्लान बिंज ऑल नाइट बेनिफिट के साथ आता है। इसमें आपको रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट्स दे रही है। डेटा डिलाइट्स में यूजर्स को हर महीने 2जीबी तक बैकअप डेटा मिलता है। यह प्लान हर दिन 100 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग बेनिफिट के साथ आता है।

2399 रुपये वाले प्लान में भी 180 दिन की वैलिडिटी

वोडाफोन-आइडिया का यह प्लान भी 180 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 1.5जीबी डेटा मिलेगा। कंपनी 5G नेटवर्क में रहने वाले सब्सक्राइबर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा दे रही है। इस प्लान में एक्सट्रा फ्री डेटा नहीं दिया जा रहा। यह प्लान वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट्स भी ऑफर करता है। इसमें आपको जी5 और सोनी लिव जैसे ऐप्स का ऐक्सेस भी मिलेगा। प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 फ्री एसएमएस भी देता है।

365 दिन चलने वाला किफायती प्लान

वोडाफोन-आइडिया का यह प्लान 365 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में आपको देशभर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग और टोटल 3600 फ्री एसएमएस मिलेंगे। यह प्लान केवल कॉलिंग के लिए है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए डेटा नहीं दे रही है। कुल मिलाकर यह प्लान उन यूजर्स के लिए बेस्ट है, जिन्हें डेटा की जरूरत नहीं है। प्लान नंबर को साल भर ऐक्टिव रखने, कॉलिंग और एसएमएस के लिए बेस्ट है।

Kumar Prashant Singh

