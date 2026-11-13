Unlimited 5G के चक्कर में हो जाएगा नुकसान! कुछ और है Vi के इस प्लान का ‘सच’
Vodafone Idea के 139 रुपये वाले डेटा वाउचर को लेकर Unlimited 5G की चर्चा हो रही है, लेकिन इसमें Unlimited 5G नहीं मिलता। प्लान में 28 दिनों के लिए 12GB 4G डेटा मिलता है।
Vodafone Idea यानी Vi के 139 रुपये वाले प्रीपेड प्लान को लेकर इन दिनों Unlimited 5G डेटा की चर्चा हो रही है। कई यूजर्स इस प्लान को Unlimited 5G देने वाला रिचार्ज मान रहे हैं, लेकिन अगर आप इसे इसी उम्मीद में रिचार्ज करने की सोच रहे हैं तो पहले इसकी असली शर्तें जान लेना जरूरी है। TelecomTalk की पड़ताल के मुताबिक, 139 रुपये वाले इस प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा नहीं मिलता, जबकि कंपनी के कई नोटिफिकेशंस में यह दिखाया जा रहा है कि अनलिमिटेड डाटा के लिए इस प्लान का चुनाव किया जा सकता है।
139 रुपये में क्या मिलता है?
Vi का 139 रुपये वाला प्लान असल में एक डेटा वाउचर है। इसमें यूजर्स को कुल 12GB 4G डेटा मिलता है। इस वाउचर की वैधता 28 दिनों की है, लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। ये 28 दिन की वैधता आपके मोबाइल कनेक्शन की सर्विस वैलिडिटी नहीं है, बल्कि सिर्फ डेटा वाउचर की वैलिडिटी है।
इसका मतलब है कि अगर आपके नंबर पर कोई एक्टिव बेस प्लान नहीं है, तो केवल 139 रुपये का रिचार्ज कराने से आपका नंबर एक्टिव नहीं रहेगा। इस डेटा वाउचर को इस्तेमाल करने के लिए आपके नंबर पर पहले से ऐसा प्लान होना चाहिए, जिसमें सर्विस वैलिडिटी मौजूद हो।
Unlimited 5G के नाम पर क्यों हो रहा है कन्फ्यूजन?
प्लान को लेकर सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन Unlimited Data को लेकर है। Vi की तरफ से 139 रुपये वाले डेटा वाउचर को इस तरह प्रमोट किया जा रहा है कि इससे यूजर्स के लिए डेटा यूजेस की लिमिट हट जाएगी। हालांकि, कंपनी की ऐप या वेबसाइट पर इस प्लान में Unlimited 5G का फायदा दिखाई नहीं देता है। हमने खुद भी कई सर्किल में इसकी जांच की और पाया कि इस प्लान के साथ Unlimited 5G नहीं मिल रहा है।
ऐसे में 139 रुपये का रिचार्ज कराने वाले यूजर्स को 5G नेटवर्क पर अनलिमिटेड डेटा मिलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इस प्लान का वास्तविक डेटा बेनिफिट 12GB 4G डेटा है।
कॉलिंग और SMS भी नहीं मिलते
139 रुपये वाले इस डेटा वाउचर में Unlimited Voice Calling या SMS का फायदा भी नहीं दिया जाता है। यानी यह पूरी तरह डेटा ऐड-ऑन की तरह काम करता है। कॉलिंग और SMS जैसी सुविधाओं के लिए यूजर्स को ऐसा दूसरा प्लान लेना होगा, जिसमें सर्विस वैलिडिटी के साथ ये बेनिफिट शामिल हों।
Unlimited 5G के लिए इन प्लान्स का विकल्प
Vi के पोर्टफोलियो में ऐसे कई प्लान मौजूद हैं जिनमें Unlimited 5G का फायदा दिया जाता है। उदाहरण के लिए, कंपनी के 599 रुपये और 899 रुपये वाले प्लान में 1.5GB डेली डेटा के साथ Unlimited 5G, Unlimited Voice Calling और 100 SMS प्रतिदिन मिलते हैं। इन दोनों प्लान की सर्विस वैलिडिटी क्रम से 56 दिन और 84 दिन है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
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