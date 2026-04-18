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कंफर्म, 10000mAh बैटरी के साथ आ रहा वीवो का धांसू फोन, देखते ही हो जाओगे फैन

Apr 18, 2026 05:00 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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Vivo अपना धुरंधर स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए तैयार है। दरअसल, कंपनी 10000mAh बैटरी वाला Vivo Y600 Pro लॉन्च करने की तैयारी में है। पिछले मॉडल की तुलना में यह काफी बड़ी बैटरी है। हालांकि, कैमरा में कमी देखने को मिलेगी।

कंफर्म, 10000mAh बैटरी के साथ आ रहा वीवो का धांसू फोन, देखते ही हो जाओगे फैन

Vivo अब अपने सबसे पावरफुल बैटरी वाले स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी में है। हम बात कर रहे हैं Vivo Y600 Pro की। इस फोन को पिछले साल आए 200 मेगापिक्सेल कैमरे वाले Vivo Y500 Pro के अपग्रेड के तौर पर बाजार में उतारा जाएगा। खबर है कि कंपनी जल्द Vivo Y600 Pro को लॉन्च करने करने की तैयारी कर रही है। वीवो ने आधिकारिक तौर पर इस फोन की ऑनलाइन झलक भी दिखाई है, जिससे फोन के डिजाइन की जानकारी सामने आ गई है। इसके अलावा, फोन के कुछ खास स्पेसिफिकेशन्स भी सामने आ गए हैं। इस बार, उम्मीद है कि इस स्मार्टफोन में 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा होगा, जो पिछले मॉडल के मुकाबले एक बड़ा बदलाव (डाउनग्रेड) है। हालांकि, यह 10,000mAh की जबर्दस्त बैटरी के साथ इसकी भरपाई करता है, जो पिछले मॉडल की 7,000mAh बैटरी के मुकाबले एक बड़ा अपग्रेड है। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक सामने आई डिटेल्स पर…

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Vivo Y600 Pro confirmed officially

सामने आया Vivo Y600 Pro का डिजाइन और स्पेक्स डिटेल

वीवो ने अपने स्मार्टफोन के पिछले पैनल की झलक दिखाई है। इसमें एक सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल है, जो इसके पिछले मॉडल जैसा ही है। हालांकि, पुराने मॉडल में चार कैमरा कटआउट थे, जिनमें से दो डमी कैमरे थे। दूसरी ओर, आने वाले स्मार्टफोन में दो कैमरा कटआउट हैं, जिनमें से एक 50-मेगापिक्सेल का कैमरा है, जबकि दूसरे सेंसर के स्पेसिफिकेशन्स अभी पता नहीं चले हैं। कैमरा मॉड्यूल के बाहर एक एलईडी फ्लैश लगा है, जो राइट कॉर्नर पर है।

वीवो Y600 प्रो में 6.67-इंच का डिस्प्ले होने की उम्मीद है, जिसका रिजॉल्यूशन 1.5K होगा और यह प्रति सेकंड 120 बार तक रिफ्रेश हो सकता है। इसमें 90W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलने की संभावना है। इस नए स्मार्टफोन में, इसके पिछले मॉडल की तरह ही, मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 चिपसेट होने की उम्मीद है।

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कितनी होगी अपकमिंग Vivo Y600 Pro की कीमत

कंपनी ने अभी भी वीवो Y600 प्रो की लॉन्च डेट को सीक्रेट रखा है। हालांकि, अफवाहों के अनुसार, इसे इस मई चीन में लॉन्च किया जा सकता है। यह मिड-रेंज सेगमेंट को टारगेट कर सकता है, जिसकी कीमत इसके पिछले मॉडल से थोड़ी ज्यादा हो सकती है; पिछले मॉडल की कीमत 1,799 युआन (लगभग 24,499 रुपये) से शुरू होती है। कीमत में यह बढ़ोतरी मेमोरी और चिपसेट की चल रही ग्लोबल कमी के कारण हो सकती है। चूंकि कंपनी ने अभी तक इसकी सटीक कीमत और लॉन्च की घोषणा नहीं की है, इसलिए इस डिटेल को पूरी तरह सच न माना जा सकता।

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पुराने मॉडल की खासियत

जानकारी के लिए बता दें कि पुराने मॉडल यानी Vivo Y500 Pro में 6.67-इंच का एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है और इसकी पीक ब्राइटनेस 1600 निट्स तक है। यह मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 चिपसेट पर चलता है। फोटोग्राफी के लिए, इस फोन में OIS के साथ 200-मेगापिक्सेल का प्राइमरी रियर कैमरा दिया गया है, जिसके साथ सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 32-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा भी है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 7000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 90W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिससे यह लंबे समय तक चलती है।

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Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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