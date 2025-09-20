Vivo लाया Y सीरीज का एक और जबर्दस्त फोन, मिलेगी 6000mAh की बैटरी

वीवो Y50i लॉन्च हो गया है। यह फोन बजट सेगमेंट में आया है। इसमें कंपनी 6000mAh की बैटरी ऑफर कर रही है। फोन का मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। वीवो के इस डिवाइस में डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर लगा है। आइए जानते हैं डीटेल।

वीवो के नए स्मार्टफोन की मार्केट में एंट्री हुई है। इस फोन का नाम Vivo Y50i है। वीवो Y सीरीज का यह फोन चीन में लॉन्च हुआ है। वीवो का यह बजट स्मार्टफोन है। यह 6जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट में आता है। इसकी कीमत चीन में 1499 युआन (करीब 18,565 रुपये) है। फोन में कंपनी 90Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले और डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर दे रही है। फोन की बैटरी 6000mAh की है। आइए डीटेल में जानते हैं, वीवो के इस नए फोन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में।

वीवो Y50i के फीचर और स्पेसिफिकेशन्स कंपनी इस फोन में एचडी+ रेजॉलूशन के साथ 6.74 इंच का डिस्प्ले ऑफर कर रही है। यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट और 1000 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल को सपोर्ट करता है। फोन में डीसी डिमिंग और आई कंफर्ट के लिए डार्क मोड भी दिया गया है। फोन TUV Rheinland Low Blue Light सर्टिफिकेशन के साथ आता है। वीवो का यह लेटेस्ट डिवाइस 6जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज को सपोर्ट करता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट ऑफर कर रही है।

फोटोग्राफी के लिए फोन के रियर में 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 6000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड Origin OS 5 पर काम करता है।