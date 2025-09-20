Vivo लाया Y सीरीज का एक और जबर्दस्त फोन, मिलेगी 6000mAh की बैटरी vivo y50i featuring 13mp camera and 6000mah battery launched know details, Gadgets Hindi News - Hindustan
Vivo लाया Y सीरीज का एक और जबर्दस्त फोन, मिलेगी 6000mAh की बैटरी

वीवो Y50i लॉन्च हो गया है। यह फोन बजट सेगमेंट में आया है। इसमें कंपनी 6000mAh की बैटरी ऑफर कर रही है। फोन का मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। वीवो के इस डिवाइस में डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर लगा है। आइए जानते हैं डीटेल।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 02:17 PM
वीवो के नए स्मार्टफोन की मार्केट में एंट्री हुई है। इस फोन का नाम Vivo Y50i है। वीवो Y सीरीज का यह फोन चीन में लॉन्च हुआ है। वीवो का यह बजट स्मार्टफोन है। यह 6जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट में आता है। इसकी कीमत चीन में 1499 युआन (करीब 18,565 रुपये) है। फोन में कंपनी 90Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले और डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर दे रही है। फोन की बैटरी 6000mAh की है। आइए डीटेल में जानते हैं, वीवो के इस नए फोन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में।

वीवो Y50i के फीचर और स्पेसिफिकेशन्स

कंपनी इस फोन में एचडी+ रेजॉलूशन के साथ 6.74 इंच का डिस्प्ले ऑफर कर रही है। यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट और 1000 निट्स के पीक ब्राइटनेस लेवल को सपोर्ट करता है। फोन में डीसी डिमिंग और आई कंफर्ट के लिए डार्क मोड भी दिया गया है। फोन TUV Rheinland Low Blue Light सर्टिफिकेशन के साथ आता है। वीवो का यह लेटेस्ट डिवाइस 6जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज को सपोर्ट करता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट ऑफर कर रही है।

Photo: Gizmochina

फोटोग्राफी के लिए फोन के रियर में 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 6000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड Origin OS 5 पर काम करता है।

ये भी पढ़ें:वॉट्सऐप पर बना सकेंगे नैनो बनाना फोटो, इस एआई कंपनी ने किया कमाल

इसमें एआई इरेज जैसे एआई टूल्स भी दिए गए हैं। कनेक्टिविटी के लिए फोन में वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.4 और 3.5mm हेडफोन जैक जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। वीवो ने इस फोन को डायमंड ब्लैक, अज्योर और प्लैटिनम में लॉन्च किया है। बताते चलें कि वीवो ने हाल में भारत में अपने दो नए फोन- Y31 Pro और Y31 को भारत में लॉन्च किया है।

