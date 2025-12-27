वीवो के नए स्मार्टफोन में 7200mAh की बैटरी, मेन कैमरा 50MP का, 16 जनवरी को होगा लॉन्च
वीवो ने पिछले महीने मार्केट में 7000mAh की बैटरी और 200 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा वाले Vivo Y500 Pro स्मार्टफोन को लॉन्च किया था। अब कंपनी अपना एक और नया फोन लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी के इस अपकमिंग फोन का नाम Vivo Y500i है। लॉन्च से पहले यह फोन चाइना टेलीकॉम के डेटाबेस में दिखा है। इस लिस्टिंग में आने से फोन के डिजाइन के साथ इसके स्पेसिफिकेशन डीटेल सामने आ गए हैं। डेटाबेस के अनुसार कंपनी इस फोन में 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ 7200mAh की बैटरी देने वाली है। आइए जानते हैं डीटेल।
इन फीचर्स के साथ आएगा फोन
चाइना टेलीकॉम की लिस्टिंग के अनुसार वीवो के इस फोन का मॉडल नंबर V2531A है। इसके डाइमेंशन 166.64 x 78.43 x 8.39mm और वजन 219 ग्राम है। कंपनी इस फोन में 1570 x 720 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.75 इंच का एचडी+ डिस्प्ले देने वाली है। फोन में बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए आपको साइड-माउंटेंड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा।
फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा ऑफर करने वाली है। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया जाएगा। डिजाइन के मामले में यह फोन वीवो S50 का ज्यादा पावरफुल वर्जन लग रहा है।
फोन 12जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आएगा। बैटरी की बात करें, तो वीवो का यह फोन 7200mAh की बैटरी से लैस होगा। ओएस की जहां तक बात है, तो फोन ऐंड्रॉयड 16 आउट ऑफ द बॉक्स पर काम करेगा।
फोन में ऑफर किए जाने वाले बाकी फीचर्स में वाई-फाई, ब्लूटूथ, एनएफसी और यूएसबी टाइप-C पोर्ट शामिल हैं। फोन चार कलर ऑप्शन- ऑब्सीडियन ब्लैक, गैलेक्सी सिल्वर, नियर-गोल्ड ब्राउन और विंड फेदर गोल्ड में आएगा। चाइना टेलीकॉम के अनुसार कंपनी इस फोन को चीन में 16 जनवरी को लॉन्च करने वाली है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
