Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़vivo y500i spotted in china telecom listing key specifications revealed will offer 7200mah battery
वीवो के नए स्मार्टफोन में 7200mAh की बैटरी, मेन कैमरा 50MP का, 16 जनवरी को होगा लॉन्च

वीवो के नए स्मार्टफोन में 7200mAh की बैटरी, मेन कैमरा 50MP का, 16 जनवरी को होगा लॉन्च

संक्षेप:

वीवो Y500i लॉन्च से पहले चाइना टेलीकॉम के डेटाबेस में दिखा है। इस लिस्टिंग में आने से फोन के डिजाइन के साथ इसके स्पेसिफिकेशन डीटेल सामने आ गए हैं। डेटाबेस के अनुसार कंपनी इस फोन में 50MP के मेन कैमरा के साथ 7200mAh की बैटरी देने वाली है।

Dec 27, 2025 11:23 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Vivo Y500 Pro

Vivo Y500 Pro

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB/512GB Storage
  • check6.67-inch Display Size

₹25000

और जाने

discount

11% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹27999

₹31999

खरीदिये

discount

15% OFF

Vivo T4 Pro

Vivo T4 Pro

  • checkNitro Blue
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹27999

₹32999

खरीदिये

discount

11% OFF

Vivo Y400 5G

Vivo Y400 5G

  • checkOlive Green
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

वीवो ने पिछले महीने मार्केट में 7000mAh की बैटरी और 200 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा वाले Vivo Y500 Pro स्मार्टफोन को लॉन्च किया था। अब कंपनी अपना एक और नया फोन लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी के इस अपकमिंग फोन का नाम Vivo Y500i है। लॉन्च से पहले यह फोन चाइना टेलीकॉम के डेटाबेस में दिखा है। इस लिस्टिंग में आने से फोन के डिजाइन के साथ इसके स्पेसिफिकेशन डीटेल सामने आ गए हैं। डेटाबेस के अनुसार कंपनी इस फोन में 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ 7200mAh की बैटरी देने वाली है। आइए जानते हैं डीटेल।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Vivo Y500 Pro

Vivo Y500 Pro

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB/512GB Storage
  • check6.67-inch Display Size

₹25000

और जाने

discount

11% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹27999

₹31999

खरीदिये

discount

15% OFF

Vivo T4 Pro

Vivo T4 Pro

  • checkNitro Blue
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹27999

₹32999

खरीदिये

discount

11% OFF

Vivo Y400 5G

Vivo Y400 5G

  • checkOlive Green
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

इन फीचर्स के साथ आएगा फोन

चाइना टेलीकॉम की लिस्टिंग के अनुसार वीवो के इस फोन का मॉडल नंबर V2531A है। इसके डाइमेंशन 166.64 x 78.43 x 8.39mm और वजन 219 ग्राम है। कंपनी इस फोन में 1570 x 720 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.75 इंच का एचडी+ डिस्प्ले देने वाली है। फोन में बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए आपको साइड-माउंटेंड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा।

ये भी पढ़ें:खुशखबरी! सीधे ₹26 हजार सस्ता हुआ सैमसंग का यह 5G फोन, 29 दिसंबर तक मौका

फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा ऑफर करने वाली है। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया जाएगा। डिजाइन के मामले में यह फोन वीवो S50 का ज्यादा पावरफुल वर्जन लग रहा है।

vivo y500i

फोन 12जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आएगा। बैटरी की बात करें, तो वीवो का यह फोन 7200mAh की बैटरी से लैस होगा। ओएस की जहां तक बात है, तो फोन ऐंड्रॉयड 16 आउट ऑफ द बॉक्स पर काम करेगा।

ये भी पढ़ें:8000mAh की बैटरी वाला एक और धाकड़ फोन, लॉन्च से पहले सामने आया धांसू लुक

फोन में ऑफर किए जाने वाले बाकी फीचर्स में वाई-फाई, ब्लूटूथ, एनएफसी और यूएसबी टाइप-C पोर्ट शामिल हैं। फोन चार कलर ऑप्शन- ऑब्सीडियन ब्लैक, गैलेक्सी सिल्वर, नियर-गोल्ड ब्राउन और विंड फेदर गोल्ड में आएगा। चाइना टेलीकॉम के अनुसार कंपनी इस फोन को चीन में 16 जनवरी को लॉन्च करने वाली है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Vivo Y500 5G

Vivo Y500 5G

  • checkBlack
  • check8GB RAM
  • check128GB Storage

₹17990

और जाने

discount

14% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹15398

₹17999

खरीदिये

discount

9% OFF

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check4GB / 6GB / 8GBRAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹15499

₹16999

खरीदिये

discount

6% OFF

Realme C85 5G

Realme C85 5G

  • check4GB / 6GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.8 inch Display Size
flipkart-logo

₹15499

₹16499

खरीदिये

discount

22% OFF

Oppo K13

Oppo K13

  • check8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
  • check6.67 inches Display Size
amazon-logo

₹17986

₹22999

खरीदिये

Vivo T5 5G

Vivo T5 5G

  • checkCosmic Blue
  • check8GB RAM
  • check128GB Storage

₹19999

और जाने

discount

16% OFF

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
amazon-logo

₹15999

₹18999

खरीदिये

discount

13% OFF

Realme P4 5G

Realme P4 5G

  • checkPink
  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
flipkart-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Vivo Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।