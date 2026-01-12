7200mAh की जंबो बैटरी, 50MP कैमरा, डस्ट+वॉटर रेजिस्टेंट बॉडी के साथ आया Vivo का गदर फोन

संक्षेप: Vivo Y500i स्मार्टफोन 7200mAh सुपर बैटरी, Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर, 50MP रियर कैमरा और 12GB RAM/512GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ लॉन्च हुआ है।

Jan 12, 2026 11:27 am IST

Vivo ने अपनी Y-सीरीज में एक और स्मार्टफोन Vivo Y500i को पेश कर दिया है, जो 2026 में कंपनी का पहला बड़ा मॉडेल माना जा रहा है। पिछले साल Vivo Y500 और Y500 Pro लॉन्च करने के बाद, Vivo ने इसी सीरीज़ का एक नया फोन लॉन्च किया है, जिसे चीन में Vivo Y500i नाम दिया गया है। यह फोन लंबी बैटरी लाइफ, बड़े स्टोरेज ऑप्शन और भरोसेमंद 5G परफॉर्मेंस पर फोकस करता है, और उन यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। Vivo Y500i की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7200mAh की जंबो बैटरी है, जो लंबे समय तक बैकअप देती है और 44W Flash Charge सपोर्ट के साथ जल्दी चार्ज होती है। कैमरा के मामले में फोन में 50MP का मुख्य रियर कैमरा और 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो रोजमर्रा की फोटोग्राफी और वीडियो कॉलिंग के लिए है।Vivo Y500i की कीमत और उपलब्धता

Vivo Y500i की कीमत और कलर वैरिएंट Vivo Y500i चीन में गैलेक्सी सिल्वर, ऑब्सीडियन ब्लैक और फीनिक्स गोल्ड कलर ऑप्शन में चीन में लॉन्च हुआ है। ग्राहक 8GB+128GB, 8GB+256GB, 8GB+512GB, 12GB+256GB और 12GB+512GB जैसे वेरिएंट में से चुन सकते हैं। इन वेरिएंट की कीमत क्रमशः 1,499 युआन (19,422 रुपए), 1,799 युआन (23,309 रुपए), 1,999 युआन (25,901 रुपए) और 2,199 युआन (28,492 रुपए) है।

Vivo Y500i के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन डिस्प्ले और डिज़ाइन Vivo Y500i में 6.75-इंच का LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसका HD+ (1520×720) रेज़ॉल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट है, जिससे आप फ़ोटो, वीडियो और गेमिंग को स्मूद और तेज अनुभव कर सकते हैं।

प्रोसेसर और परफॉर्मेंस Vivo Y500i को Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 चिपसेट के साथ पेश किया गया है यह चिपसेट फोन को 5G नेटवर्क सपोर्ट, बेहतर बैलेंस्ड परफॉर्मेंस का अनुभव देता है। फोन में 8GB और 12GB RAM विकल्प हैं, साथ ही LPDDR5X/LPDDR4X RAM तकनीक के साथ स्टोरेज ऑप्शन में 256GB, 512GB तक उपलब्ध होंगे।

बैटरी और चार्जिंग Y500i की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7200mAh बैटरी है। इसके अलावा फोन 44W Flash Charge को भी सपोर्ट करता है, जिससे बैटरी जल्दी चार्ज होती है और आपको लंबे समय इंतज़ार नहीं करना पड़ता है।

कैमरा सिस्टम फोन में 50MP का मुख्य रियर कैमरा मौजूद है। इसके साथ कैमरा यूनिट में बेसिक फ़ोकसिंग टूल्स दिए गए हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 5MP फ्रंट कैमरा मिलता है।

कनेक्टिविटी और अन्य फीचर्स Vivo Y500i में आधुनिक कनेक्टिविटी फीचर्स जैसे 5G नेटवर्क सपोर्ट, Wi-Fi डुअल-बैंड, Bluetooth, GPS, और USB Type-C पोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा फोन में 3.5mm हेडफोन जैक, सेंसर्स और अन्य बेसिक स्मार्टफोन फ़ंक्शंस भी दिए गए हैं।