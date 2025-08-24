Vivo के नए फोन में मिल सकती है 8200mAh की बैटरी, प्रोसेसर भी तगड़ा, लॉन्च जल्द

वीवो का नया फोन लॉन्च होने वाला है। इस फोन का नाम Vivo Y500 है। एक टिपस्टर के वीबो पोस्ट के अनुसार यह फोन 8200mAh की बैटरी के साथ आएगा। यह किसी भी वीवो फोन में ऑफर की जाने वाली अब तक की सबसे पावरफुल बैटरी है।

वीवो का नया फोन लॉन्च होने वाला है। इस फोन का नाम Vivo Y500 है। कंपनी ने पिछले हफ्ते कन्फर्म किया था कि वह चाइना में जल्द इस फोन को लॉन्च करेगी। दिलचस्प बात यह है कि कंपनी ने चीन के बाहर Y400 सीरीज के कुछ फोन्स को लॉन्च किया है, लेकिन अपकमिंग वीवो Y500 दिसंबर 2024 में लॉन्च हुए वीवो Y300 का सक्सेसर होगा। पिछले हफ्ते कंपनी ने Y500 का एक टीजर रिलीज किया था। इसमें फोन के सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल और ड्यूरेबल बिल्ड को दिखाया गया था। इसके अलावा टीजर में कंपनी ने फोन के बारे में और कोई जानकारी नहीं दी थी। इसी बीच टिपस्टर डिजिटल स्टेशन ने इस फोन की बैटरी साइज को लीक करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को काफी बढ़ा दिया है।

टिपस्टर के वीबो पोस्ट के अनुसार यह फोन 8200mAh की बैटरी के साथ आएगा। यह किसी भी वीवो फोन में ऑफर की जाने वाली अब तक की सबसे पावरफुल बैटरी है। प्रोसेसर के तौर पर आपको इस फोन में डाइमेंसिटी 7300 चिपसेट देखने को मिलेगा। फोन में कंपनी फ्लैट डिस्प्ले ऑफर करने वाली है। फोन में ऑफर किए जाने इस एमोलेड डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का होगा। दूसरी रिपोर्ट्स के अनुसार यह फोन IP68 डस्ट और वॉटर प्रोटेक्शन रेटिंग के साथ आ सकता है।

वीवो Y300 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी इस फोन में 6.77 इंच का फुल एचडी+ AMOLED डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट दे रही है। फोटोग्राफी के लिए फोन में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर शामिल है। सेल्फी के लिए फोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 6500mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ओएस की बात करें, तो वीवो का यह फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड Origin OS 5 पर काम करता है।