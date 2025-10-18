Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Vivo Y500 Pro featuring 200MP Samsung HP5 camera to expected to launch in November says tipster digital chat station
200MP के मेन कैमरा वाला वीवो का नया स्मार्टफोन, अगले महीने हो सकता है लॉन्च

200MP के मेन कैमरा वाला वीवो का नया स्मार्टफोन, अगले महीने हो सकता है लॉन्च

संक्षेप: वीवो 200 मेगापिक्सल के कैमरा वाले नए फोन- Y500 Pro को लाने की तैयारी कर रहा है। लीक रिपोर्ट के अनुसार यह फोन अगले महीने लॉन्च हो सकता है। यह कंपनी का पहला वाई-सीरीज फोन होगा जिसमें इतना हाई-एंड कैमरा ऑफर किया जाएगा।

Sat, 18 Oct 2025 07:44 AMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

वीवो 200 मेगापिक्सल के कैमरा वाला नया फोन लाने की तैयारी कर रहा है। यह फोन कंपनी की Y सीरीज का होगा। पिछले महीने वीवो ने कन्फर्म किया था कि वह इस साल के खत्म होने से पहले चीन में 200 मेगापिक्सल कैमरे वाला Y500 Pro स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। यह कंपनी का पहला वाई-सीरीज फोन होगा जिसमें इतना हाई-एंड कैमरा ऑफर किया जाएगा। टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन द्वारा एक नए वीबो पोस्ट में Y500 प्रो के लॉन्च टाइमफ्रेम का खुलासा किया गया है।

नवंबर में लॉन्च हो सकता है फोन

डीसीएस के अनुसार वीवो नवंबर के मिड में चीन में Y500 प्रो लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। यह एक मिड-रेंज फोन हो सकता है। टिपस्टर ने कहा कि यह फोन प्रैक्टिलिटी और ड्यूरेबिलिटी पर फोकस्ड होगा। यह उन यूजर्स को टारगेट करेगा जो डेली यूज में रिलायबिलिटी को प्राथमिकता देते हैं।

200MP का सैमसंग HP5 सेंसर

वीवो Y500 प्रो के 200 मेगापिक्सल कैमरे की खास बात यह है कि इसमें सैमसंग HP5 सेंसर है। यह वही कैमरा है जो Find X9 Pro में पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा के रूप में आता है। इसका मतलब है कि Y500 प्रो प्रो-लेवल और फ्लैगशिप-क्वॉलिटी वाला फोटोग्राफी एक्सपीरियंस देगा। ऐसी संभावना है कि वीवो Y500 प्रो Vivo V60e पर बेस्ड हो सकता है, जिसे हाल ही में सैमसंग HP5 200-मेगापिक्सल मेन कैमरे के साथ लॉन्च किया गया था।

ये भी पढ़ें:इस दिवाली अपग्रेड करना चाहते हैं अपना फोन? सबसे पावरफुल हैं ये 6 मॉडल्स

वीवो वी60ई के स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस फोन में 6.77 इंच का 1.5K रेजॉलूशन वाला डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 1600 निट्स का है। फोन 12जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में डाइमेंसिटी 7360 चिपसेट दिया गया है। फोन की बैटरी 6500mAh की है, जो 90 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन का मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल और सेल्फी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Vivo

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।