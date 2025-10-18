200MP के मेन कैमरा वाला वीवो का नया स्मार्टफोन, अगले महीने हो सकता है लॉन्च

संक्षेप: वीवो 200 मेगापिक्सल के कैमरा वाले नए फोन- Y500 Pro को लाने की तैयारी कर रहा है। लीक रिपोर्ट के अनुसार यह फोन अगले महीने लॉन्च हो सकता है। यह कंपनी का पहला वाई-सीरीज फोन होगा जिसमें इतना हाई-एंड कैमरा ऑफर किया जाएगा।

वीवो 200 मेगापिक्सल के कैमरा वाला नया फोन लाने की तैयारी कर रहा है। यह फोन कंपनी की Y सीरीज का होगा। पिछले महीने वीवो ने कन्फर्म किया था कि वह इस साल के खत्म होने से पहले चीन में 200 मेगापिक्सल कैमरे वाला Y500 Pro स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। यह कंपनी का पहला वाई-सीरीज फोन होगा जिसमें इतना हाई-एंड कैमरा ऑफर किया जाएगा। टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन द्वारा एक नए वीबो पोस्ट में Y500 प्रो के लॉन्च टाइमफ्रेम का खुलासा किया गया है।

नवंबर में लॉन्च हो सकता है फोन डीसीएस के अनुसार वीवो नवंबर के मिड में चीन में Y500 प्रो लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। यह एक मिड-रेंज फोन हो सकता है। टिपस्टर ने कहा कि यह फोन प्रैक्टिलिटी और ड्यूरेबिलिटी पर फोकस्ड होगा। यह उन यूजर्स को टारगेट करेगा जो डेली यूज में रिलायबिलिटी को प्राथमिकता देते हैं।

200MP का सैमसंग HP5 सेंसर



वीवो Y500 प्रो के 200 मेगापिक्सल कैमरे की खास बात यह है कि इसमें सैमसंग HP5 सेंसर है। यह वही कैमरा है जो Find X9 Pro में पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा के रूप में आता है। इसका मतलब है कि Y500 प्रो प्रो-लेवल और फ्लैगशिप-क्वॉलिटी वाला फोटोग्राफी एक्सपीरियंस देगा। ऐसी संभावना है कि वीवो Y500 प्रो Vivo V60e पर बेस्ड हो सकता है, जिसे हाल ही में सैमसंग HP5 200-मेगापिक्सल मेन कैमरे के साथ लॉन्च किया गया था।