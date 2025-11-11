आ गया 200MP के मेन कैमरा वाला यह शानदार वॉटरप्रूफ फोन, मिलेगी 7000mAh की बैटरी

संक्षेप: 200 मेगापिक्सल के मेन कैमरा वाला वीवो का नया फोन मार्केट में लॉन्च हो गया है। इस फोन का नाम Vivo Y500 Pro है। फोन 7000mAh की बैटरी और 90 वॉट की चार्जिंग के साथ आता है। IP68 + IP69 रेटिंग वाले इस फोन का प्रोसेसर भी तगड़ा है।

Tue, 11 Nov 2025 07:15 AM

वीवो ने अपनी Y सीरीज के नए फोन को मार्केट में लॉन्च किया है। कंपनी के इस नए फोन का नाम Vivo Y500 Pro है। यह फोन चीन में लॉन्च हुआ है। फोन 12जीबी तक की रैम और 512जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। चीन में इसकी शुरुआती कीमत 1799 युआन (करीब 22420 रुपये) है। फोन ऑर्डर करने के लिए उपलब्ध हो गया है। इसकी सेल 14 नवंबर से शुरू होगी।

वीवो का यह फोन चार कलर ऑप्शन- ऑस्पीशियस गोल्ड, लाइट ग्रीन, सॉफ्ट पिंक और टाइटेनियम ब्लैक में आता है। फोन में 7000mAh की बैटरी और 200 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ कई धांसू फीचर दिए गए हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इस फोन के बारे में।

वीवो Y500 प्रो के फीचर और स्पेसिफिकेशन फोन में कंपनी 6.67 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले ऑफर कर रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 1600 निट्स का है। फोन 12जीबी LPDDR4x रैम और 512जीबी के UFS 2.2 स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको डाइमेंसिटी 7400 चिपसेट देखने को मिलेगा।

फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन में 200 मेगापिक्सल के सैमसंग HP5 मेन सेंसर के साथ एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दे रही है। फोन का सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 7000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 90W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन IP68 + IP69 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है।