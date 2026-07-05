8100mAh बैटरी और दमदार डिस्प्ले, आ गया वीवो का नया फोन; इसमें 50MP कैमरा भी
Vivo Y500 को कंपनी वैश्विक स्तर पर लॉन्च कर दिया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत 8,100mAh की बैटरी है। फोन में AMOLED डिस्प्ले, 50-मेगापिक्सेल का डुअल-कैमरा सेटअप है। यह फोन 4G सपोर्ट के साथ आता है। देखें कीमत और खासियत
Vivo ने चुपचाप वैश्वित स्तर पर Vivo Y500 को लॉन्च कर दिया है। हालांकि कंपनी ने पहले चीन में Y500-सीरीज के मॉडल जैसे Y500, Y500i, Y500s और Y500 Pro पेश किए थे, लेकिन यह इस लाइनअप का पहला डिवाइस है जिसे घरेलू बाजार के बाहर लॉन्च किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत 8,100mAh की बैटरी है, जो चीन के बाहर लॉन्च हुए किसी भी वीवो स्मार्टफोन में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी है। बड़ी बैटरी के अलावा, इस फोन में AMOLED डिस्प्ले, 50-मेगापिक्सेल का डुअल-कैमरा सेटअप और OriginOS 6 भी है। चलिए एक नजर डालते हैं इस फोन में क्या-क्या खास है...
Vivo Y500 की खासियत
वीवो Y500 में 6.83-इंच का AMOLED डिस्प्ले है जिसका रिज़ॉल्यूशन 2800x1260 पिक्सेल है और यह 449ppi की पिक्सेल डेंसिटी के साथ 1.5K व्यूइंग अनुभव देता है। इस पैनल की लोकल पीक ब्राइटनेस 5,000 निट्स तक जाती है, इसका स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 94.47 प्रतिशत है, और यह SGS लो ब्लू लाइट और SGS फाइव-स्टार सनलाइट रीडेबल डिस्प्ले सर्टिफिकेशन के साथ आता है। इसमें बेहतर व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए गेमिंग आई प्रोटेक्शन भी शामिल है। फोन में यूनिसोक T7300 प्रोसेसर है, जिसके साथ 8GB रैम और 128GB या 256GB स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है। यूनिसोक T7300 चिपसेट होने के कारण, यह फोन 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करता है और केवल 4G नेटवर्क तक ही सीमित है।
फोन में पावरफुल कैमरा और बैटरी भी
इस फोन में 50-मेगापिक्सेल का Sony IMX852 मेन कैमरा और 2-मेगापिक्सेल का सेकेंडरी सेंसर है, जबकि सामने की तरफ 32-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। फोन में मिलने वाले अन्य खास फीचर्स में डुअल स्टीरियो स्पीकर, ब्लूटूथ 5.4, डुअल-बैंड वाई-फाई, जीपीएस, USB 2.0 पोर्ट, 3.5 एमएम हेडफोन जैक, डुअल नैनो-सिम सपोर्ट, IP68 और IP69 वॉटर और डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग, और MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड शॉक रेजिस्टेंस बॉडी शामिल हैं। फोन में 8,100mAh की बैटरी है जो 44W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसमें लंबे समय तक इस्तेमाल के दौरान बेहतर थर्मल मैनेजमेंट के लिए 3,000mm² का वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है। यह Android 16 पर बेस्ड OriginOS 6 पर चलता है और इसमें इन-डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है।
इतनी है Vivo Y500 की कीमत
Vivo Y500 पर्ल व्हाइट और मिडनाइट ब्लू कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। कंपनी ने फिलहाल इसे पाकिस्तान में लॉन्च किया है, जहां इसके 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत PKR 99,999 (लगभग 34,000 रुपये) है, जबकि 8GB+256GB मॉडल की कीमत PKR 109,999 (लगभग 38,000 रुपये) है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यह स्मार्टफोन सऊदी अरब और कजाकिस्तान समेत अन्य बाजारों में भी लॉन्च किया जाएगा। भारत में इसे लॉन्च किया जाएगा या नहीं फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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