वीवो लाया 8200mAh की बैटरी वाला सबसे तगड़ा वॉटरप्रूफ फोन, मेन कैमरा 50MP का

वीवो ने 8200mAh की बैटरी वाले Y500 स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। यह फोन वीवो की अब तक की सबसे जबर्ददस्त IP69+ वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आता है। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। फोन में 12जीबी तक की रैम दी गई है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 07:13 AM
वीवो ने 8200mAh की बैटरी वाले जबर्दस्त स्मार्टफोन- Vivo Y500 को लॉन्च कर दिया है। यह फोन वीवो की अब तक की सबसे जबर्ददस्त IP69+ वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आता है। खास बात है कि फोन मदरबोर्ड-लेवल की वॉटरप्रूफिंग देता है। कंपनी ने इस फोन को चीन में लॉन्च किया है। यह 12जीबी तक की रैम और 512जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में लॉन्च हुआ है। चीन में इसकी शुरुआती कीमत 1399 युआन (करीब 17300 रुपये) है। चीन में इसकी सेल 5 सितंबर को शुरू होगी। फोन ग्लेशियर ब्लू, ड्रैगन क्रिस्टल पर्पल और ब्लैक कलर ऑप्शन में आता है। आइए डीटेल में जानते हैं इस फोन के फीचर और स्पेसिफिकेशन के बारे में।

वीवो Y500 के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस फोन में 2392 x 1080 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.77 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले HDR10+ और 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन 12जीबी तक की LPDDR4x रैम और 512जीबी तक के UFS 3.1 स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7300 चिपसेट दे रही है। फोटोग्राफी के लिए फोन में कंपनी ऑरा लाइट के साथ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है।

इसके अलावा इसमें 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर शामिल है। सेल्फी के लिए फोन में कंपनी 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन का पावर देने के लिए इसमें 8200mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर ऑफर किया जा रहा है।

फोन IP69+ / IP69 / IP68 वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आता है। कंपनी के अनुसार फोन ने 1.5 मीटर की गहराई में 24 घंटे तक डूबे रहने वाले टेस्ट को पास किया है। इसके अलावा फोन में आपको SGS गोल्ड लेबल फाइव-स्टार ड्रॉप और फॉल रेजिस्टेंस से सर्टिफाइड नया डायमंड रॉक आर्किटेक्चर दे रही है। ओएस की बात करें तो फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड Origin OS 15 पर काम करता है।

