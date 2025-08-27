लॉन्च से पहले सामने आए Vivo के नए फोन के सारे फीचर, बैटरी 8200mAh, कैमरा 50MP का vivo y500 all specifications revealed ahead of launch will offer 8200mah battery and 50mp camera, Gadgets Hindi News - Hindustan
लॉन्च से पहले सामने आए Vivo के नए फोन के सारे फीचर, बैटरी 8200mAh, कैमरा 50MP का

वीवो Y500 1 सितंबर को लॉन्च होने वाला है। लॉन्च से पहले यह फोन चाइना टेलिकॉम की प्रोडक्ट लाइब्रेरी में लिस्ट हो गया है। लिस्टिंग से लॉन्च से पहले ही वीवो Y500 के सारे फीचर और स्पेसिफिकेशन की जानकारी सामने आ गई है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 11:33 AM
वीवो का अपकमिंग फोन- Vivo Y500 काफी चर्चा में है। यह फोन 1 सितंबर को चीन में लॉन्च होने वाला है। कंपनी कन्फर्म कर चुकी है कि यह फोन 8200mAh की बैटरी और IP69+/IP69/IP68 वॉटरप्रूफिंग रेटिंग के साथ आएगा। यूजर्स को इस फोन का बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच यह फोन चाइना टेलिकॉम की प्रोडक्ट लाइब्रेरी में लिस्ट हो गया है, जिससे यूजर्स की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है। इस लिस्टिंग से लॉन्च से पहले ही वीवो Y500 के सारे फीचर और स्पेसिफिकेशन की जानकारी सामने आ गई है।

इन फीचर्स के साथ आएगा फोन

चाइना टेलिकॉम लिस्टिंग के अनुसार इस फोन का मॉडल नंबर V2506A है। फोन का डाइमेंशन 163.10 x 75.90 x 8.23mm और वजन 213 ग्राम है। लिस्टिंग की मानें, तो फोन में कंपनी 2392 x 1080 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.77 इंच का फुल एचडी+ AMOLED डिस्प्ले देने वाली है। लिस्टिंग में फोन के रिफ्रेश रेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि यह 120Hz का हो सकता है।

फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन में रिंग फ्लैश लाइट के साथ एक 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और एक 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा ऑफर करने वाली है। वहीं, सेल्फी के लिए आपको इस फोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। फोन 12जीबी रैम और 512जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आएगा। प्रोसेसर के तौर पर कंपनी इसनें मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7300 चिपसेट देने वाली है।

कंपनी पहले ही कन्फर्म कर चुकी है कि यह फोन 8200mAh की बैटरी के साथ आएगा, जो 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। फोन में कंपनी IP69+/IP69/IP68 वॉटरप्रूफिंग रेटिंग देने वाली है। इन सबके अलावा फोन में आपको एनएफसी और इन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलेगा। फोन तीन कलर ऑप्शन- ग्लेशियर ब्लू, बसाल्ट ब्लैक और ड्रैगन क्रिस्टल पर्पल में आएगा।

(Photo: FoneArena)

