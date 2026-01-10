Hindustan Hindi News
रील बनाने के लिए तगड़ा फोन, मिलेगा 32MP का सेल्फी कैमरा, ₹2 हजार का डिस्काउंट भी

रील बनाने के लिए तगड़ा फोन, मिलेगा 32MP का सेल्फी कैमरा, ₹2 हजार का डिस्काउंट भी

संक्षेप:

यह फोन 32MP के सेल्फी कैमरा और 50MP के मेन कैमरा से लैस है। 31 जनवरी तक आप इस फोन को 2 हजार रुपये के बैंक डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। फोन में 5500mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 90W की चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Jan 10, 2026 02:51 pm IST
रील और वीडियो बनाने के लिए एक शानदार सेल्फी कैमरे वाला फोन तलाश रहे हैं, तो Vivo Y400 Pro आपके लिए एक धांसू ऑप्शन साबित हो सकता है। यह फोन 32 मेगापक्सल के सेल्फी कैमरा और 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा से लैस है। फोन के 8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत अमेजन इंडिया पर 27999 रुपये है।

इसमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर शामिल है। फोन का मेन कैमरा OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन फीचर के साथ आता है। सेल्फी के लिए फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5500mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कंपनी के अनुसार इस चार्जिंग टेक्नोलॉजी से फोन की बैटरी मात्र 19 मिनट में 50 पर्सेंट तक चार्ज हो जाता है।

ओएस की जहां तक बात है, तो फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड Funtouch OS15 पर काम करता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। फोन तीन कलर ऑप्शन- फ्रीस्टाइल वाइट, फेस्ट गोल्ड और नेब्युला पर्पल में आता है

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
