रील बनाने के लिए तगड़ा फोन, मिलेगा 32MP का सेल्फी कैमरा, ₹2 हजार का डिस्काउंट भी

संक्षेप: यह फोन 32MP के सेल्फी कैमरा और 50MP के मेन कैमरा से लैस है। 31 जनवरी तक आप इस फोन को 2 हजार रुपये के बैंक डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। फोन में 5500mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 90W की चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Jan 10, 2026 02:51 pm IST

रील और वीडियो बनाने के लिए एक शानदार सेल्फी कैमरे वाला फोन तलाश रहे हैं, तो Vivo Y400 Pro आपके लिए एक धांसू ऑप्शन साबित हो सकता है। यह फोन 32 मेगापक्सल के सेल्फी कैमरा और 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा से लैस है। फोन के 8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत अमेजन इंडिया पर 27999 रुपये है।

खास बात है कि 31 जनवरी तक आप इस फोन को 2 हजार रुपये के बैंक डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। फोन पर कंपनी 1399 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन 26550 रुपये तक सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

वीवो Y400 प्रो के फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी Y400 प्रो में 6.77 इंच का फुल एचडी+ एमोलेड डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 4500 निट्स का है। फोन 8जीबी LPDDR4X रैम और 256जीबी के UFS 2.2 स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी डाइमेंसिटी 7300 चिपसेट ऑफर कर रही है। फोटोग्राफी के लिए फोन में आपको एलईडी फ्लैश के साथ ड्यूल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा।

इसमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर शामिल है। फोन का मेन कैमरा OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन फीचर के साथ आता है। सेल्फी के लिए फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5500mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कंपनी के अनुसार इस चार्जिंग टेक्नोलॉजी से फोन की बैटरी मात्र 19 मिनट में 50 पर्सेंट तक चार्ज हो जाता है।