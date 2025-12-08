2 हजार रुपये सस्ता हुआ 32MP के सेल्फी कैमरा वाला धांसू फोन, 19 मिनट में हो जाता है 50% तक चार्ज

संक्षेप: Vivo Y400 Pro अमेजन इंडिया पर बेस्ट ऑफर्स के साथ मिल रहा है। आप इसे 31 दिसंबर तक 2 हजार रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। कंपनी इस फोन पर 1399 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है।

Dec 08, 2025 03:51 pm IST

दमदार बैटरी और शानदार सेल्फी कैमरा वाला फोन तलाश रहे हैं, तो Vivo Y400 Pro आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन है। खास बात है कि फोन अमेजन इंडिया पर बेस्ट ऑफर्स के साथ मिल रहा है। आप इसे 31 दिसंबर तक 2 हजार रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। कंपनी इस फोन पर 1399 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

वीवो Y400 प्रो के फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी इस फोन में 6.77 इंच का फुल एचडी+ एमोलेड डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 4500 निट्स का है। फोन 8जीबी LPDDR4X रैम और 256जीबी के UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको डाइमेंसिटी 7300 चिपसेट देखने को मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में एलईडी फ्लैश के साथ दो कैमरे दिए गए हैं।

इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलेगा। फोन का मेन कैमरा OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन के साथ आता है। सेल्फी के लिए फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5500mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कंपनी का दावा है कि इस चार्जिंग टेक्नोलॉजी की मदद से फोन मात्र 19 मिनट में 50 पर्सेंट तक चार्ज हो जाता है।