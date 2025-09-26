32MP सेल्फी कैमरा और 6000mAh बैटरी फोन ₹20 हजार में, बंपर 90W चार्जिंग भी
वीवो का पावरफुल स्पेसिफिकेशंस वाला Vivo Y400 5G ग्राहकों को खास छूट पर खरीदने का मौका Amazon पर मिल रहा है। Great Indian Festival Sale में 32MP सेल्फी कैमरा वाला फोन 20 हजार रुपये के करीब कीमत पर मिल रहा है।
वीवो का पावरफुल स्पेसिफिकेशंस वाला सेल्फी कैमरा फोन Vivo Y400 5G ग्राहकों को बंपर डिस्काउंट पर खरीदने का मौका Amazon पर मिल रहा है। इस डिवाइस को अब तक की सबसे कम कीमत पर Great Indian Festival Sale के दौरान खरीदा जा सकता है। यह डिवाइस 32MP सेल्फी कैमरा ऑफर करता है और यह 90W फास्ट चार्जिंग वाली पावरफुल बैटरी के साथ आता है।
डिवाइस के फीचर्स की बात करें तो इसका सबसे बड़ा हाइलाइट 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 6000mAh बैटरी है। इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाले बड़े डिस्प्ले के अलावा 50MP Sony मेन कैमरा और 32MP सेल्फी कैमरा दिया गया है। यह फोन प्रीमियम फिनिश वाला डिजाइन ऑफर करता है। साथ ही इसमें IP68, IP69 रेटिंग के साथ फुल वाटरप्रूफिंग मिलती है।
इन ऑफर्स के साथ खरीदें Vivo Y400 5G
दमदार 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले इस डिवाइस के बेस वेरियंट को Amazon पर 21,998 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। इसके अलावा चुनिंदा बैंक कार्ड्स से पेमेंट करने की स्थिति में ग्राहकों को 10 प्रतिशत इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है और फोन की कीमत 20 हजार रुपये के करीब रह जाएगी।
फोन पर 20,600 रुपये तक का बड़ा एक्सचेंज डिस्काउंट भी मिल सकता है और इसकी वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है। यह डिवाइस ऑलिव ग्रीन के अलावा ग्लैम वाइट कलर्स में उपलब्ध है।
ऐसे हैं Vivo Y400 5G के स्पेसिफिकेशंस
वीवो स्मार्टफोन में 6.67 इंच का बड़ा AMOLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ दिया गया है। इसके बैक पैनल पर 50MP प्राइमरी और 2MP सेकेंडरी सेंसर वाला डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉल्स के लिए फोन 32MP फ्रंट कैमरा ऑफर करता है। इसमें 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली बड़ी 6000mAh बैटरी दी गई है और यह दमदार बिल्ड-क्वॉलिटी के अलावा Android पर बेस्ड FuntouchOS के साथ आता है।