15,000 रुपये से कम में 6500mAh बैटरी वाला 5G फोन लाया वीवो, 50MP कैमरा और स्टाइलिश भी

Vivo Y31 5G Launched in india: वीवो ने अपने बजट 5G फोन के तौर पर Vivo Y31 5G को भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। इसके 4GB+128GB वेरिएंट की कीमत 14,999 रुपये और 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत 16,499 रुपये है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 12:40 PM
Vivo Y31 5G Launched in india: 5G खरीदने का प्लान कर रहे हैं लेकिन बजट टाइट है, तो वीवो का नया फोन आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। वीवो ने अपने बजट 5G फोन के तौर पर Vivo Y31 5G को भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। फोन न सिर्फ दिखने में स्टाइलिश है बल्कि इसके फीचर्स भी जबर्दस्त हैं। कंपनी ने इसे दो कलर ऑप्शन में दो कॉन्फिगरेशन में लॉन्च किया है। फोन की शुरुआती कीमत 15,000 रुपये से भी कम है। चलिए एक नजर डालते हैं वीवो के नए फोन में क्या-क्या खास मिलता है...

कीमत और उपलब्धता

फोन वीवो इंडिया वेबसाइट पर ई-स्टोर के अंतर्गत लिस्टेड है। लिस्टिंग के अनुसार, अलग-अलग रैम के हिसाब से फोन को दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसके 4GB+128GB वेरिएंट की कीमत 14,999 रुपये और 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत 16,499 रुपये है। इसे डायमंड ग्रीन और रोज रेड कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है। कंपनी फोन पर बैंक ऑफर, एक्सचेंज ऑफर और स्टूडेंट ऑफर की पेशकश भी कर रही है, जिन्हें आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं।

Vivo Y31 5G में क्या-क्या खास है

वीवो का Y31 5G स्मार्टफोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 जेनरेशन 2 प्रोसेसर से लैस है और यह एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड फनटचओएस 15 कस्टम स्किन पर चलता है। यह फोन दो रैम ऑप्शन 4GB और 6GB में उपलब्ध है और दोनों में ही स्टैंडर्ड 128GB स्टोरेज है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.68 इंच की एलसीडी स्क्रीन है, जो 1608x720 पिक्सेल रिजॉल्यूशन के साथ आती है।

कैमरे की बात करें तो फोन के रियर में 50 मेगापिक्सेल का मेन कैमरा और एक सेकेंडरी कैमरा है। सेल्फी के लिए, फोन में 8 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसमें 6500mAh की बड़ी बैटरी भी दी गई है जो 44W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। फोन IP68/69 रेटिंग के साथ आता है। 209 ग्राम वजनी इसे फोन की मोटाई 8.39 एमएम है। फोन में AI इरेज और सर्कल टू सर्च जैसे फीचर्स का सपोर्ट भी मिल जाता है। फोन में 5G, डुअल-बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ v4.2, यूएसबी 2.0, ओटीडी, जीपीएस जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शन्स मिल जाते हैं।

