15,000 रुपये से कम में 6500mAh बैटरी वाला 5G फोन लाया वीवो, 50MP कैमरा और स्टाइलिश भी

Vivo Y31 5G Launched in india: वीवो ने अपने बजट 5G फोन के तौर पर Vivo Y31 5G को भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। इसके 4GB+128GB वेरिएंट की कीमत 14,999 रुपये और 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत 16,499 रुपये है।

Vivo Y31 5G Launched in india: 5G खरीदने का प्लान कर रहे हैं लेकिन बजट टाइट है, तो वीवो का नया फोन आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। वीवो ने अपने बजट 5G फोन के तौर पर Vivo Y31 5G को भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। फोन न सिर्फ दिखने में स्टाइलिश है बल्कि इसके फीचर्स भी जबर्दस्त हैं। कंपनी ने इसे दो कलर ऑप्शन में दो कॉन्फिगरेशन में लॉन्च किया है। फोन की शुरुआती कीमत 15,000 रुपये से भी कम है। चलिए एक नजर डालते हैं वीवो के नए फोन में क्या-क्या खास मिलता है...

कीमत और उपलब्धता फोन वीवो इंडिया वेबसाइट पर ई-स्टोर के अंतर्गत लिस्टेड है। लिस्टिंग के अनुसार, अलग-अलग रैम के हिसाब से फोन को दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसके 4GB+128GB वेरिएंट की कीमत 14,999 रुपये और 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत 16,499 रुपये है। इसे डायमंड ग्रीन और रोज रेड कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है। कंपनी फोन पर बैंक ऑफर, एक्सचेंज ऑफर और स्टूडेंट ऑफर की पेशकश भी कर रही है, जिन्हें आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं।

Vivo Y31 5G में क्या-क्या खास है वीवो का Y31 5G स्मार्टफोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 जेनरेशन 2 प्रोसेसर से लैस है और यह एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड फनटचओएस 15 कस्टम स्किन पर चलता है। यह फोन दो रैम ऑप्शन 4GB और 6GB में उपलब्ध है और दोनों में ही स्टैंडर्ड 128GB स्टोरेज है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.68 इंच की एलसीडी स्क्रीन है, जो 1608x720 पिक्सेल रिजॉल्यूशन के साथ आती है।