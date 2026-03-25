6500mAh बैटरी, 50MP कैमरा के साथ आए Vivo के दो मिलिट्री ग्रेड फोन; न टूटेगा, न पानी से होगा खराब; ₹14999 से शुरू कीमत
वीवो ने दो नए स्मार्टफोन Vivo Y21 5G और Vivo Y11 5G को लॉन्च किया है। ये फोन्स 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी जैसे फीचर्स मिलते हैं।
अगर आप ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि मजबूती और बैटरी में भी दमदार हो, तो Vivo ने आपके लिए नई Y सीरीज पेश कर दी है। कंपनी ने Vivo Y21 5G और Vivo Y11 5G को लॉन्च किया है। आजकल फोन का गिरना, पानी के छींटे लगना या धूल से खराब होना आम बात हो गई है। ऐसे में Vivo ने इन दोनों स्मार्टफोन्स को IP65 रेटिंग और मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ पेश किया है, जिससे ये फोन ज्यादा सुरक्षित और मजबूत बनते हैं। सिर्फ मजबूती ही नहीं, इन फोन में 6500mAh की बड़ी बैटरी, 120Hz का स्मूद डिस्प्ले और 5G कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।
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Vivo Y21 5G की कीमत
Vivo Y21 5G को तीन वैरिएंट में लॉन्च किया गया है जिसकी कीमत इस तरह है:
- 4GB+128GB वेरिएंट की कीमत 18,999 रुपये
- 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत 20,999 रुपये
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- 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत 22,999 रुपये
Vivo Y11 5G की कीमत
यह फोन दो वैरिएंट में पेश हुआ है। फोन के 4GB+64GB वेरिएंट की कीमत 14,999 रुपये है। वहीं इसके 4GB+128GB वेरिएंट की कीमत 16,999 रुपये है। ये दोनों डिवाइस Vivo इंडिया के ई-स्टोर, प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और पार्टनर रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध होंगे।
Vivo Y21 5G और Y11 5G की 5 बड़ी खासियतें
1. Vivo के ये दोनों स्मार्टफोन बजट 5G सेगमेंट में आते हैं, लेकिन फीचर्स के मामले में काफी एडवांस हैं। दोनों ही डिवाइस में IP65 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के साथ Military Grade शॉक रेसिस्टेंस दिया गया है, जिससे ये फोन रोजमर्रा के झटकों और गिरने से बच सकते हैं।
2. Vivo Y21 5G और Y11 5G में 6.74 इंच का बड़ा LCD डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसके अलावा, फोन में 1200 nits तक की ब्राइटनेस मिलती है, जिससे धूप में भी स्क्रीन आसानी से देखी जा सकती है। डिजाइन की बात करें तो दोनों फोन स्लिम और प्रीमियम लुक के साथ आते हैं, साथ ही साइड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है।
3. इन दोनों स्मार्टफोन्स में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है, जो 5G सपोर्ट के साथ आता है। इसके साथ ही फोन Android 16 बेस्ड OriginOS 6 पर चलते हैं, जिससे यूजर को नया और स्मूद एक्सपीरियंस मिलता है।
4. अब बात करें कैमरे की, तो यहीं पर दोनों फोन अलग हो जाते हैं। Vivo Y21 5G में 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है, जो अच्छी फोटो क्वालिटी देता है। वहीं Vivo Y11 5G में 13MP का कैमरा दिया गया है, जो बेसिक यूज के लिए ठीक है। दोनों फोन में 5MP का फ्रंट कैमरा मिलता है, जो वीडियो कॉल और सेल्फी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
5. इन दोनों फोन की सबसे बड़ी ताकत है इनकी 6500mAh बैटरी। चार्जिंग की बात करें तो Vivo Y21 5G में 44W फास्ट चार्जिंग है तो वहीं Vivo Y11 5G में 15W चार्जिंग है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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