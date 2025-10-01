अमेजन की सबसे धाकड़ डील, 7200 रुपये में आपका होगा 5500mAh की बैटरी वाला Vivo फोन
इस फोन की कीमत 7999 रुपये है। डिस्काउंट के साथ फोन करीब 7200 रुपये में आपका हो सकता है। सेल में यह फोन 399 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीदा जा सकता है। वीवो का यह फोन 5500mAh की बैटरी से लैस है।
वीवो का बजट फ्रेंड्ली स्मार्टफोन तलाश रहे हैं, तो अमेजन की डील को आप मिस नहीं कर सकते। अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में वीवो Y सीरीज का बजट फोन- Vivo Y19e तगड़ी डील में मिल रहा है। 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 7999 रुपये है। फोन पर 799.90 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस डिस्काउंट के साथ फोन करीब 7200 रुपये में आपका हो सकता है।
सेल में यह फोन 399 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीदा जा सकता है। एक्सचेंज ऑफर में आप इसकी कीमत को और कम कर सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।
वीवो Y19e के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स
वीवो का यह फोन 1600 x 720 पिक्सल रेजॉलूशन वाले 6.74 इंच का एचडी+ LCD डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन 4जीबी LPDDR4x रैम और 64जीबी का eMMC 5.1 स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको ऑक्टा-कोर Unisoc T7225 देखने को मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में कंपनी एलईडी फ्लैश के साथ 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। इसके अलावा इसमें एक सेकेंडरी कैमरा भी दिया गया है।
सेल्फी के लिए आपको इस फोन में आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। फोन में दी गई बैटरी 5500mAh की है। यह बैटरी 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए आपको इस फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। फोन मिलिट्री-ग्रेड-ड्यूरेबिलिटी के साथ आता है। इसमें कंपनी IP64 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग भी दे रही है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड Funtouch OS 14 पर काम करता है। वीवो का यह फोन टाइटेनियम सिल्वर और मैजेस्टिक ग्रीन में आता है।
