Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़vivo y19e featuring 5500mah battery 13mp camera available under 7500 rupees
बड़ी खुशखबरी! 7500 रुपये से कम हुई Vivo के इस फोन की कीमत, मिलेगी 5500mAh की बैटरी

बड़ी खुशखबरी! 7500 रुपये से कम हुई Vivo के इस फोन की कीमत, मिलेगी 5500mAh की बैटरी

संक्षेप: Vivo Y19e अमेजन पर बेस्ट डील में मिल रहा है। लॉन्च से समय फोन के 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 7999 रुपये थी। अब यह फोन अमेजन इंडिया पर 7499 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है।

Wed, 5 Nov 2025 04:25 PMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Vivo Y18e

Vivo Y18e

  • checkSpace Black
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage

₹7999

और जाने

Realme C61

Realme C61

  • checkSafari Green
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹6999

खरीदिये

discount

36% OFF

Vivo Y18

Vivo Y18

  • checkSpace Black
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹8290

₹12999

खरीदिये

discount

36% OFF

Samsung Galaxy M14 4G

Samsung Galaxy M14 4G

  • checkArctic Blue
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹8999

₹13999

खरीदिये

discount

50% OFF

Vivo Y02T

Vivo Y02T

  • checkCosmic Grey
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹7999

₹15999

खरीदिये

7 से 8 हजार रुपये की रेंज में नया फोन लेने की सोच रहे हैं, तो Vivo Y19e आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। खास बात है कि वीवो का यह फोन अमेजन पर बेस्ट डील में मिल रहा है। लॉन्च के समय फोन के 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 7999 रुपये थी। अब यह फोन अमेजन इंडिया पर 7499 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है। फोन पर कंपनी 374 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में आप इस फोन की कीमत को और कम कर सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Vivo Y18e

Vivo Y18e

  • checkSpace Black
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage

₹7999

और जाने

Realme C61

Realme C61

  • checkSafari Green
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹6999

खरीदिये

discount

36% OFF

Vivo Y18

Vivo Y18

  • checkSpace Black
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹8290

₹12999

खरीदिये

discount

36% OFF

Samsung Galaxy M14 4G

Samsung Galaxy M14 4G

  • checkArctic Blue
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹8999

₹13999

खरीदिये

discount

50% OFF

Vivo Y02T

Vivo Y02T

  • checkCosmic Grey
  • check4 GB RAM
  • check64 GB Storage
amazon-logo

₹7999

₹15999

खरीदिये

वीवो Y19e के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

वीवो का यह बजट स्मार्टफोन 1600 x 720 पिक्सल रेजॉलूशन वाले 6.74 इंच के एचडी+ LCD डिस्प्ले से लैस है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन 4जीबी LPDDR4x रैम और 64जीबी का eMMC 5.1 स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी ऑक्टा-कोर Unisoc T7225 चिपसेट दे रही है। फोटोग्राफी के लिए इस स्मार्टफोन में आपको एलईडी फ्लैश के साथ 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। इसके अलावा इसमें एक सेकेंडरी कैमरा भी दे रही है।

ये भी पढ़ें:फुल एंटरटेनमेंट का पूरा जुगाड़, जियो और एयरटेल यूजर्स की मौज, ओटीटी फ्री

सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है। फोन में लगी बैटरी 5500mAh की है। यह बैटरी 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए आपको वीवो Y19e में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। फोन मिलिट्री-ग्रेड-ड्यूरेबिलिटी ऑफर करता है। फोन IP64 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आता है। ओएस की जहां तक बात है, तो फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड Funtouch OS 14 पर काम करता है। वीवो का यह फोन दो कलर ऑप्शन टाइटेनियम सिल्वर और मैजेस्टिक ग्रीन में आता है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Vivo Smartphone Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।