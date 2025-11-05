बड़ी खुशखबरी! 7500 रुपये से कम हुई Vivo के इस फोन की कीमत, मिलेगी 5500mAh की बैटरी

संक्षेप: Vivo Y19e अमेजन पर बेस्ट डील में मिल रहा है। लॉन्च से समय फोन के 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 7999 रुपये थी। अब यह फोन अमेजन इंडिया पर 7499 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है।

Wed, 5 Nov 2025 04:25 PM

7 से 8 हजार रुपये की रेंज में नया फोन लेने की सोच रहे हैं, तो Vivo Y19e आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। खास बात है कि वीवो का यह फोन अमेजन पर बेस्ट डील में मिल रहा है। लॉन्च के समय फोन के 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 7999 रुपये थी। अब यह फोन अमेजन इंडिया पर 7499 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है। फोन पर कंपनी 374 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में आप इस फोन की कीमत को और कम कर सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

वीवो Y19e के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स वीवो का यह बजट स्मार्टफोन 1600 x 720 पिक्सल रेजॉलूशन वाले 6.74 इंच के एचडी+ LCD डिस्प्ले से लैस है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन 4जीबी LPDDR4x रैम और 64जीबी का eMMC 5.1 स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी ऑक्टा-कोर Unisoc T7225 चिपसेट दे रही है। फोटोग्राफी के लिए इस स्मार्टफोन में आपको एलईडी फ्लैश के साथ 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। इसके अलावा इसमें एक सेकेंडरी कैमरा भी दे रही है।